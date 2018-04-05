#РозкажиЯк і всели надію в іншого

Валентин Краснопьоров координатор проекту "Ефективне місто"
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5 квітня 2018

У людей є цікавий механізм самозбереження – вірити перевіреним ідеям. У світі мільйони ідей та думок, і якби людина вірила кожній – людства, напевно, не було б.

Банальна річ, та аби ідею чи думку прийняли люди, її треба перевірити на практиці, щоб дійсно довести, що ідея працює і має абияку користь.

Безпосередньо в Україні є проблема, яка формувалась чи не століттями за різних історичних умов. Її суть в тому, що українці на сьогодні достатньо пасивні у вирішенні своїх проблем. Вони очікують, що проблему вирішить хтось, або вона зникне сама по собі.

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І тут не варто нікого звинувачувати. Це нормальна ситуація. Роки небезпек таку позицію і сформували, бо раніше активність дорівнювала потужнішій загрозі життю і існуванню. По суті, не висовуватися – це ідея, яка перевірена історією.

Та сьогодні інші умови. Немає вже тих небезпек, які були загрозою для кожного активного мешканця. Немає набігів кочівників, немає окупаційної адміністрації в містах, немає комуністичного терору. Є Україна і її виборена суверенність. Є децентралізація та свобода людини, яка міцнішає на наших очах.

Це вимагає інших ідей і підходів – відповідальності за свої будинки, вулиці, міста, країну загалом, пошуку компромісів та взаємодії з іншими громадянами.

Українцям треба зрозуміти, що реальні приклади особистої відповідальності будують нову країну та найголовніше – можуть відгукуватися у серцях співвітчизників та сформувати іншу ментальність.

Треба на практиці доводити, що гарні наміри винагороджуються підтримкою людей. Що бажання вирішувати суспільні проблеми можна реалізувати. Що відповідальність – це актуальний і найголовніше ефективний спосіб змінювати на краще все довкола.

Стан будинків, прибудинкових територій, доріг, районів, вулиць, місць відпочинку, комунальних проблем – все це можливо змінити на краще, якщо змінити ту парадигму очікування, яка за довгі роки вкоренилась в нас усіх.

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Саме тому, ми в русі "Сильні громади" вирішили у соцемережі запустити простий, та, на нашу думку, важливий флешмоб – #РозкажиЯк.

Суть його в тому, що люди починають розповідати, яким чином вони змогли звернути увагу на суспільну проблему, підняти її, домовитися з співвітчизниками, бізнесом, місцевим самоврядуванням та вирішити її.  

І вже зараз, ми маємо більше 30унікальних історій за хештегом. Їх кількість тільки зростає.

Ось історія, де небайдужа людина звернула увагу на пішохідну ділянку в Слов’янську. Яка довгі роки була в багнюці. І проблема була вирішена.

А ось історія, де люди захищають свої соціальні права, коли отримуючи невеличкі зарплати за важливу культурну роботу, вони змогли відстояти хоч частину своїх прав.

Ось проста комунікація з комунальними органами змогла вирішити проблему засміченості прибережної території в Маріуполі.  

Ось історія кафе в Добропіллі, де частина коштів йде на дитячий будинок. А скоро буде йти і на допомогу безпритульних тварин.

А ось громада в Дружківці змогла виправити становище подачі води в цілому місті.

За хештегом ви знайдете вже багато історій успіху, об’єднання, допомоги, порозуміння. Історії, справи, які рухають громади вперед.

І це дуже важливо. Бо громади, які рухаються вперед – рухають Україну вперед.

Діліться своїми історіями під хештегом #РозкажиЯк. Це важливо для нашого існування, адже демократія без активних громадян, що вміють взаємодіяти, приречена. Показуйте та надихайте. А головне – дійте!

Валентин Краснопьоров, координатор руху "Сильні громади", громадська організація "CENTRE UA", спеціально для УП.Життя


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