Як бути здоровим і не платити за стоматологічне лікування?

Ситуація з культурою чищення зубів в Україні є дуже тривожною.

Майже 100% українців мають карієс (дірки в зубах), а більше 50%, а за деякими даними і всі 80%, мають пародонтит (запалення ясен), через що ще в молодому віці втрачають зуби.

Лікування пільгових категорій населення у вигляді державного замовлення на прості види втручань, таких як видалення хворих зубів, пломби, знімні та незнімні протези, цілком під силу численним приватним клінікам та кабінетам, яких в Україні більш, ніж достатньо і рівень яких є не гіршим за європейські аналоги.

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Мене ж більше цікавить глобальна реформа в системі охорони здоров’я України, яка на даному етапі обійшла стоматологію боком, хоча саме ця галузь є найбільш проблемною частиною всієї медицини.

Слідуючи принципам страхової медицини, наприклад, 20 мільйонна громада (кількість дорослого та працюючого населення) країни може "скинутись" по 10 доларів на лікування якоїсь хвороби, яка зустрічається у 3-5% випадків.

Водночас, таж сама громада не може "скинутись" на лікування щонайменше 28 зубів кожній людині.

Ситуація з культурою чищення зубів в Україні є дуже тривожною.

Фото konstantynov/Depositphotos

Саме на прикладі стоматології розвинуті країни світу, незалежно від моделі страхування, приватного чи державного, усвідомили, що жодна країна світу не в стані оплачувати стоматологію у повному об’ємі.

До прикладу, США та Франція мають недолугі системи відшкодування виплат за стоматологічне лікування, які мають суттєві обмеження як в грошах, так і видах такої допомоги.

Скажімо, у США, де чи не найкраща у світі стоматологічна освіта, на одного пацієнта в рік виділяється 1200-1500 доларів при місячній оплаті за страховий поліс приблизно у 1000 доларів (70% платить працедавець, а 30% сама людина).

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Саме через це американська стоматологія часто називається "однозубою стоматологією", адже за ці кошти можна виготовити чи вилікувати лише один зуб.

При цьому люди не люблять платити за стоматологію з власної кишені, вважаючи, що вони вже оплатили страховий поліс, а самі американські стоматологи часто називають таких пацієнтів "стоматологічними каліками".

Водночас, там же, в Америці, є значна кількість людей, які не купляють страховий поліс у стоматології, а воліють двічі на рік платити за професійну гігієну у стоматолога, де ця послуга, тобто культура чищення зубів, налічує вже 150 років.

Ці люди теж не хочуть платити стоматологам за лікування, проте вони знають, що чисті зуби не хворіють і що якщо кожного разу після їжі чистити зуби та двічі на рік відвідувати стоматолога-гігієніста, то їх зуби будуть здоровими!

Та й коштуватиме це дешевше, ніж плата за страховий поліс чи за лікування.

Розвинуті країни світу дійшли до того, що краще платити за профілактику. І не лише в стоматології.

Одною із перших країн, де це давно зрозуміли, стала Швеція. Там немає карієсу! Так, так, синьо-жовтий прапор є, а карієсу немає. Дві години льоту і карієсу немає!?

До прикладу, коли дитині виповнюється три місяці, тамтешня мама отримує чітку інструкцію що і як робити, щоб дитина була здоровою.

В яслах, дитячих садках та школах теж дотримуються чітких інструкцій, що можна, а що не можна їсти дітям зважаючи на здоров’я зубів. У кожної дитини є свій умивальник, зубна щітка та паста, а вчителі та батьки слідкують за тим, щоби діти після їди чистили зуби.

За європейськими стандартами у школах немає стоматологів, адже батьки самі обирають лікаря своїм дітям.

Водночас, ні мені, ні моїм вчителям не вдалося пояснити українцям навіщо чистити зуби та приходити до стоматолога, починаючи з 6 місяців (про це детально поясню у наступній колонці).

Я часом думаю, що як би не рекламні компанії виробників зубних щіток та паст українці не знали б того, що зуби треба чистити.

Часто нам здається, що всі знають, як вибрати щітку та пасту, проте, як правильно чистити зуби знають навіть не всі стоматологи.

Найлегше, звичайно, обрати звукову щітку, якою легше вичищати навіть у важкодоступних місцях. За статистикою, люди, які користуються звуковими щітками мають кращі результати та чистіші зуби. Якщо обирати все таки мануальну щітку, варто обирати м’які щітки з однаковою довжиною ворсинок, аби всі ворсинки приймали участь у чищенні. Чистити зуби потрібно так, ніби ви їх поліруєте, ставлячи щітку під кутом 45 градусів до ясен, адже важливо чистити не лише зуби, але й місце, де ясна прикріплюються до зубів. Це важливо. Не чистіть зуби, як 12-річні діти! Дорослі мають чистити і зуби і ясна, а діти – лише зуби! Не треба сильно притискати щітку до зубів! Багатьом людям здається, чим сильніше притискаєш, тим краще. Тай сама щітка спонукає до цього адже вона легенька. В результаті щіткою можна повитирати на зубах цілі борозни. Електрична чи звукова щітка є важкою і тому не викликає у людей бажання притискати її до зубів. До цього ж звукова щітка створює такий собі вітер, що дає можливість краще вичищати ділянку ясен. Пасту варто вважати, як допоміжний, ароматизований елемент, який лише додає свіжості. Звісно, краще, щоб зубну пасту вибирав лікар, а не продавець супермаркету, адже третина людей має карієс, третина пародонтит, а ще одна третина – одне та друге. І саме зважаючи на це треба віддавати перевагу тій чи іншій зубній пасті. Хоча, найважливішою таки, залишається щітка. Окрім щітки та пасти необхідним є використання міжзубних дентальних йоршиків, це маленькі щіточки, якими потрібно користуватись між зубами, в кожному просторі. Адже найбільше бруду збирається саме там, між зубами, де потім появляється карієс і часто для того, щоб цей карієс "побачити" треба робити рентгенівський знімок.

Мені здається, що найпростішою реформою в стоматології став би інститут професійних гігієністів, які могли б працювати, і в містах, і селах, і проводити цю процедуру за кошт держави, два рази на рік, як дорослим, так і дітям. Це могли б виконувати молоді спеціалісти.

Один раз не прийшов – далі платиш сам!

Маєш хворі зуби – платиш сам!

Чисті зуби не хворіють!

Якщо хоча би два рази в день (краще після кожного прийому їжі) чистити зуби самому та два рази на рік приходити до стоматолога гігієніста, то зуби будуть здоровими.

Ярослав Заблоцький, доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог, власник центрів турботи про ясна та зуби Dental Care Offices, спеціально для УП.Життя