Чому "Євробачення" – це в першу чергу шоу, і чого варто від нього очікувати

2019 року у Нацвідборі "Євробачення" підібрався не менш сильний і якісний склад учасників, ніж у минулому 2018-му.

Звичайно, тенденція повторних змагань – не зовсім те, що хотілося б бачити у відбіркових турах, але, з огляду на самобутність багатьох артистів, спостерігати буде цікаво і за новими учасниками, і за тими, хто повернеться на конкурс вдруге.

Національний відбір – гарна можливість для молодих і незалежних артистів проявити себе і презентувати свою творчість великій аудиторії. Тому хотілося б, щоби кожен етап відбору давав глядачам змогу побачити і оцінити якість інновації; дізнатися трохи більше про музику, що народжується в незалежній Україні.

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На питання "Чого ви чекаєте від конкурсу", я завжди відповідаю одне: мені б хотілося побачити різноманітність, відкрити телеаудиторії український музичний горизонт і його таланти.

Про можливості "Євробачення"

Останнім часом в інтернеті багато обговорювали ставки міжнародних букмекерів, опубліковані на офіційному сайті "Євробачення".

Спочатку Україні пророкували 21 місце в фіналі конкурсу, а зараз наш рейтинг раптово виріс до першої десятки.

Я б не звертав особливої ​​уваги на ці прогнози, адже їх засновано на перших враженнях від пісень, опублікованих конкурсантами.

Тільки побачивши і почувши артиста наживо, можна давати якесь оціночне судження і тим більше гарантії. Записані в студії пісні – це одне, а виступ живцем – зовсім інше.

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Так наприклад, популярність гурту KAZKA дійсно може принести цьому колективу свої бонуси в глядацькому голосуванні всередині країни і навіть допомогти успішно пройти Нацвідбір, але навряд чи вона зіграє якусь роль в рамках європейського конкурсу "Євробачення".

Смислове навантаження композиції та меседж, який музиканти відправляють зі сцени, безумовно важливі, але свої оцінки в кінцевому підсумку кожен отримає за музику і аранжування; те, наскільки якісно зроблений музичний продукт і вміння триматися на сцені.

Будь-які тренди працюють тільки тоді, коли є бездоганне виконання, оригінальність і прорив в звучанні. А просто надія, що ти не такий, як усі – цього звичайно замало.

Про цікавих учасників "Євробачення"

Мені дуже імпонує рішення гурту YUKO, які відмовилися від використання англійської мови, залишивши автентичний фольклорний текст пісні.

Незважаючи на те, що як і будь-який інший конкурс, "Євробачення" теж вимагає від учасників певних рамок, ці музиканти лишаються вірними своїй творчості.

У своїх симпатіях я завжди схильний до самобутності і оригінальності, тому що це набагато сильніше, ніж холодний розрахунок.

Ще одні учасники, за якими однозначно буде цікаво спостерігати у Нацвідборі – гурт "ЦеЩо".

І хоча в житті "тато" цього проекту Влад Троїцький – театральний режисер, я в повній мірі можу назвати його музичним продюсером. Створені ним колективи "ДахаБраха" і Dakh Daughters – суперсамобутні, класні музиканти, які довели, що оригінальна українська музика може завоювати весь світ. Тому я дуже сподіваюся, що і "ЦеЩо" покажуть відмінний номер.

Ще одні музиканти, на чий виступ я чекаю з особливим інтересом – гурт Brunettes Shoot Blondes.

Оригінальність завжди була їх коником і мені дуже шкода, що новий кліп цих музикантів, який було оприлюднено нещодавно, залишився непоміченим більшістю музичних видань і моїх колег.

Спеціально для конкурсу хлопці створили унікальний музичний інструмент, який і обіграли в своєму відео. На мій погляд – це дійсно дуже круто, це класний експеримент, і він мені дуже сподобався.

Мені дуже цікаво, як Brunettes Shoot Blondes представлятимуть свій номер на "Євробаченні". Якщо під час нього глядач отримає можливість оцінити все те, що вони показали в своєму відео – унікальність і ту величезну роботу, яка була виконана, у них є великий шанс бути оціненими за заслугами.

Мені шкода, що TAYANNA відмовилася від участі в конкурсі цього року.

У минулому Нацвідборі вона показала досить високий результат, а найголовніше, навіть незважаючи на скандал, довела, що є артистом, що не тремтить на сцені.

Цього року на Євробачення було надіслано 860 пісень, що претендували на боротьбу в Національному відборі. З них було сформовано список найсильніших, з яких було обрано 16 півфіналістів.

Коли TAYANNA приголомшила всіх новиною, що знімає свою кандидатуру з участі, журі довелось оперативно шукати заміну. Тоді було вирішено віддати її місце виконавиці, яка займала в списку 17-у сходинку – це стала MARUV.

Я не чув живих виступів MARUV, тому не можу сказати виграємо ми від такої зміни гравців чи ні, але минулого року я чув TAYANNA і це дуже сильний виконавець, який дійсно був гідний представляти країну на такому конкурсі.

Важливо пам'ятати, "Євробачення" – це шоу. І шоу в цьому конкурсі відіграє не менш важливу роль, ніж музика.

Євген Філатов, композитор, саунд-продюсер, засновник українського гурту The Maneken, саунд-продюсер гуртів ONUKA і The Elephants, член Нацвідбору пісенного конкурсу "Євробачення", спеціально для УП.Життя

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