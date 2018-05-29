Як змінюється "ОХМАТДИТ"

Коли у серпні 2017 року я прийшла працювати в "ОХМАТДИТ", мені потрібен був час щоб розібратися, як тут все працює.
Згодом стало чітко зрозуміло – без реорганізаційних змін не обійтися.
Час летить дуже швидко і, сподіваюсь, як раз рік з того моменту, як я обіймаю посаду головного лікаря, ми відмітимо запуском оновленої структури лікарні.
Реорганізація лікарні – це не "зміна заради зміни", трансформація структури та штатні ротації.
Це процес, спрямований на поліпшення медичних послуг і унеможливлення механізмів корупції.
Необхідний крок для налагодження якісного, доступного та прозорого надання медичних послуг у НДСЛ "ОХМАТДИТ".
17 травня 2018 року затверджений новий штатний розпис лікарні.
Про звільнення не йдеться, 2667 посад у лікарні було, стільки й залишиться. Лише 15 з них будуть перепрофільовані.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
Буде в лікарні і новий відділ – оцінки ризиків та інфекційного контролю. Це 5 посад.
Вважаю цей відділ необхідністю, адже кількість внутрішньо-лікарняних інфекцій в цілому по Україні постійно зростає.
Відсутність якісного, профільного моніторингу та реакції, який здійснюватиме цей відділ, призводить до, наприклад, постійного та не раціонального призначення антибіотиків, перевитрат і так далі.
Також в "ОХМАТДИТі" запрацює відділення дитячої нейрохірургії. Це надважливе рішення.
Тут зможуть комплексно допомогти дитині з політравмами, а для цього часто потрібен мультидисциплінарний підхід, який оперативно може забезпечити лише наша лікарня.
Тут зможуть допомагати саме новонародженим. Мало хто в Україні береться за настільки важкі випадки в такому ранньому віці.
А наші хірурги – так.
І не забуваймо, що у нас уже встановили лінійний прискорювач.
Завершився останній етап навчання нашого персоналу із закордонними спеціалістами в роботі з ним.
Оформлюємо всі необхідні технічні документі, сподіваюсь, скоро розпочнемо працювати на ньому.
Це вкрай важлива база обладнання для нового відділення дитячої нейрохірургії.
У старій структурі лікарні було чимало Центрів. Зараз роботу деяких з них реорганізовано.
|Фото Ельдара Сарахмана, УП
Наприклад, Центр Офтальмології, де на 20 лікарняних ліжок було три керівника.
Це недоцільне використання адмінресурсу лікарні.
По роботі відділення дитячої офтальмології все залишається: і кількість пацієнтів, і діагнози, що там лікують, і навантаження на медперсонал.
Скорочується тільки кількість керівників. З трьох до одного.
Схожа ситуація і щодо Центру Неонатології. Цей центр мав 4 відділення.
Всі функції цих відділень та механізми роботи повністю зберегли у новій структурі лікарні, а одне відділення навіть розширюється.
Не буде формулювання "центр" та посади керівника центру.
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У Центрі Токсикології ми комплектуємо три відділення до двох.
Не скорочуємо, а комплектуємо. Також прибираємо формулювання "центр" та посаду керівника.
Всі відділення трансформованого центру ДОГ і ТКМ будуть функціонувати.
Ми не лише не закриваємо жодне з відділень, а й розширюємо одне з них.
Відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії – таку воно тепер матиме назву.
Ми ввели до штатного складу цього відділення також посади імунологів. І це вкрай важливо для діток з первинним імунодефіцитом, а таких в Україні дуже багато.
Будь-які зміни завжди подобаються далеко не всім, це природний процес.
Але я переконана, що без бажання до змін та якісної роботи над цими зрушеннями, немає розвитку та руху вперед.
Ірина Садов'як, головна лікарка НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України, спеціально для УП.Життя