Виртуальный передел границ: в какие игры могут играть ваши дети

Олександр Децик журналіст, історик, медіа-менеджер
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22 червня 2018

Представьте, что можете "двигать" любые границы государств. Как угодно. Куда угодно. "Двигать" виртуально, а деньги и симпатиков получать реальные.

Так работает маппинг (от англ. map карта) – оригинальный жанр видео на YouTube.

Разновидность видеоблогов, основная тематика которых  – альтернативные и/или исторические события.

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Не всі результати таких ігор такі оптимістичні, як цей

Все бы здорово, да только вот подобные игры с исторической тематикой и границами штука довольно провокативная.

Изменение территорий государств на таких видео, как правило, происходит из-за войны.

У многих из подобных каналов названия говорят сами за себя – "Имперский маппер",  "Кing of the Mapping", "Русский маппер", со всеми вытекающим.

Из названий сюжетов – "Альтернативные войны. Внутреннеукраинский конфликт",  

В общем – передел прошлого и/или всевозможное альтернативное будущее."Будущее мира" на фоне развала Украины в придачу с Евросоюзом, Великобританией и Францией, "Альтернативная первая мировая война", по завершении которой миром правят монархии в Британии и Росии  и пр.

Есть, конечно, и с другим императивом – "Шляхетский маппер", "Междуморский маппер", ну и конечно – "Український Mapper", "УНР маппер", например.

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Да и многие другие. Их постоянная аудитория не такая большая. Хотя контент не менее провокативный.

Эти ребята активно перенимают новинки и рекламируют друг у друга, объединяются в союзы и даже "воюют" друг с другом.

Люди, работающие с данным жанром, именуются мапперами.

Заниматься этим может любой, знающий, как скачать на смартфон, планшет или компьютер несколько приложений для работы с видео. 

Никаких ограничений, разве только доступ в интернет.

Об этом явлении мне рассказал знакомый 6-ти классик из Херсона, сумевший меньше чем за год собрать на своем канале такую аудиторию, какую иным украинским медиа не случалось и за три.

Я хайпанул (заработал популярность – Авт.) на теме полгода назад, – делится школьник секретами успеха в YouTube. – Тогда все говорили о маппинге, ну и мой канал тогда в одном обзоре упомянули, как интересный.

Сейчас на канале больше 2 тысяч подписчиков. Даже реклама пошла интегрирую пару упоминаний об одной фирме. Они мне первые 300 рублей на кошелек скинули.

Их можно вывести на счет и снять в любом банкомате, но у меня ж ещё карточки нет.

Я не заморачивался купил за них "золотой" статус в одной игре.

Но мне ещё "партнерку" предлагают. Вот скоро выложу следующее видео, посмотрим, как пойдет

 

А как ты темы для видео находишь? – уточняю выбор тематики у своего эксперта.

– По разному: в школе учили, ну и мне было интересно представить, а как могло бы быть по-другому. Еще видео у других смотрю, что интересно, что у них обсуждают и комментируют...

– Понятно. А почему это у тебя Крым не наш, на одном из тех видео, что я видел? – спрашиваю.

– Так было на карте, а переделывать ее долго... – юноша заметно смущается.

Ну это ж не всерьез все, не по настоящему, – оправдывается он.

Смотри заблокируют за разжигание терроризма! – говорю.

Та да, думаю: потешные полки тоже никто в серьез не воспринимал до поры…

После вопроса про Крым мой юный собеседник перекрасил полуостров в нейтральный цвет.

А перед каждым клипом он теперь предупреждает о том, что его видео снято исключительно в развлекательных целях.

Правда, трансляция русской рекламы у него не пропала.

Мне захотелось заказать ему видео с картой Кубани в составе Украины.

Но, как оказалось, это уже сделал его конкурент. Исключительно в развлекательных целях. А что? Чем маппер не шутит...

Олександр Децик, журналіст, історик, медіа-менеджер, для УП.Життя

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