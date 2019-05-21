Як нова справа допомагає колишнім бійцям АТО адаптуватися

Денис Горовий QA GlobalLogic
901
21 травня 2019

Трохи більше року я провів в зоні бойових дій.

Коли тільки приїхав назад до Києва переді мною постало питання – що далі?

У пошуках відповіді я з головою поринув у дослідження нових можливостей, отримання знань та ідей.

Реклама:

Саме зміна діяльності і занурення в нову справу дали переключитися, швидко адаптуватися після АТО, повністю змінити своє життя і почати кар'єру в IT з нуля.

Секрет в мотивації

Як би банально це не звучало, але тільки якщо ти справді хочеш почати з початку, у тебе є шанс не думати про зайве і присвятити себе новій справі.

З власного досвіду, через тиждень після зони АТО я повернувся на колишнє робоче місце, менеджером по роботі з ключовими клієнтами в фірмі з доставки води.

Через якийсь час зрозумів, що це не те, і я вже не той. Тому пішов на курси баристи, почав вивчати  як відкрити свою кав'ярню. І десь через півроку я здійснив цю мрію.

Реклама:

Мені дуже допомогла нова справа, тому що коли ти постійно працюєш, немає часу на погані думки. Є нова мета і це найважливіше.

Бажання – це тільки половина шляху

Я знаю багатьох людей, які хотіли щось змінити, міняли роботу, йшли на курси або ж починали свою справу, але з різних причин не закінчували розпочате.

Хтось загруз у проблемах, комусь не вистачило мотивації. Але є і багато успішних прикладів як Veterano піца, Veterano Брауні та інших ініціатив колишніх бійців АТО.

У мене була своя кав'ярня в ЖК на Позняках, спальному районі Києва. Оскільки я працював сам на себе, то було досить багато вільного часу і мене це не влаштовувало, хотілося більшого.

 

Так я почав захоплюватися сферою IT, спочатку малював банальні сторінки з рецептами печива в html. Далі я звернувся в центр допомоги колишнім бійцям АТО - AXIOS з метою знайти якісь курси. Там мені підібрали курси "QA lite", на яких я провчився півроку.

Натрапив на SCRUM, який мене вразив. Прочитав книгу, детально вивчив цю тему. Пам'ятаю, ще дуже довго проводив гарячі дискусії з моїми друзями-програмістами про SCRUM як методику організації роботи команд.

Випадок теж відіграє свою роль

Коли сильно чогось хочеш, відбуваються щасливі випадковості, і вони допомагають досягти мети.

Якось у кав'ярні я знову вступив у дискусію про SCRUM з однією з моїх частих гостей. Це була Вікторія – тестувальниця однієї з великих українських ІТ-компаній – GlobalLogic.

Ми розговорились, я розповів їй про своє захоплення технологіями і бажання навчитися чомусь новому.

Вікторія допомогла мені пройти навчальну програму на тестувальника, яку написала сама. Я поступово проходив курс, мій ментор перевіряла завдання і допомагала справлятися із завданнями, з якими виникали труднощі.

Але завзятість виграє в будь-якій битві

За півроку я вивчив практично з нуля англійську, 5 базових технічних предметів – від адміністрування Unix систем до SQL. А також навчився тестуванню програмного забезпечення з нуля.

На завдання, які тестувальники витрачають пару годин, я витрачав по два тижні.

Я займався цілодобово – вдень у мене була робота, а кожного дня до 3-4 ранку я вчився. Ці півроку були розписані по секундах.

Денис з побратимами

Потім я дізнався про GL BaseCamp, курси від GlobalLogic. Саме цей курс був присвячений Embedded-рішенням (програмне забезпечення, яке працює на пристроях, відмінних від комп'ютера, планшета або смартфона, наприклад, wi-fi-роутер, розумні підлогові ваги або навіть якийсь вузол автомобіля), одному з найперспективніших напрямків в IT. Я пройшов інтерв'ю і виконав тестове завдання для програми.

Через пару тижнів після закінчення курсів, мені подзвонили і запропонували спробувати себе в ролі стажера-тестувальника.

Далі більше

Зараз я вже займаюся навчанням фахівця-початківця, ми зустрічаємося на каву, я даю йому завдання, відповідаю на всі питання і постійно підтримую.

Сам вивчаю мову програмування java, хочу рости далі.

По закінченню бойових дій я перейшов з статичного стану в динамічний. Я знаю багато хлопців, які стали більш активними – вони пішли на курси, відкрили свій бізнес. Всі хочуть розвиватися, не сидіти на місці, а почати нове життя.

Наприклад, прямо біля мене сидить мій бойовий товариш з 95 бригади, він мені допомагає з подальшим зростанням.

Я хотів сказати всім хлопцям, які щойно повернулися з АТО, що якщо ти хочеш щось зробити, не потрібно довго думати, що у тебе не вийде, потрібно просто брати і робити, обов'язково використовувати всі доступні можливості.

В Україні всі хочуть змін, але якщо кожен буде починати навіть просто з себе і направляти оточуючих, світ значно зміниться.

Денис Горовий, QA GlobalLogic, спеціально для УП.Життя


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1125
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2385
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19752
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій