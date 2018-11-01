#Архивируй: почему важно сохранять архивы

Катерина Яковленко журналістка та дослідниця сучасного мистецтва
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1 листопада 2018

Мы думаем, что в современном мире все сохранит интернет.

Но представьте ситуацию, когда ваш жесткий диск летит и все важные документы и фотки с родными исчезают навсегда.

А теперь представьте, что такое происходит в масштабе государства.

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Когда к вам придет сосед и скажет: у тебя все это время не было жизни, ты себе все придумал. Смотри: у меня, в моем архиве, есть доказательства.

Что в таком случае ты можешь предъявить? Мы почему-то уверенны, что после нас останется все и последующие поколения будут пользоваться нашим нажитым знанием.

Но это не так. Мы просто не думаем.

Недавно Центр-Довженко запустил инициативу по сбору и оцифровке личных архивов – кассет VHS, которые у нас часто пылятся на полках.

Таким образом, Центр-Довженко взял на себя инициативу по созданию видеоархива повседневной истории украинцев 1980-1990-х годов – важной части культурного наследия и наверное, самого интересного на сегодняшний день периода.

Интересного потому, что мы уже начинаем забывать все то, что произошло.

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Но память об этом времени свежа и непосредственно касается наших жизней.

Подобную инициативу во Львове ранее организовал Центр городской истории Центрально-Восточной Европы – и это тот пример, когда домашние материалы становятся важным историческим источником.

Нам часто кажется, что жизнь маленького человека в масштабе страны теряется, она не так важна, как громкие политические высказывания и события.

Однако именно личная история создает альтернативу пропаганде, показывает жизнь, такой как она была, в красках и эмоциях.

После независимости Украины в Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Пшеничного перестали в обязательном порядке отдавать материалы крупные телеканалы и компании.

То есть по сути, с 19991 года, вся наша история, с ее трагедиями и победами, остается за кадром.

Она не архивирована, мы ничего не оставили после себя. У нас нет доказательства того, что как мы жили все это время.

Мы не знаем, как менялось публичное пространство, как трансформировались города и общество. Теперь архив – личная история каждого, каждый может формировать и конструировать историю так, как ему хочется, или не сохранять информацию вообще. В таких условиях мы обезоружены.

За три года работы над архивом современного украинского искусства в Исследовательской платформе PinchukArtCentre мы сканировали с десяток кассет, которые находились в очень ветхом состоянии и если бы еще пару лет, мы бы, возможно, уже не получили уникальных кадров художественной жизни Киева начала 1990-х.

У нас не было бы информации о жизни таких молодых художников, как, например, Александр Гнилицкий или Олег Голосий.

Голосий погиб в 1993 году. Его важные работы находятся в Глазго и Москве. Об этом художнике вспоминают как о человеке, который не улыбался и который всегда был в себе, бесконечно рисуя экспрессивные полотна. Но на найденном у нас видео он улыбается.

Перед нами – "живой" парень, не миф.

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Поработав в личными фондами и фондами телеканалов (которые не уничтожили свой архив, а есть и такие, кто уничтожил), мы собрали небольшую историю в видео художественной жизни Киева до 1995 года.

В этих кадрах – то, как художники переживали общественные трансформации.

Но, работая с этими видео, понимаешь, сколько можно было "спасти", но не было спасено. Архив часто воспринимают как нечто старое, неприглядное и унылое.

За архивом тянется шлейф бюрократии и непонимания. Конечно, государственные архивы устроены не так дружелюбно, как хотелось бы.

Не всегда это комфортно и часто болезненно: нет описания фондов, все сложнее найти нужную информацию.

Но это не всегда так. Во время, когда государство не берет на себя ответственность за системную архивацию, мы должны архивировать сами.

Историки и антропологи часто обращаются именно к личным документами и материалам, чтобы описать причины: почему человек поступил именно так, как он/она переживали те или иные потрясения или исторические события.

Наука стала человекоцентричной. Больше нет абстрактных явлений и событий. Все имеет свои причины и часто человек оказывается внутри этого всего.

Катерина Яковленко, журналістка, дослідниця Research Platform PinchukArtCentre, для УП.Життя

Титульне фото: V_Nikitenko/Depositphotos


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