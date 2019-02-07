Чому "Євробачення" – це в першу чергу шоу, і чого варто від нього очікувати

Євген Філатов композитор, саунд-продюсер, The Maneken, член Нацвідбору пісенного конкурсу "Євробачення"
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7 лютого 2019

2019 року у Нацвідборі "Євробачення" підібрався не менш сильний і якісний склад учасників, ніж у минулому 2018-му.

Звичайно, тенденція повторних змагань не зовсім те, що хотілося б бачити у відбіркових турах, але, з огляду на самобутність багатьох артистів, спостерігати буде цікаво і за новими учасниками, і за тими, хто повернеться на конкурс вдруге.

Національний відбір гарна можливість для молодих і незалежних артистів проявити себе і презентувати свою творчість великій аудиторії. Тому хотілося б, щоби кожен етап відбору давав глядачам змогу побачити і оцінити якість інновації; дізнатися трохи більше про музику, що народжується в незалежній Україні.

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На питання "Чого ви чекаєте від конкурсу", я завжди відповідаю одне: мені б хотілося побачити різноманітність, відкрити телеаудиторії український музичний горизонт і його таланти.

Про можливості "Євробачення"

Останнім часом в інтернеті багато обговорювали ставки міжнародних букмекерів, опубліковані на офіційному сайті "Євробачення".

Спочатку Україні пророкували 21 місце в фіналі конкурсу, а зараз наш рейтинг раптово виріс до першої десятки.

Я б не звертав особливої ​​уваги на ці прогнози, адже їх засновано на перших враженнях від пісень, опублікованих конкурсантами.

Тільки побачивши і почувши артиста наживо, можна давати якесь оціночне судження і тим більше гарантії. Записані в студії пісні це одне, а виступ живцем зовсім інше.

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Так наприклад, популярність гурту KAZKA дійсно може принести цьому колективу свої бонуси в глядацькому голосуванні всередині країни і навіть допомогти успішно пройти Нацвідбір, але навряд чи вона зіграє якусь роль в рамках європейського конкурсу "Євробачення".

Смислове навантаження композиції та меседж, який музиканти відправляють зі сцени, безумовно важливі, але свої оцінки в кінцевому підсумку кожен отримає за музику і аранжування; те, наскільки якісно зроблений музичний продукт і вміння триматися на сцені.

Будь-які тренди працюють тільки тоді, коли є бездоганне виконання, оригінальність і прорив в звучанні. А просто надія, що ти не такий, як усі цього звичайно замало.

Про цікавих учасників "Євробачення"

Мені дуже імпонує рішення гурту YUKO, які відмовилися від використання англійської мови, залишивши автентичний фольклорний текст пісні.

Незважаючи на те, що як і будь-який інший конкурс, "Євробачення" теж вимагає від учасників певних рамок, ці музиканти лишаються вірними своїй творчості.

У своїх симпатіях я завжди схильний до самобутності і оригінальності, тому що це набагато сильніше, ніж холодний розрахунок.

Ще одні учасники, за якими однозначно буде цікаво спостерігати у Нацвідборі гурт "ЦеЩо".

І хоча в житті "тато" цього проекту Влад Троїцький театральний режисер, я в повній мірі можу назвати його музичним продюсером. Створені ним колективи "ДахаБраха" і Dakh Daughters суперсамобутні, класні музиканти, які довели, що оригінальна українська музика може завоювати весь світ. Тому я дуже сподіваюся, що і "ЦеЩо" покажуть відмінний номер.

Ще одні музиканти, на чий виступ я чекаю з особливим інтересом гурт Brunettes Shoot Blondes.

Оригінальність завжди була їх коником і мені дуже шкода, що новий кліп цих музикантів, який було оприлюднено нещодавно, залишився непоміченим більшістю музичних видань і моїх колег.

Спеціально для конкурсу хлопці створили унікальний музичний інструмент, який і обіграли в своєму відео. На мій погляд це дійсно дуже круто, це класний експеримент, і він мені дуже сподобався.

Мені дуже цікаво, як Brunettes Shoot Blondes представлятимуть свій номер на "Євробаченні". Якщо під час нього глядач отримає можливість оцінити все те, що вони показали в своєму відео унікальність і ту величезну роботу, яка була виконана, у них є великий шанс бути оціненими за заслугами.

Мені шкода, що TAYANNA відмовилася від участі в конкурсі цього року.

У минулому Нацвідборі вона показала досить високий результат, а найголовніше, навіть незважаючи на скандал, довела, що є артистом, що не тремтить на сцені.

Цього року на Євробачення було надіслано 860 пісень, що претендували на боротьбу в Національному відборі. З них було сформовано список найсильніших, з яких було обрано 16 півфіналістів.

Коли TAYANNA приголомшила всіх новиною, що знімає свою кандидатуру з участі, журі довелось оперативно шукати заміну. Тоді було вирішено віддати її місце виконавиці, яка займала в списку 17-у сходинку це стала MARUV.

Я не чув живих виступів MARUV, тому не можу сказати виграємо ми від такої зміни гравців чи ні, але минулого року я чув TAYANNA і це дуже сильний виконавець, який дійсно був гідний представляти країну на такому конкурсі.

Важливо пам'ятати, "Євробачення" це шоу. І шоу в цьому конкурсі відіграє не менш важливу роль, ніж музика.

Євген Філатов, композитор, саунд-продюсер, засновник українського гурту The Maneken, саунд-продюсер гуртів ONUKA і The Elephants, член Нацвідбору пісенного конкурсу "Євробачення", спеціально для УП.Життя

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