Красная двойка

Эдуард Рубин сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов
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26 травня 2017

Мои иллюзии относительно реформаторской направленности нынешнего министра образования и науки Лилии Гриневич улетучились давно.

Одновременно сложилась уверенность, что вместо реформ министерство мастерски имитирует бурную деятельность.

Когда я был и.о. ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники, наблюдал картину изнутри системы. И в какой-то момент ясно осознал, что никакого видения реформы высшей школы у министерства нет.

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О том, к каким вопиющим ситуациям это приводит на практике, я покажу на примере того же ХНУРЭ.

Моя команда каждый день что-то меняла, мы делали свой небольшой шажок вперед, чтобы в университете становилось больше свободы, больше возможностей и чтобы все могли пользоваться плодами изменений.

Мы генерировали такой плотный поток событий, что стали интересны СМИ, о нас писали чуть ли не каждую неделю. И всего за год мы стали одним из флагманов реформ в университетском мире Украины. Я подробно писал об этом в одной из своих колонок.

Как выглядит ХНУРЭ спустя несколько месяцев после ухода моей команды и прихода тех, кто в систему вписывается идеально?

Что по-настоящему важного, позитивного произошло в университете с момента назначения ректором Валерия Семенца?

А ничего не произошло. Вуз практически исчез из информационного пространства. Вспоминают о нем, в основном, только в связи со скандалами.

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На должность руководителя пресс-службы пригласили женщину, чей муж постит в соцсетях георгиевские ленты и водит дружбу с боевиками ДНР. Громкая вышла история, через несколько дней ее вынуждены были уволить (подробности здесь и здесь).

Спустя некоторое время проректором по инновационно-корпоративной работе и администрированию ХНУРЭ назначили Василия Россихина. В свое время он устраивал совместные акции с Аллой Александровской (ее сейчас судят за сепаратизм).

Ближайшая соратница Россихина по общественной организации "Право народа" Ирина Хижнякактивистка медведчуковского "Украинского выбора".

Они год потратили на борьбу со мной в судах на стороне троицы бывших проректоров, которых я отстранил с должностей по обоснованным подозрениям в коррупции.

Один из отстраненной мной "тройки" Николай Слипченко вернулся на должность проректора по научной работе. По выводам аудиторской проверки, он, в частности, имеет отношение к утрате более 500 патентов ХНУРЭ (стр. 19 отчета аудиторской проверки МОН).

На фоне всех этих кадровых назначений вынуждают уйти с должности декана факультета компьютерной инженерии и управления Владимира Хаханова.

Он один из немногих авторитетных украинских ученых, признанных на Западе. Его работы востребованы во всем мире. Владимир имеет сотни научных публикаций, выступал с лекциями в более 100 университетах в 30 странах.

Его факультет занимал первое место в университетском рейтинге!

Но все перевесил его главный недостаток: он входил в мою команду, помогал ломать коррупционные схемы.

То, что ученый такого уровня в родном вузе подвергается репрессиям, много говорит о реальном положении дел в украинской науке.

Когда во власть приходят люди, которые не борются за реформы каждый день, во вверенных им учреждениях начинается застой и все покрывается болотной тиной. И ХНУРЭ здесь – только один маленький, но показательный пример.

Зато министр среди тех, кто берет на поруки г-на Мартыненко, против которого ведет следствие НАБУ. И это тоже показательно.

За все это я бы поставил г-же Гриневич большую двойку… отмененными ею красными чернилами.

Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского ИТ-кластера, общественный активист


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