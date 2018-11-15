Вчимось робити добро. 10 ідей благодійних заходів: як поєднати приємне з корисним

27 листопада відбудеться Всеукраїнський день добрих справ #ЩедрийВівторок.

Це чудова нагода випробувати добромена у собі та прокачати навички фандрейзингу.

Про благодійні аукціони та ярмарки чули всі, але насправді існує безліч способів зібрати кошти на добру справу – їх кількість обмежує лише фантазія.

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Пропонуємо 10 креативних способів фандрейзингу у Щедрий Вівторок. Їх може ініціювати кожен!

1 Фешн-шоу Усім відомий формат заходу отримає абсолютно новий зміст, якщо мета – збір коштів на добру справу. Моделями можете виступити ви та ваші друзі, подіумом – будь-яке приміщення, до якого ви маєте доступ. Щодо одягу – тут два варіанти. Ви можете підготувати благодійну колекцію футболок та худі з принтами, які створили знайомі художники або дизайнери. Усі кошти від продажу (після покриття поточних витрат), звісно ж, підуть на благодійність. Реклама: Буде чудово, якщо вдасться домовитися з друкарнею про безкоштовний друк на користь вашої акції – тоді залишиться придбати лише самі футболки. Другий варіант – перетворити звичайну барахолку на шоу, бо це значно ефектніше. Перший та другий варіанти чудово можна поєднати в одному заході.

2 Пошук скарбів Влаштуйте квест із пошуком скарбів у своєму районі або навіть у школі. Намалюйте карту власноруч або у додатку (аби потім поширювати посилання на неї), підготуйте підказки та загадки – і вперед за пригодами! Зробіть участь у квесті платною і поясніть, до якого фонду або на розв’язання якої проблеми підуть кошти. Вартість участі може бути фіксованою або за пожертву на власний розсуд. Такий квест може стати чудовим доповненням до Уроку доброти у школі.

3 Благодійні повітряні кульки Звичайна лотерея, але більш ефектна. Підготуйте кілька призів та відповідну кількість записок "Ви виграли". Вкладіть папірці у щасливі кульки, а до решти додайте запис на кшталт "Дякуємо, що інвестували кошти у добру справу! Спробуйте ще :)". Продавайте голки, якими можна буде луснути лише одну кульку (тільки стежте за безпекою!). Цей спосіб може бути цікавим доповненням до будь-якої вечірки, або ж відбуватися у торговельному центрі за попередньою домовленістю.

4 Смаколики на добро Якщо ви вмієте смачно спекти печиво, булочки, тістечка або приготувати бургери – цей спосіб для вас. Також ви можете використовувати лише продукти місцевого походження, аби підтримати локальні виробництва. Кошти від продажу смакоти підуть на ті зміни, які ви оберете. Домовитись про точку продажу на день можна із місцевим ярмарком, кав’ярнею чи торговельним центром, або ж розмістити стенд на вулиці, де проходить багато людей.

5 Вечірка для сусідів Ви майже точно маєте комунальні проблеми, на розв’язання яких потрібні кошти мешканців. Ходити по квартирах із простягнутою рукою – не найкращий варіант, тому радимо додати трохи фану. Влаштуйте веселу вечірку на подвір’ї чи у приміщенні, про яке вдасться домовитись. Попросіть сусідів принести снеки, напої та гарний настрій. Хтось, хто живе поряд, обов’язково грає на музичних інструментах, співає або танцює – використайте це, аби розважити гостей. Це чудова нагода познайомитися з людьми, що мешкають поруч, перетворити сусідів на громаду та зібрати кошти на спільну справу.

6 Благодійні чайові Напередодні Щедрого Вівторка домовтеся з улюбленим закладом про благодійну акцію: чайові або відсоток від них за вечір або за весь день підуть у благодійний фонд чи на підтримку того, хто цього потребує. Ви, як організатор, можете інформувати відвідувачів про мету збору коштів на вході. Добре організована акція підніме продажі у цей день, тому всі залишаться задоволеними, ще й зроблять добру справу.

7 Фотосушка Влаштуйте фотовиставку на мотузці – шедеври триматимуться на звичайних защіпках. Такий захід можна влаштувати в університеті, в школі або у вашому районі. Домовтеся з мешканцями або студентами про те, аби вони завчасно роздрукували свої фото для виставки у певному форматі та надали світлини вам. Виставку може об’єднувати певна тема, наприклад, тварини. А збір коштів може бути на користь притулку. Фотокартки продаватимуться, пожертви збиратимуться і підуть на добру справу.

8 Аукціон менторів Це як аукціон побачень, тільки зустрітися можна буде з успішними людьми та експертами своєї справи. Вони проконсультують вас за потреби або просто надихнуть своєю енергією та цікавими історіями з діяльності. Організація такого заходу вимагає часу, зусиль та публікацій у ЗМІ, тому не баріться, аби встигнути до Щедрого Вівторка! Домовтеся з лідерами думок, знайдіть майданчик для проведення акції (наприклад, в Інстаграмі) та визначте стартову ціну за зустріч.

9 Ніч караоке Так, це просто караоке, але за можливість заспівати доведеться пожертвувати певну суму на добру справу. Влаштувати захід можна у себе вдома за наявності необхідного реквізиту, або ж домовитись із місцевим закладом.

10 Благодійний майстер-клас Це може бути урок із будь-чого, що вам добре вдається. Танці, спів, малювання, кулінарія, йога тощо. Квиток на благодійний захід може бути фіксованої вартості або на власний розсуд учасника – головне, пояснити, куди і навіщо підуть зібрані кошти.

Благодійність може бути веселою та приносити задоволення – варто тільки додати креативу.

Зауважте, що кожен учасник заходу повинен відчути себе причетним до покращення світу та зрозуміти важливість власного внеску. Дякуйте та пояснюйте!

А ще – врахуйте, що метою повинен бути не лише збір коштів, а й підвищення обізнаності щодо проблеми, на якій ви фокусуєтесь.

Обов’язково створіть групу чи сторінку у Фейсбуці, аби учасники долучились до спільноти однодумців та мали зворотний зв’язок із вами.

Наснаги вам у добрих справах!

Марія Артеменко, експерт із ефективної благодійності, куратор Щедрого Вівторка в Україні, для УП.Життя