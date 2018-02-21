"Супрун – це декан чоловічого роду", або Що за протест відбувся під медвишем Богомольця

Ірина Андрейців журналістка УП.Життя
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21 лютого 2018

У Національному медичному університеті імені Богомольця вже другий день тривають розбірки між Міністерством охорони здоров'я та ректором Катериною Амосовою і її прибічниками зі студентського самоврядування.

МОЗ відсторонив Амосову за зрив ліцензійного іспиту на час службової перевірки.

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А ректорка з цим незгодна і заявляє про тиск з боку заступника міністра Олександра Лінчевського.

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За конфліктом всі майже забули про історію з самогубством іноземної студентки Мукаддас Насирлаєвої.

І от, схоже, в цій історії з'явилася третя сторона, яка починає використовувати ім'я загиблої студентки та корупційний скандал для дивних політичних ігор.

21 лютого о 14:50 під стіни ректорату Національного медичного університету імені Богомольця прийшла колона молоді – близько сотні людей.

Синьо-жовті прапори і плакати – які, як видно з почерку, намальовані однією людиною.

Одночасно молодь вимагає:

  • відставки ректора Катерини Амосової;
  • виступає проти поборів у виші із криками "Корупція вбиває";
  • стверджує, що бездіяльність міністра охорони здоров'я Уляни Супрун "вбиває дітей".

(для перегляду фоторепортажу скористайтеся стрілочками)

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– Дитина загинула, Супрун досі закриває очі! – кричать у мегафон дві дівчини. – Супрун, скільки ще потрібно самогубств, щоб ти відреагував?

Одна з них – Аня – вважає, що Супрун – це чоловік.

– Я прийшла підтримати загиблу дівчину. Проти Супруна, – каже.

– А ви знаєте, що Супрун – це жінка? – питаю.

– Ну… трішки не так сказала.

– Хто така Супрун? Це декан, міністр, посадовець, ректор?

– Декан університету, – з сумнівом у голосі каже дівчина.

– А ви знаєте, що це міністр охорони здоров'я?

Після цієї фрази Анна тікає від розмови.

Активісти вважають, що Супрун – це чоловік

Під час акції студенти закривають свої обличчя, ховаються за плакатами і відмовляються говорити.

Ніхто з учасників протесту так і не пояснив, хто їх організував.

– Ми просто зібралися, організатора як такого немає, – пояснює жінка з гучномовцем.

– Хто ці ми? – уточнюю.

– Люди. Ми всю ніч малювали вдома плакати. З самого ранку ходили гуртожитками, університетами, технікумами різними, кликали людей, щоб нас підтримали, роздавали листівки. Дві людини поїхали в один кінець Києва, дві в другий.

– Від імені кого ви кликали людей на мітинг?

– Підтримати батьків загиблої дівчини.

Під час акції деякі учасники зізналися УП, що їм заплатять за участь – по 120 гривень.

Про подію дізналися через Вконтакті, хто організатор – насправді не знають.

Можливо, протест мав виглядати як повноцінна акція і виявлення свідомої волі студентів, але елементарна необізнаність учасників у тому, хто така Уляна Супрун, доводить протилежне.

Нам досі не вдалося дізнатися, хто стоїть за дивною акцією.

Склалося відчуття, що мета учасників – не стільки відставка Амосової, скільки атака на в.о. міністра охорони здоров'я, бо зрештою акція з-під стін унверситету перемістилась під МОЗ.

Зрештою акція з-під стін унверситету перемістилась під МОЗ

Наразі відомо, що станом на 17:00 21 лютого ректорат Богомольця досі блокують наближені до ректора студенти, серед них – активні представники студентського самоврядування.

А деякі студенти особисто розповіли, що бояться говорити відкрито через страх проблем з навчанням і навіть відрахування.

Ірина Андрейців, УП


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