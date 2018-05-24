Як припинити бізнес з продажу довідок в інтернеті

"Водійські права під ключ", "медичні довідки з доставкою у будь-яке зручне для вас місце", "строки максимально швидкі" – такі оголошення досить часто можна побачити на популярних Інтернет-ресурсах, вуличних переходах і метро.

"Легко. Швидко. Гарантовано!".

За кожною такою "послугою" стоять чиїсь втрати.

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Наприклад, коли людина купує лікарняний, втрачає або роботодавець, який платить працівнику кошти фактично за прогули, або, якщо термін "лікарняного" перевищує 5 днів, Фонд соціального страхування (ФСС).

Фото: Главком

За результатами перевірок фонду, в бюджет впродовж року повертають 1,5 мільйона гривень.

Не багато. Лікарняні обліковують на папері, тому фонд може перевірити лише близько 11% від усіх оплачених листків непрацездатності.

Окремі результати вражають.

У Києві зафіксували випадок, коли медзаклад за 4 місяці видав близько 20 000 листків непрацездатності.

Більшість цих лікарняних видали лише… два лікаря (головний та лікар-терапевт). В середньому за день один лікар оформлював 75 лікарняних. Реклама:

Так вони нанесли збитків бюджету на близько 1 млн грн.

За все це сплатили ми з вами – не тільки у вигляді податків, але й відпрацювавши на роботі за кожного "Васю", який відбував свої нечесно сплачені прогули!

А "легка" купівля прав в інтернеті призводить до кричущих наслідків.

За 2017 рік на українських дорогах трапилося понад 162,5 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Це призвело майже до 40 млрд. грн збитків.

Та головне, що в них загинуло більше 3,5 тисяч українців, ще понад 35 тисяч травмовані.

Це більше, ніж загинуло та поранено бійців і цивільних за рік в АТО.

За даними патрульної поліції, трагічні наслідки ДТП є причиною незнання або невиконання водіями правил дорожнього руху, серед яких – ігнорування сигналів світлофорів, порушення правил переїзду перехресть, проїзду залізничних переїздів, обгону, стоянки, зупинки і перевищення дозволеної швидкості руху.

Це не дивно. Люди не вчаться в автошколах, не проходять належних медоглядів, не складають ні теоретичного, ні практичного іспитів, а отже, попадають в аварії – "Легко. Швидко. Гарантовано!".

Ресурси, на яких обіцяють "порішати" питання з документами за гроші, наповнені запитами українців.

Чи можна це явище побороти?

Днями урядово-громадська організація "Разом проти корупції" провела круглий стіл, щоб напрацювати рішення.

Запросили очільників кіберполіції, головного сервісного центру МВС та представників Міністерства охорони здоров’я, асоціації "Телекомунікаційна палата України" та одного з провідних мобільних операторів країни.

Думки усіх фахівців зійшлися на тому, що цю проблему слід вирішувати паралельно двома шляхами.

Перше: змінити законодавство, щоб дозволити блокувати в Інтернеті та мобільним операторам ресурси, оголошення або просто мобільні телефони, які рекламують шахрайські послуги.

Друге: перевести в електронний режим якнайбільше видів документів, які видають українцям різні держустанови.

За даними кіберполіції, в 99 зі 100% за пропозиціями в Інтернеті купити медичний документ чи водійські права слідує повне не виконання домовленості, бо замість передплати людина не отримує ніякої гарантії і її просто кидають.

Або замовнику замість справжнього документу дають підробку, чого ніхто з покупців не перевірить "на око".

Проблеми починаються, коли фальшивий лікарняний потрапляє до досвідченого бухгалтера підприємства.

Якщо він щось запідозрить, може перевірити реальність документу.

Тоді горе-замовник може вилетіти з роботи.

Або фальшивка стає проблемою для горе-водія на дорозі, коли документ потрапляє до рук патрульного, той пробиває його по базі – і з’ясовує, що права не зареєстровані. Тоді людина залишається без водійських прав.

В той же час дослідження цього питання з боку експертів ініціативи довело, що за оголошеннями про видачу водійських прав стоять не тільки шахраї, а й, досить часто, злочинний трикутник "автошкола – сервісний центр – споживач послуги".

Нині і досі випускників автошколи в сервісні центри для складання іспитів приводить працівник автошколи. Він знає інспекторів, що приймають іспити, і "вирішує" питання своїх підопічних.

Щоб це унеможливити, експерти у співпраці з ГСЦ МВС впроваджують зміни в нормативно-правові акти.

Працюють над тим, щоб відокремити теоретичне і практичне складання іспитів, запровадити повну відеофіксацію складання практичних іспитів, відеозапис та онлайн-трансляцію складання теорії.

Зміни передбачають, що кожна людина після навчання приходитиме та записуватиметься на складання кожного з іспитів окремо у той сервісний центр, який вважатиме найзручнішим для себе.

Інспектора, який прийматиме іспит у визначений час, визначатиме електронна система.

Тому дві незнайомі людини – учень і інспектор – зустрінуться вперше під час екзамену, і так "трикутник" розірветься.

Також впроваджується електронний кабінет водія.

Він передбачає розміщення усієї історії людини за кермом.

Там фіксуватимуться дати навчання людини в автошколі, складання іспитів, отримання прав, а також інформація про її транспортні засоби та усі правопорушення, які будуть зафіксовані за кермом.

Завдяки цьому кабінету поступово, впроваджуючи все більше послуг онлайн, має настати момент, коли людина зможе отримувати права без будь-яких зайвих бюрократичних затримок та іншого втручання людського фактору.

Паралельно МОЗ разом з громадськістю та ФСС активно розробляє Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності.

Він має допомогти подолати їх неправомірну видачу.

Кожен листок має обов’язково зафіксувати в цьому реєстрі лікар, що його видає.

А лікар потраплятиме в систему лише за допомогою особистого електронного підпису.

Тому це дозволить чітко відстежувати, хто, коли, скільки видавав лікарняних і що саме вони засвідчували.

Факт видачі зберігатимуть впродовж 75 років, його не можна буде ввести в систему заднім числом.

За допомогою реєстру справжність документу зможуть перевірити і роботодавці, і співробітники ФСС – тобто визначити службову підробку й запровадити невідворотну відповідальність за цей злочин для посадових осіб.

Оксана Величко, координатор урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції", спеціально для УП.Життя