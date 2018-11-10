Допоможіть перезимувати безпритульним тваринам

Зима, на жаль, самостійно займається регулюванням кількості безпритульних тварин в Україні.

До весни багато з них не доживуть за відсутності спального місця, їжі та води.

Проте, холод – не вирок, і в ваших силах допомогти, не відходячи від екранів монітору.

Зима, на жаль, самостійно займається регулюванням кількості безпритульних тварин в Україні

В холодні осінні дні нам всім хочеться трохи більше тепла та домашнього затишку. Але така можливість є не у всіх. Кількість хвостатих друзів, яких ми часто помічаємо на вулицях в теплу пору, досить швидко скорочуєтеся в холодні сезони.

Холод змушує тварин постійно пересуватися з місця на місце, аби не померти. Вони втомлюються, майже не сплять, втрачають енергію, та й їжу дістати не завжди вдається.

Такий цикл приводить до нещасливого кінця. Але ви можете їм допомогти.

Заберіть додому

Так ви точно врятуєте їй життя.

Звичайно, якщо ви з дитинства мріяли про джек-рассел-тер’єра, то завести безпородну тварину важко, але воно того варте.

Якщо ви все-таки вирішите забрати тварину з вулиці, то вам варто пам’ятати, що лише після ретельного огляду ветеринаром, собаку чи кота можна відносити додому.

І, звичайно, підберіть необхідний корм для тварини на основі порад спеціаліста.

Заберіть тваринку додому, так ви точно врятуєте їй життя

Не забувайте, що на вулиці було безліч небезпек, тож тварина може досить довго вести себе злякано, неадекватно, гавкати на все довкола, проте не можна на неї кричати за це, завжди в такі моменти заспокоюйте її та дайте відчути себе у безпеці.

Якщо у вас є можливість звернутися до спеціаліста, який допоможе розібратися швидше з поведінкою собаки чи кота – це чудовий варіант.

Якщо ви не можете забрати тварину додому, але хочете допомогти

Притулки не завжди варіант. Адже часто вони переповнені: на зиму все більше людей підкидають новонароджених кошенят чи цуценят на території, та й тварина без імунітету здатна за декілька днів захворіти та загинути.

Найкраще прилаштувати тварину в сім’ю.

Що потрібно робити?

Сформувати оголошення. Кота чи собаку необхідно сфотографувати, якнайдетальніше описати вигляд, характер, чи йде вона на контакт, як реагує на інших тварин (якщо відомі такі деталі).

Оголошення можна розмістити у вигляді фотографії та опису як пост в різноманітних пабліках, на сторінках чи групах по прилаштуванню чи допомозі тваринам у Facebook (наприклад, "Дай лапу").

Також об'яву можна роздрукувати та розмістити на будівлях, спеціальних дошках, супермаркетах – це також популярний спосіб розповсюдження інформації.

Якщо ж вашою сильною стороною є комунікація, ви можете запропонувати взяти тварину сусідам, друзям, знайомим чи колегам.

Якщо на подібні справи у вас не вистачає часу, але допомогти хочеться, то можете долучитися до зимових ініціатив професійних благодійних фондів та волонтерських організацій.

В Україні таких десятки.

Одна з них – благодійний фонд "Happy paw", який вже понад шість років регулярно допомагає десяткам притулків в їх потребах.

Щозими наші хлопці і дівчата обладнати та утеплити будки і вольєри для тварин, забезпечити належним харчуванням.

Можете допомагати "руками", волонтерити, або ж перераховувати гроші. Останнє робіть тільки після детального аналізу діяльності організацій. Пам'ятайте, що чесні працюють відкрито та завжди зможуть відзвітувати.

Давайте разом допоможемо пухнастим пережити ще одну зиму!

Сніжана Плаксін, благодійний фонд "Happy paw", спеціально для УП.Життя