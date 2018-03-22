Коли дитина має починати чистити зуби

доктор медичних наук та професор, лікар-стоматолог, власник центрів турботи про ясна та зуби Dental Care Offices

Через те, що, батьки не чистять дітям зуби, ми – стоматологи – проводимо більше 300 лікувань зубів під наркозом у дітей віком від 2-4 років.

Це в рік і тільки в одній клініці.

Чорні зуби у дітей: причини та профілактика

Показами до такого лікування переважно є множинний карієс (дірки у всіх зубах), який виникає через брудні зуби.

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Зазвичай, такі діти потрапляють до стоматологів через педіатрів, до яких звертаються батьки, коли їх дитина температурить, втрачає апетит чи просто постійно плаче, проте вони і гадки не мають, що причиною можуть бути хворі зуби.

– Ну і що, що вони чорні?! Вони ж тимчасові!? Ось виростуть постійні зуби, тоді й будемо їх чистити! – реагують на зауваження батьки.

З якого віку чистити зуби дитині?

20 березня був Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, з цієї нагоди хочу нагадати, що чистити зуби та приходити до стоматолога потрібно починаючи з 6 місяців.

Це має зрозуміти кожна мама і здоровіших дітей стане значно більше.

20 березня був Всесвітній день здоров’я ротової порожнини. Для збільшення натисніть на малюнок

Як пов'язані гігієна ротової порожнини та прикус

Саме у 6 місяців, коли у дитини лише два маленьких зуби, дитина має познайомиться зі стоматологом чи клінікою і наступного разу, через 6 місяців, прийде туди, як до себе додому, без жодної тривоги.

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Познайомитись з дитиною та порозмовляти з мамою – ось головні завдання стоматолога на цей час!

З'ясувати чи дитина дихає носом чи ротом, чи має шкідливі звички, наприклад, смоктання пальця.

Є дані: якщо на УЗД під час вагітності візуалізується, що дитина смокче палець, то є велика ймовірність, що дитина смоктатиме його і після народження.

Зазвичай, після народження, для того, щоб ліквідувати цю звичку необхідно лише кілька днів, і це дасть уникнути брекетів у більш старшому віці.

Проте, якщо у віці 1-2 років дозволити дитині смоктати палець – позбутись цієї звички буде дуже складно, а також ця звичка дуже негативно впливатиме на формування прикусу, яке відбувається якраз у дитинстві.

Батьки мають чистити дітям зуби. Фото oksun70/Depositphotos

Як часто треба чистити зуби дитині

Батьки мають чистити зуби своїм дітям від 6 місяців аж до 10 років!

Це теж нова для українців теза. Діти можуть чистити зуби і самі, але саме батьки є відповідальними за стан зубів своїх дітей і повинні їх дочищати, якщо малюки погано з цим справляються.

Хоча, все це починається значно раніше!

Мало хто знає, що вагітні повинні робити професійну гігієну у лікаря стоматолога раз у три місяці, адже доведено, що запалення ясен у два рази збільшує ризик передчасних пологів та низької ваги новонароджених.

Ми не можемо пояснити мамам, які мають маленьких дітей, що вночі не варто давати їм чай, підсолоджену воду, соки, адже цукор, який залишається на зубах протягом тривалого часу, псує зуби дитини.

Друзі! Дитина не знає смаку цукру. Найкраща інвестиція, яку може зробити мама для своєї дитини – це привчити її пити просту воду.

Хоча, стоматологи і наголошують на грудному вигодовуванні до року, ми поважаємо рішення мам годувати довше і хочемо привчити їх лише одному – зуби після молока треба чистити!

Залишки молока, каш, соків протягом ночі, коли зменшується слиновиділення, та ще й в теплому середовищі рота, здійснюють свою агресивну дію стосовно зубів дитини перетворюючи їх на "цвинтар" карієсу.

Залишки молока, каш, соків протягом ночі здійснюють свою агресивну дію стосовно зубів дитини.

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Знаєте чому 80% дорослих українців мають відсутні перші постійні зуби (нижні моляри) або ці зуби є дуже хворими?

Все тому, що ці зуби з’являються позаду молочних, а не на їх місці. Коли вони випали, і на цьому етапі батьки не можуть відрізнити чорні молочні та постійні зуби.

Все це стається десь у 1-му класі, у шість років, а в 3-му чи 4-му класі на ці зуби вже роблять пломби.

Пізніше їх замінюють на інші, потім у цих зубів видаляють пульпу (нерв), а десь в 10-му класі видаляють і сам зуб.

До речі в європейських школах немає стоматологів, адже це відповідальність батьків – вибирати лікаря чи клініку.

Проте у більшості європейських шкіл, кожна дитина має свій умивальник та зубну щітку і навчена чистити зуби після їжі.

У 1-му класі дітям вже треба робити професійну гігієну у лікаря-стоматолога і навчати дитину ретельно вичищати зуби вдома.

Підбирати пасту та щітку для дитини, як зрештою, і для дорослого має не продавець супермаркету, а лікар.

Підбирати пасту та щітку для дитини має лікар. Фото evgenyataman/Depositphotos

Потреба приводити дитину на контрольні огляди щопівроку продиктована тим, що усі процеси у дітей відбуваються швидше, ніж у дорослих.

Хворі, чорні молочні зуби у дітей можуть спричинити захворювання постійних зубів, які знаходяться під ними, а часом, що звісно, дуже погано і до потреби видалення постійних.

Навіть якщо молочні зуби вже уражені карієсом їх треба лікувати, адже завданням батьків та лікаря – зберегти молочні (тимчасові) зуби до їх фізіологічної заміни.

Навіщо вести дитину до ортодонта

Передчасно видалені молочні зуби провокують прорізування постійних зубів не на своєму місці, що призведе до проблем з усім прикусом і потребуватиме тривалого ортодонтичного лікування – пластинок та брекетів.

Відвідуючи дитячого стоматолога кожних 6 місяців, не забудьте у 3-4, а потім і у 8 років показати вашу дитину ортодонту, який оцінить співвідношення між щелепами та між зубами верхньої та нижньої щелепи і за потреби "допоможе" одній із щелеп пригальмувати свій ріст, а іншій пришвидшити, щоб у майбутньому не було потреби у щелепно-лицевій хірургії – це коли одна щелепа менша, а протилежна непропорційно більша.

Візьміть до уваги, що у деяких країнах, як наприклад, в Австрії, у 14 років у дівчат та у 16 років у хлопчиків видаляють зуби мудрості (восьмі зуби).

Заперечення, що бог дав, а ми видаляємо не працює, адже коли бог "давав" людям по вісім зубів, люди їли тверду їжу і їх щелепи були великими.

Тепер такі зуби просто не поміщаються в щелепах і своїм, зазвичай, неправильним положенням створюють негативний вплив на інші зуби, що не завжди можна виправити навіть за допомогою брекетів.

Хорошою новиною може бути те, що сьогодні, усі чотири "зуби мудрості" можна видалити за один візит, дякуючи можливості зробити це під наркозом або під час медичного сну.

Важливим є і те, що 80% брекетів у світі ставлять через проблеми з функцією, тобто прикусом, а не через красу.

Криві зуби, до речі, можуть бути кривими, а прикус функціонально правильним, а може бути і все навпаки.

Важливо це перевірити і тримати руку "на пульсі" адже через постійні стреси багато людей під час сну стискають зуби або з великою силою труть зубами і за умови неправильного прикусу можна завдати непоправимої шкоди усій зубо-щелепній системі.

"Хвороба бізнесмена" – саме таку жартівливу назву запропонували в Британії ще 10 років тому, коли побачили, що після кризи 2008 року кількість таких людей стрімко виросла. Коли бізнесмен спить, то лише половина голови відпочиває, а інша думає про зарплати, кредити тощо – кажуть британці.

Думаю, що не меншою мірою це стосується кохання чи його відсутності або, наприклад, тривоги перед екзаменами. Вирішенням цієї проблеми є пластмасова капа на ніч, як у спортсменів, яка захищає зуби від руйнування.

Проте найважливішим, як на мене, є те, що українці не знають, що чисті зуби не хворіють!

Якщо хоча би два рази в день (краще після кожного прийому їжі) чистити зуби самому та два рази на рік приходити до стоматолога гігієніста, то зуби будуть здоровими.

Ярослав Заблоцький, доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог, власник центрів турботи про ясна та зуби Dental Care Offices, спеціально для УП.Життя