Які недуги викликають хворі зуби – пояснює стоматолог

Ярослав Заблоцький доктор медичних наук та професор, лікар-стоматолог, власник центрів турботи про ясна та зуби Dental Care Offices
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29 листопада 2018

Чисті зуби найрідше хворіють. Головний ворог зубів і ясен – недотримання правил гігієни і звичайні людські лінощі.

Ліньки чистити зуби два-три рази, ліньки користуватися йоржиками, полоскати рот і регулярно ходити до стоматолога.

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У роті живе безліч мікроорганізмів, але вони абсолютно нешкідливі при правильному догляді за зубами.

Якщо ж догляд неправильний або недостатній, виникають дві хвороби: карієс і пародонтит.

 

Карієс руйнує зуб, інфекція поширюється на здорові зуби, в них виникають дірки і, врешті-решт, зуби потрібно видаляти.

Пародонтит – одне з найпідступніших захворювань, запалення ясен, яке впливає на стан організму. За статистикою, в Україні близько 80% людей мають пародонтит.

Хворі зуби впливають не тільки на хвороби, а й на загальний стан людини. Вона стає роздратованою, втрачає апетит і сон.

Цукровий діабет

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Хворі зуби не викликають діабет, але вони пов'язані з цією хворобою.

Запальний процес в яснах – пародонтит – може впливати на рівень цукру в організмі, тому необхідно проходити своєчасне лікування у стоматолога, а також підбирати індивідуальний догляд.

Запальні процеси у вагітних

Матусі часто скаржаться, що вагітність "з'їла" всі зуби.

Однак це не зовсім так.

Запальні процеси ясен у вагітних підсилюються гормональним статусом жінок. І на це також впливає чистота зубів.

Поряд з цим запалення ясен у вагітних вдвічі збільшує ймовірність передчасних пологів і меншої від норми ваги новонародженої дитини.

Серцево-судинні захворювання

Бактерії проникають в кров і розносяться по всьому організму.

Наслідки та ускладнення цього процесу у кожного можуть бути різними.

Хворі зуби особливо впливають на серцево-судинну систему, можуть викликати запалення стінок судин.

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Бактерії з порожнини рота через кров також можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту.

Запальні процеси можуть бути спровоковані пародонтитом.

Щітка і паста – друзі назавжди

Якщо все настільки серйозно, то як правильно обирати потрібні зубні щітки і пасти?

Просто – індивідуально зі своїм стоматологом.

Втім, більшість пацієнтів отримують консультацію з цього питання лише у продавця в супермаркетах.

Доведено, що електрична зубна щітка набагато ефективніша, ніж мануальна (звичайна). Це підтверджено й американськими асоціаціями стоматологів.

Ручна (мануальна) щітка  легка, люди часто надто сильно притискають її до зубів і псують емаль, тому що їм здається, що вони не вичистили зуби.

Зубну пасту вважають лише помічником зубної щітки, ароматизатором.

Людям з карієсом варто купувати пасти з фтором.

Тим, хто страждає від пародонтиту підійде паста з протизапальними добавками і без фтору.

А тим же, у кого є і карієс, і пародонти, варто купувати протизапальнупасту, але для профілактики карієсу.

Не варто забувати і про допоміжні засоби очищення зубів: йоржики, зубні нитки і ополіскувачі.

Ефективним є відвідування професійного лікаря-гігієніста раз на півроку, котрий проведе професійну очистку зубів та ясен.

Роблячи гігієну раз на півроку, можна забути про лікування у стоматолога на багато років чи й на все життя.

Здорові зуби – запорука здоров'я всього організму.

Ярослав Заблоцький, доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог, власник центрів турботи про ясна та зуби Dental Care Offices, спеціально для УП.Життя

Титульне фото: Zodchiy/Depositphotos


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