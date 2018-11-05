П’ять думок про майбутнє освіти: які професії обирати зараз

Владислав Власюк генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мінюсту
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5 листопада 2018

В усьому світі освіта – перший крок до роботи.

Освіту здобувають з прицілом на майбутнє працевлаштування. Тож і студенти, і освітяни завжди уважно стежать за тенденціями ринку праці.

Днями почитав глобальний звіт "Майбутнє роботи", от його деякі ключові висновки.

  • нові технології змінюють потребу в професіях і навичках
  • третині працівників доведеться перевчатись вже до 2022
  • баланс "людина-роботи" по виконанню роботи від поточних 71-29 зміниться на 58-42
  • 74% роботодавців ставлять "місцеві таланти" на перше місце при виборі місця ведення бізнесу.

Про те, що вимоги до рівня підготовки фахівців змінюються, свідчать і дані інших досліджень.

Ми про це говоримо давно – якими будуть юристи майбутнього та що чекає юридичну освіту зовсім скоро. 

Що ж це може означати в національному українському контексті для освіти?

Владислав Власюк, генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, для УП.Життя
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Владислав Власюк

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