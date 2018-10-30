Только 60-летний украинец! Новые критерии к ректорам вузов хотят узаконить геронтократию

В парламенте подготовлен законопроект, принятие которого окончательно законсервирует ситуацию в вузах и не даст прорасти в них ничему новому и здоровому.

Парламентский комитет по вопросам образования и науки разработал такие поправки к закону "О высшем образовании", что впору бить во все колокола и кричать "караул!".

Нашими университетами и академиями и так управляют люди довольно преклонного возраста. Но если предложенные поправки утвердят, исчезнет даже малейший шанс на то, что вуз сможет возглавить человек моложе 60 лет.

Я уже писал о том, что ректорское лобби делает все, чтобы остаться в своих креслах как можно дольше.

Так, например, любую новую редакцию закона "О высшем образовании" ректоры умудряются использовать в своих интересах, считая, что с каждым новым изменением их срок в должности как бы обнуляется.

Теперь же лоббисты старой системы решили, похоже, наглухо закрыть двери вузов от любых ветров перемен.

Никаких иных объяснений происходящему нет.

Предложенные парламентским комитетом правки (законопроект N9103 от 19 сентября 2018 года) вводят ряд новых квалификационных требований для кандидата на должность ректора.

Теперь кандидат должен иметь степень доктора наук, звание профессора и стаж работы в статусе профессора не менее 10 лет. Кандидат должен также свободно владеть украинским языком и быть гражданином Украины.

Недавно мы с рядом экспертов дискутировали на тему предложенных изменений в Ukrainian Institute for the Future, и во время обсуждения выяснилось несколько замечательных подробностей.

Знаете ли вы, в каком возрасте в среднем в Украине получают профессорское звание?

Отвечу: в 50 лет.

Т.е. фактически нам предлагают ввести возрастной ценз на ректорскую должность: по новой законодательной инициативе возглавлять университеты на практике смогут исключительно люди старше 60-ти.

Требования знания языка и гражданства – не менее абсурдные на самом деле. Расскажите обо всех этих квалификационных требованиях в любой университетской среде на Западе – и там будут долго смеяться: они просто не поверят, что в нормальной современной стране возможны такие странные критерии для назначения на руководящую должность.

Потому что во всем цивилизованном мире главным критерием отбора ректора являются не научная степень, не ученый статус, а менеджерские способности и управленческий опыт.

Почувствуйте разницу!

У нас в стране большее 300 вузов. Сколько из ректоров прошли курс МВА? Если такие и есть, то их считанные единицы.

Я уже молчу о том, что в министерстве образования и науки нет ни одного руководителя с дипломом МВА.

Зато нам рассказывают, что строить высшее образование должны ученые старцы!

Когда меня поставили на должность ректора выводить из крутого пике Харьковский национальный университет радиоэлектроники, одним из первых решений, которые я провел через ученый совет вуза, был перевод свободных финансовых ресурсов из казначейства на банковский депозит.

Так вот, для этого мне пришлось провести настоящий ликбез для ученых мужей и рассказать, что такое депозит, почему университету это выгодно и чем депозит отличается от инвестиций.

Это все к тому, что не звание профессора и не докторская степень должны ставиться во главу угла, когда мы говорим о руководстве вузом.

И даже опыт работы в конкретном учебном заведении не должен иметь никакого значения, напротив, лучше ректоров брать из других вузов, как это делается в развитых странах.

Потому что ничего из перечисленного не имеет отношения к эффективному управлению.

Вполне достаточно защитить кандидатскую диссертацию, чтобы иметь базовые представления о том, что такое наука.

Но ни докторская диссертация, ни профессорский статус не гарантируют, что человек способен управлять вузом.

Защита кандидатской – это должно быть на самом деле единственным квалификационным требованием такого рода, отраженно в законе, а все остальное – касаться именно управленческого опыта кандидата.

И за редким исключением, не должно быть никаких ограничений ни по гражданству, ни по языку. Я допускаю, что есть единичные случаи, когда ректор по статусу должен получить допуск к гостайне, но и тогда лучше изменить правила и просто не давать иностранцу допуск.

Привлечение варягов с их опытом, знаниями, репутацией, связями в наше высшее образование должно только всячески приветствоваться.

Я не понимаю, почему немецкий университет борется за то, чтобы его возглавлял американец, почему в Узбекистане одним из вузов управляет кореец, другим – итальянец, а у нас ректором может стать только гражданин Украины, хорошо говорящий по-украински.

Мы все время используем какие-то не те критерии, абсолютно дикие с точки зрения цивилизованного мира.

Словом, имеем законопроект, который протаскивают через парламентский комитет явно с подачи ректорского лобби, многие представители которого хотят единственного – ничего не менять.

Его задача – заморозить ситуацию в нынешнем неприглядном виде, с тем чтобы и дальше тянуть ресурсы из бюджета на обеспечение того процесса, который в нашей стране называется "высшим образованием", но который по факту в массе своей является просто распределением дипломов за деньги.

Такой проект закона принимать категорически нельзя: единственное, что он может простимулировать, – это процессы гниения в наших университетах.

Нам же, наоборот, нужно думать о том, как поддержать здоровые ростки, дать им окрепнуть и пробиться, как открыть двери вузов для молодых, талантливых, амбициозных, как привлечь к управлению менеджеров высокого класса, наших и зарубежных.

Которые докажут, что образование на самом деле является прибыльным делом, смогут победить университетскую коррупцию и сделать наши вузы конкурентоспособными на мировом рынке образования.

Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов, специально для УП.Жизнь

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