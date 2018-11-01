Ліки від держави: що змінить реформа системи закупівель ліків для пацієнта

Центральна закупівельна агенція, реімбурсація, включення ліків у вартість послуги і онлайн-магазин в ProZorro – що змінить реформа медичних закупівель

Можливість забезпечити себе ліками – один з головних критеріїв, за яким громадяни оцінюють доступність медицини.

Саме можливість отримати ліки (купити їх за власний кошт або отримати безоплатно від держави) – фактор, який найчастіше впливає на рішення людини, йти до лікаря чи ні, пройти повний курс лікування чи припинити передчасно.

Тому так важливо, аби в країні діяла ефективна система забезпечення ліками.

Ще кілька років тому важкохворі українці, що потребують дороговартісного лікування, не могли розраховувати на ліки від держави.

Пацієнти з рідкісними захворюваннями або онкохворі залишались сам на сам зі своїми діагнозами та потребами у великих сумах коштів, неспівставних з їхніми доходами, і необхідністю дістати ліки.

До залучення спеціалізованих міжнародних організацій до державних закупівель ліків і медвиробів, три роки тому, 48,8% пацієнтів відмовлялись від лікування через нестачу грошей, а 56% пацієнтів з тих самих причин вживали лише частину прописаних ліків.

Якщо комусь в сім’ї комусь діагностували таке страшне захворювання, як рак, вихід був один – продавати все, що родина мала.

43% хворих в Україні продавали коштовні речі, включаючи житло, щоб знайти кошти на лікування.

Паралельно кожного року на закупівлі препаратів для таких хворих держава виділяла мільярди гривень.

Куди ішли ті гроші? До кишень корупційних схем, метою яких було завищення ціни закупівель.

Результат – пацієнт платив за ліки двічі: перший раз своїми податками, другий – в аптеці.

За даними "Індекс здоров’я. Україна 2016", 97% амбулаторних пацієнтів, яким призначили ліки (а їх більшість – 89%) і 97% пацієнтів, які лікувались стаціонарно, сплачували за ліки самостійно.

Найбільша критика Міністерства охорони здоров’я в усі часи стосувалася саме закупівель ліків.

Деякі міністри та чиновники втрачали свої посади саме через неефективні закупівлі. Майже половина коштів, виділених державою, розкрадалася, і просто не доходила до пацієнтів.

Саме тому ця сфера стала першою, яку ми почали реформувати майже одразу після Революціі гідності, залучивши у 2015 році міжнародні організації до процесу держзакупівель ліків і медвиробів.

З початку реформування минуло майже 4 роки.

За цей час МОЗ вдалося розпочати трансформацію системи охорони здоров’я в цілому, повністю перезапустити систему закупівель ліків на рівні держави та втілити програму реімбурсації (відшкодування державою вартості препаратів) – "Доступні ліки".

Держзакупівлі з залученням міжнародних організацій дозволили заощадити та використати на додаткові закупівлі до 39% виділених коштів. Ці кошти вимірюються мільярдами гривень, за які були закуплені додаткові ліки для пацієнтів.

За деякими програмами ми вже закуповуємо на 85% більше ліків.

Наприклад, пацієнти з раком крові вперше на 100% забезпечені препаратом Іматиніб. Цей препарат міжнародні організації змогли закупити у 67 (!) разів дешевше, ніж держава у 2014 році.

Програма онкології загалом стала одним із найуспішніших прикладів, де забезпеченість ліками значно зросла.

Для збільшення натисніть на картинку

На жаль, програма дорослої онкології ще не забезпечує потребу в ліках повністю, але завдяки держзакупівлям через міжнародні організації держава сьогодні лікує значно більше онкохворих.

Наприклад, препарату для хіміотерапії Доцетаксел у 2017 році закупили у 5 разів більше, ніж у 2017 році, а Бікалутаміду – у два рази більше, ніж у 2014 році.

У разі виникнення негайної потреби в операції держава почала надавати безкоштовні медвироби. Наприклад, пацієнти з гострим інфарктом міокарда, які потрапляють в лікарні в кареті екстреної меддопомоги і яким негайно необхідно поставити стент, сьогодні на 100% забезпечені стентами.

А це близько 25 тисяч пацієнтів щорічно.

Це результат ефективної роботи Міністерства охорони здоров’я та міжнародних закупівель.

Через закупівлю стентів напряму у виробників в 2016 році держава закупила 23,5 тисячі стентів в порівнянні з 7 тисячами в 2015 році.

Здавалося б, якщо позитивні зміни вже відчутні, навіщо потрібна нова концепція реформи закупівель?

Трансформація системи охорони здоров’я в Україні тільки набирає обертів. І реформа закупівель є її невід’ємною складовою.

Україна має створити власну систему закупівель у відповідності до високих стандартів роботи міжнародних організацій.

Кілька тижнів тому уряд ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медвиробів, над якою ми з командою працювали останній рік.

Фактично, концепція – це бачення, як в Україні забезпечуватимуть ліками пацієнтів через 4 роки.

Ідея реформи у тому, щоб для кожного препарату підібрати найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта.

До кожного з майже 500 препаратів і більше 700 медичних виробів, що їх зараз закуповує держава централізовано, планується застосувати один із трьох основних інструментів:

Для перегляду скористайтеся стрілочками

1 МИ ПЛАНУЄМО РОЗШИРИТИ ПРОГРАМУ РЕІМБУРСАЦІЇ, ПОЧИНАЮЧИ З 2020 РОКУ. Перелік ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з доплатою у найближчій аптеці за місцем проживання, стане більшим за рахунок деяких препаратів, що зараз закуповує державою централізовано і розвозить по лікарнях в регіонах. Наприклад, препарат Іматиніб, який держава закуповує для пацієнтів із раком крові, наразі можна отримати безоплатно лише в онкодиспансері у свого лікуючого онколога за умови включення пацієнта в держпрограму, але згодом його можна буде отримувати постійно в найближчій аптеці, лише маючи рецепт від лікаря. Це дозволяє легко та без зайвого бюрократичного навантаження отримувати життєво необхідні ліки. Раніше це виглядало наче фантастика, але ми це зробимо. 2 ВКЛЮЧЕННЯ У ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ. Медичні вироби, необхідні для проведення окремих операцій, будуть включені у вартість цих операцій і додатково їх купувати і оплачувати не буде потрібно. Наприклад, починаючи із 2020 року, Національна служба здоров’я буде оплачувати тариф на послугу стентування при гострому інфаркті міокарда. Закупівля стенту входитиме у вартість цієї послуги і головний лікар закладу, де буде проводитись процедура, буде зацікавлений купувати стенти за найвигіднішою ціною зі збереженням визначених стандартів якості, тому що ціна за операцію буде фіксована по всій Україні. А ми запропонуємо зручний інструмент, що дозволить закупити дешевше. Пацієнт же при цьому не платитиме ні копійки. 3 ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ ТА ЇХ ПОСТАЧАННЯ В ЛІКАРНІ. Цей процес відбуватиметься через ДП "Медичні закупівлі України" – нову створену централізовану закупівельну агенцію, яка буде займатися закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дороговартісних ліків. Саме тут агенція використовуватиме найкращий досвід міжнародних організацій. Організовуватиме закупівлі для лікарень всередині країни, у тому числі через рамкові закупівлі. Це означає, що вони збиратимуть замовлення з лікарень про необхідну кількість препаратів і вести перемовини з виробниками про гуртову ціну. Потім кожна лікарня платитиме виробнику напряму і отримуватиме свою частину замовлення. Тут у виграші всі – і лікарня, яка отримає нижчу ціну, і виробник, який матиме більше замовлення. Держпідприємство виступатиме перемовником, але не отримуватиме грошей від лікарень – ті платитимуть напряму, що знизить можливість корупції. Адже навіть зараз ціни на ліки, яких вдається досягнути міжнародним організаціям, в рази нижчі за ті, що є в регіонах (за інформацією звіту Центру протидії корупції по закупівлі ліків за 2017 рік). Навіть якщо якась лікарня хотіла б купувати ліки за цінами міжнародних партнерів, інструменту для цього досі не існувало, і ми плануємо його створити. Скажімо, з року в рік всі лікарні в Україні купують фізрозчин. Щоб щоразу не проводити довготривалу процедуру закупівлі, замовлення з усієї країни може бути об'єднане в рамкову угоду. Така угода може бути підписана на кілька років. За рахунок більшого замовлення, лікарні отримають нижчі ціни та зможуть швидко дозамовляти необхідну кількість розчину без жодних додаткових бюрократичних процедур. 4 ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ Також діятиме електронний каталог, який буде мати вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro. Наприклад, лікарні необхідно закупити 1000 одиниць парацетамолу. Представник лікарні заходить до відповідного розділу у ProZorro, обирає в зручному каталозі (який виглядає так само, як, наприклад, каталог онлайн-магазину електроніки) позицію "парацетамол" за найнижчою ціною і робить заявку. Вже за один день між лікарнею та постачальником може бути підписаний договір, а ліки будуть швидко доставлені у визначене місце. Такий підхід до закупівель суттєво знижує адміністративне навантаження на заклади охорони здоров’я, підвищує ефективність та, що найважливіше, оперативність забезпечення пацієнтів ліками.

За останні кілька років Україна здійснила важливі кроки в реформуванні медицини. Практику міжнародних закупівель вже запозичили у нас Казахстан, Туркменістан, Азербайджан, Боснія та Герцоговина, Узбекистан.

Перед нами амбітна мета – не повернутися до старої системи закупівель, де панувала корупція і кулуарні домовленості.

Більше: запозичивши найкращі міжнародні практики, ми маємо створити власну систему закупівель ліків – прозору, ефективну і націлену найперше на потреби пацієнта.

Колись не було жодної людини в Україні, яка вірила, що ефективні державні закупівлі на міжнародному рівні для України можливі.

А зараз нас ціла команда тих, хто впевнений, що Україна незабаром зможе самостійно купувати ліки ефективно, прозоро і професійно.

Незабаром розпочнемо конкурс, щоби залучити професіоналів у команду, стежте за вакансіями!

Презентація новой концепції доступна за посиланням.

Ольга Стефанишина, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції, для УП.Життя

Титульне фото: HASLOO/Depositphotos