Ліки від держави: що змінить реформа системи закупівель ліків для пацієнта

Ольга Стефанишина заступниця міністра охорони здоров’я України
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1 листопада 2018

Центральна закупівельна агенція, реімбурсація, включення ліків у вартість послуги і онлайн-магазин в ProZorro – що змінить реформа медичних закупівель

Можливість забезпечити себе ліками – один з головних критеріїв, за яким громадяни оцінюють доступність медицини.

Саме можливість отримати ліки (купити їх за власний кошт або отримати безоплатно від держави) – фактор, який найчастіше впливає на рішення людини, йти до лікаря чи ні, пройти повний курс лікування чи припинити передчасно.

Тому так важливо, аби в країні діяла ефективна система забезпечення ліками.

Ще кілька років тому важкохворі українці, що потребують дороговартісного лікування, не могли розраховувати на ліки від держави.

Пацієнти з рідкісними захворюваннями або онкохворі залишались сам на сам зі своїми діагнозами та потребами у великих сумах коштів, неспівставних з їхніми доходами, і необхідністю дістати ліки.

До залучення спеціалізованих міжнародних організацій до державних закупівель ліків і медвиробів, три роки тому, 48,8% пацієнтів відмовлялись від лікування через нестачу грошей, а 56% пацієнтів з тих самих причин вживали лише частину прописаних ліків.

Якщо комусь в сім’ї комусь діагностували таке страшне захворювання, як рак, вихід був один – продавати все, що родина мала.

43% хворих в Україні продавали коштовні речі, включаючи житло, щоб знайти кошти на лікування.

Паралельно кожного року на закупівлі препаратів для таких хворих держава виділяла мільярди гривень.

Куди ішли ті гроші? До кишень корупційних схем, метою яких було завищення ціни закупівель.

Результат – пацієнт платив за ліки двічі: перший раз своїми податками, другий – в аптеці.

За даними "Індекс здоров’я. Україна 2016", 97% амбулаторних пацієнтів, яким призначили ліки (а їх більшість – 89%) і 97% пацієнтів, які лікувались стаціонарно, сплачували за ліки самостійно.

Найбільша критика Міністерства охорони здоров’я в усі часи стосувалася саме закупівель ліків.

Деякі міністри та чиновники втрачали свої посади саме через неефективні закупівлі. Майже половина коштів, виділених державою, розкрадалася, і просто не доходила до пацієнтів.

Саме тому ця сфера стала першою, яку ми почали реформувати майже одразу після Революціі гідності, залучивши у 2015 році міжнародні організації до процесу держзакупівель ліків і медвиробів.

З початку реформування минуло майже 4 роки.

За цей час МОЗ вдалося розпочати трансформацію системи охорони здоров’я в цілому, повністю перезапустити систему закупівель ліків на рівні держави та втілити програму реімбурсації (відшкодування державою вартості препаратів) – "Доступні ліки".

Держзакупівлі з залученням міжнародних організацій дозволили заощадити та використати на додаткові закупівлі до 39% виділених коштів. Ці кошти вимірюються мільярдами гривень, за які були закуплені додаткові ліки для пацієнтів.

За деякими програмами ми вже закуповуємо на 85% більше ліків.

Наприклад, пацієнти з раком крові вперше на 100% забезпечені препаратом Іматиніб. Цей препарат міжнародні організації змогли закупити у 67 (!) разів дешевше, ніж держава у 2014 році.

Програма онкології загалом стала одним із найуспішніших прикладів, де забезпеченість ліками значно зросла.

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На жаль, програма дорослої онкології ще не забезпечує потребу в ліках повністю, але завдяки держзакупівлям через міжнародні організації держава сьогодні лікує значно більше онкохворих.

Наприклад, препарату для хіміотерапії Доцетаксел у 2017 році закупили у 5 разів більше, ніж у 2017 році, а Бікалутаміду – у два рази більше, ніж у 2014 році.

У разі виникнення негайної потреби в операції держава почала надавати безкоштовні медвироби. Наприклад, пацієнти з гострим інфарктом міокарда, які потрапляють в лікарні в кареті екстреної меддопомоги і яким негайно необхідно поставити стент, сьогодні на 100% забезпечені стентами.

А це близько 25 тисяч пацієнтів щорічно.

Це результат ефективної роботи Міністерства охорони здоров’я та міжнародних закупівель.

Через закупівлю стентів напряму у виробників в 2016 році держава закупила 23,5 тисячі стентів в порівнянні з 7 тисячами в 2015 році.

Здавалося б, якщо позитивні зміни вже відчутні, навіщо потрібна нова концепція реформи закупівель?

Трансформація системи охорони здоров’я в Україні тільки набирає обертів. І реформа закупівель є її невід’ємною складовою.

Україна має створити власну систему закупівель у відповідності до високих стандартів роботи міжнародних організацій.

Кілька тижнів тому уряд ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медвиробів, над якою ми з командою працювали останній рік.

Фактично, концепція – це бачення, як в Україні забезпечуватимуть ліками пацієнтів через 4 роки.

Ідея реформи у тому, щоб для кожного препарату підібрати найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта.

До кожного з майже 500 препаратів і більше 700 медичних виробів, що їх зараз закуповує держава централізовано, планується застосувати один із трьох основних інструментів: 

Для перегляду скористайтеся стрілочками

За останні кілька років Україна здійснила важливі кроки в реформуванні медицини. Практику міжнародних закупівель вже запозичили у нас Казахстан, Туркменістан, Азербайджан, Боснія та Герцоговина, Узбекистан.

Перед нами амбітна мета – не повернутися до старої системи закупівель, де панувала корупція і кулуарні домовленості.

Більше: запозичивши найкращі міжнародні практики, ми маємо створити власну систему закупівель ліків – прозору, ефективну і націлену найперше на потреби пацієнта.

Колись не було жодної людини в Україні, яка  вірила, що ефективні державні закупівлі на міжнародному рівні для України можливі.

А зараз нас ціла команда тих, хто впевнений, що Україна незабаром зможе самостійно купувати ліки ефективно, прозоро і професійно.

Незабаром розпочнемо конкурс, щоби залучити професіоналів у команду, стежте за вакансіями!

Презентація новой концепції доступна за посиланням.

Ольга Стефанишина, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції, для УП.Життя

Титульне фото: HASLOO/Depositphotos
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Ольга Стефанишина

Ліки від держави: що змінить реформа системи закупівель ліків для пацієнта

заступниця міністра охорони здоров’я України

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