Як нова справа допомагає колишнім бійцям АТО адаптуватися

Трохи більше року я провів в зоні бойових дій.

Коли тільки приїхав назад до Києва переді мною постало питання – що далі?

У пошуках відповіді я з головою поринув у дослідження нових можливостей, отримання знань та ідей.

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Саме зміна діяльності і занурення в нову справу дали переключитися, швидко адаптуватися після АТО, повністю змінити своє життя і почати кар'єру в IT з нуля.

Секрет в мотивації

Як би банально це не звучало, але тільки якщо ти справді хочеш почати з початку, у тебе є шанс не думати про зайве і присвятити себе новій справі.

З власного досвіду, через тиждень після зони АТО я повернувся на колишнє робоче місце, менеджером по роботі з ключовими клієнтами в фірмі з доставки води.

Через якийсь час зрозумів, що це не те, і я вже не той. Тому пішов на курси баристи, почав вивчати як відкрити свою кав'ярню. І десь через півроку я здійснив цю мрію.

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Мені дуже допомогла нова справа, тому що коли ти постійно працюєш, немає часу на погані думки. Є нова мета і це найважливіше.

Бажання – це тільки половина шляху

Я знаю багатьох людей, які хотіли щось змінити, міняли роботу, йшли на курси або ж починали свою справу, але з різних причин не закінчували розпочате.

Хтось загруз у проблемах, комусь не вистачило мотивації. Але є і багато успішних прикладів як Veterano піца, Veterano Брауні та інших ініціатив колишніх бійців АТО.

У мене була своя кав'ярня в ЖК на Позняках, спальному районі Києва. Оскільки я працював сам на себе, то було досить багато вільного часу і мене це не влаштовувало, хотілося більшого.

Так я почав захоплюватися сферою IT, спочатку малював банальні сторінки з рецептами печива в html. Далі я звернувся в центр допомоги колишнім бійцям АТО - AXIOS з метою знайти якісь курси. Там мені підібрали курси "QA lite", на яких я провчився півроку.

Натрапив на SCRUM, який мене вразив. Прочитав книгу, детально вивчив цю тему. Пам'ятаю, ще дуже довго проводив гарячі дискусії з моїми друзями-програмістами про SCRUM як методику організації роботи команд.

Випадок теж відіграє свою роль

Коли сильно чогось хочеш, відбуваються щасливі випадковості, і вони допомагають досягти мети.

Якось у кав'ярні я знову вступив у дискусію про SCRUM з однією з моїх частих гостей. Це була Вікторія – тестувальниця однієї з великих українських ІТ-компаній – GlobalLogic.

Ми розговорились, я розповів їй про своє захоплення технологіями і бажання навчитися чомусь новому.

Вікторія допомогла мені пройти навчальну програму на тестувальника, яку написала сама. Я поступово проходив курс, мій ментор перевіряла завдання і допомагала справлятися із завданнями, з якими виникали труднощі.

Але завзятість виграє в будь-якій битві

За півроку я вивчив практично з нуля англійську, 5 базових технічних предметів – від адміністрування Unix систем до SQL. А також навчився тестуванню програмного забезпечення з нуля.

На завдання, які тестувальники витрачають пару годин, я витрачав по два тижні.

Я займався цілодобово – вдень у мене була робота, а кожного дня до 3-4 ранку я вчився. Ці півроку були розписані по секундах.

Денис з побратимами

Потім я дізнався про GL BaseCamp, курси від GlobalLogic. Саме цей курс був присвячений Embedded-рішенням (програмне забезпечення, яке працює на пристроях, відмінних від комп'ютера, планшета або смартфона, наприклад, wi-fi-роутер, розумні підлогові ваги або навіть якийсь вузол автомобіля), одному з найперспективніших напрямків в IT. Я пройшов інтерв'ю і виконав тестове завдання для програми.

Через пару тижнів після закінчення курсів, мені подзвонили і запропонували спробувати себе в ролі стажера-тестувальника.

Далі більше

Зараз я вже займаюся навчанням фахівця-початківця, ми зустрічаємося на каву, я даю йому завдання, відповідаю на всі питання і постійно підтримую.

Сам вивчаю мову програмування java, хочу рости далі.

По закінченню бойових дій я перейшов з статичного стану в динамічний. Я знаю багато хлопців, які стали більш активними – вони пішли на курси, відкрили свій бізнес. Всі хочуть розвиватися, не сидіти на місці, а почати нове життя.

Наприклад, прямо біля мене сидить мій бойовий товариш з 95 бригади, він мені допомагає з подальшим зростанням.

Я хотів сказати всім хлопцям, які щойно повернулися з АТО, що якщо ти хочеш щось зробити, не потрібно довго думати, що у тебе не вийде, потрібно просто брати і робити, обов'язково використовувати всі доступні можливості.

В Україні всі хочуть змін, але якщо кожен буде починати навіть просто з себе і направляти оточуючих, світ значно зміниться.

Денис Горовий, QA GlobalLogic, спеціально для УП.Життя