І жили вони довго і щасливо… Поки цінували свого сімейного лікаря

Коли ви востаннє ходили на профілактичний огляд? Не з примусу, а з власного бажання.

Вам про це хтось нагадує? Хтось піклується про те, щоб ви стежили за рівнем цукру в крові, правильно харчувалися, не курили і не зловживали алкоголем? Вакцинували себе і дітей (якщо вони є)?

Рак молочної залози – найпоширеніший вид раку серед жінок у світі. А я жодного разу сама свідомо не пішла на перевірку до мамолога, хоча треба було б.

Не пам’ятаю, чи коли-небудь перевіряла свій рівень цукру в крові.

Не ревакцинувалася від дифтерії та правця, хоча це потрібно робити кожні 10 років.

Жодного разу не перевіряла, чи не підхопила часом у манікюрному салоні гепатит С.

Ні разу не повернулася до лікаря на повторний огляд після того, як він виписав ліки від ГРВІ чи іншої "легкої болячки"...

Список можна продовжувати.

Чи лише я одна така?

Профілактика хвороб – ось що стоїть зараз на порядку денному у багатьох країнах світу.

Над діагностикою, профілактикою та лікуванням "найпростіших" нещодавно зобов`язалися працювати країни-члени ООН на Алматинській медичній конференції у Казахстані.

Над тим, щоб знизити смертність, випереджати рак та серцево-судинні хвороби, запобігати смертності матерів та новонароджених мають зосередитися сімейні лікарі, педіатри й терапевти, та інші фахівці, які допомагають на "першому рівні".

Це – основа охорони здоров’я, засвідчили в ухваленій 25 жовтня декларації майже 200 країн світу.

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Погляньмо на кілька цифр.

Кількість неінфекційних захворювань – таких як серцево-судинні, рак, хронічні респіраторні та діабет – росте по всьому світу.

Вони щороку забирають 41 мільйон життів, показує статистика ВООЗ.

Люди з такими недугами живуть і можуть не бачити жодних симптомів, поки не стане надто пізно.

Тому настільки важливою є вчасна діагностика і виявлення хвороби.

Первинна меддопомога має створювати платформу, де людей обстежуватимуть на наявність цих недуг, допомагатимуть їм їх попередити, працюватимуть з людьми з груп ризику та надаватимуть довготривалу допомогу при хронічних станах.

Інша цифра – 36,9 млн людей у 2017 році мали ВІЛ.

Чверть із них не знали про свій статус, повідомляє UNAIDS. Довіра і якість "первинки" могла б допомогти їм протестуватися, виявити ВІЛ, отримати лікування та жити далі.

Це ж стосується туберкульозу. У 2017 році він забрав 1,6 млн життів. Це найсмертельніше інфекційного захворювання в світі, зазначає ВООЗ.

За підрахунками, у світі близько 3,6 мільйонів людей живуть з туберкульозом і не знають про це.

Тобто, як і у випадку з ВІЛом, вони не отримують лікування і ризикують інфікувати інших.

Очікувана, але не менш гучна цифра: дослідження Lancet показало, що за своє життя майже усі люди репродуктивного віку в світі, а це 4,3 мільярдів, – не мають адекватного доступу до послуг щодо сексуального чи репродуктивного здоров’я.

Навіть у спільнотах, де є до цього доступ, стигматизація та дискримінація настільки сильні, що знеохочують людей шукати підтримки та допомоги у фахівців.

Міцна "первинка" має створити "безпечний простір" для людей, де вони зможуть отримати такі послуги поруч з іншими медсервісами.

За даними ВООЗ, за останні 20 років відбувся значний прогрес у покращенні здоров’я жінок та дітей, але досі багато з них не отримують належної меддопомоги.

Дослідження показують, що сильна "первинка" може зменшити материнські, дитячі смерті та смерті новонароджених та мертвонародження до 77%.

Багато людей помирають передчасно через чотири неінфекційні хвороби: серцево-судинні недуги, онкологію, хронічні респіраторні захворювання та діабет.

Значною мірою від цих "убивць" нас може захистити суспільна політика, скерована на подолання 4 факторів ризику: куріння, нездорове харчування та вживання алкоголю, та відсутність фізактивності, йдеться у доповіді ВООЗ про неінфекційні захворювання, яку підготувала незалежна комісія високого рівня.

Експерти також наголошують, що все очевиднішою стає потреба профілактики і лікування психічних розладів. Тепер це частина потрібних заходів у сфері неінфекціних хвороб.

На додачу до цього зростає депресія. Лише від неї у світі страждають 300 мільйонів людей. Щороку 800 тисяч помирає через суїцид.

Деменція входить у 10 основних глобальних причин смерті. Її профілактика, раннє виявлення та базове лікування – робота саме "первинки".

Кілька днів на міжнародній медконференції я слухала аргументи та історії, чому так важливо розвивати "первинку".

Проблеми у багатьох із нас схожі. Наприклад, у Казахстані теж звично ходити одразу до вузьких фахівців замість терапевта, тому там перевантажена "вторинка" і лікар не може комплексно "побачити" пацієнта і його потреби.

У багатьох досі є проблема доступу до медицини. Умовно, коли в столиці передові технології, а віддалене село без базової допомоги.

Якщо перший етап нашої медреформи вдасться і наші сімейні лікарі, педіатри й терапевти працюватимуть, "як книжка пише", а держава зможе дати їм гідну оплату та умови для розвитку, я буду набагато більше захищена.

Бо тоді мій лікар, якого за нашою медреформою я сама оберу, буде стежити за моїм здоров’ям і зможе виявляти хвороби на ранніх стадіях, а у випадку з раком, діабетом чи серцевими хворобами це дуже важливо.

Якби "первинка" працювала б так, як хочуть і потвердили у декларації члени ООН, можливо, мій тато не пережив би інфаркт, бо лікар вчасно виявив би ризики і допоміг їх якщо не подолати, то хоча б знизити.

Хороша "первинка" має давати людям більшість медсервісів та покривати більше 80% різних потреб людей щодо їхнього здоров’я.

Наразі ця мета ще далека від реальності, адже половина людей світу досі не має адекватного доступу до важливих медсервісів.

Тому світове визнання "первинки" основою охорони здоров’я мало б покращити цю ситуацію.

Якщо первинна меддопомога зможе запрацювати так, як цього прагнуть майже 200 держав, ми зможемо врятувати мільйони життів.

І своє також.

Ірина Андрейців, УП

Титульне фото: Spaces/Depositphotos