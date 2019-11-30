Навчіть дитину створювати власні ігри, а не просто грати у чужі на планшеті

Якщо у вас є дитина віком 4-5 років і більше, і у вас є робота, скоріше за все на повний робочий день, ви часто користуєтеся послугою "дати планшет погратися, поки я трохи відпочину і матиму сили гратися з дитиною пізніше".

Звісно, це не відбувається постійно, але інколи ви хочете знайти трохи часу на себе після роботи, тому використувуєте сучасні технології, щоб зайняти увагу дитини.

Дитина щаслива, оскільки у 5 років їй подобається клікати на різні кнопки на екрані і отримувати велику кількість різнокольорових картинок, а ви маєте час на себе.

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П’ятирічні діти знають де знайти потрібну гру, як її завантажити та встановити.

Це досить позитивний момент швидкого навчання дітей, вони розуміють алгоритм дій для отримання бажаного результату – я буду грати саме у цю гру, яку я захотів, і ніхто мені не каже в що можна грати, а в що ні.

Досить часто батьки не переймаються, які ігри діти завантажують, а лиш інколи поглядають чи все добре, поки дитина зосереджено грає або дивиться якесь відео на Youtube.

Розробники ігор, у свою чергу, звісно створюють ігри та додатки так, щоб дитина якомога більше провела часу саме за їхніми продуктами.

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Часто такі ігри не тільки не є розвиваючими, а і негативно впливають на розвиток дитини.

Ще гірше, коли створюються продукти, які пропагандують жорстокість чи насилля, наприклад так звані шутери (або стрілялки, якщо простіше).

Що можна з цим зробити?

Звісно, повністю заборонити дитині грати в ігри на планшеті не можливо, оскільки це не тільки створить сильний бар’єр у вашому спілкуванні з нею, а і впливатиме на її спілкування з однолітками.

Діти часто розповідають один одному про круті ігри, у які вони грають та додатки, які знаходять. Це великий масив втраченої комунікації у разі вашої заборони цим займатися.

Є альтернатива. Навіть декілька альтернатив, однак основним шляхом вирішення цієї проблеми я вважаю один. Це навчити дитину створювати власні ігри та продукти.

Звучить трохи дивно на перший погляд?

Так, дійсно, коли я тільки починала працювати з дітьми на заняттях візуального програмування, то теж не зовсім розуміла, як це відбувається і як п’ятирічна дитина може створити власну гру.

Але після кількох занять вже побачила невеликі результати у моєї першої групи дітей і була вражена. Вони створювали власні ігри!

Звісно, ми як їхні Ніндзі (так називалася моя робота наставниці дітей з інформатики, але не плутайте це з вчителюванням, це глибше і по-іншому) допомагали дітям розбиратися як створювати персонажа, як додавати йому рухи, як працювати над розвитком історії та втілювати її у середовищі.

Але кожна дитина самостійно придумувала історію, вигадувала персонажів, промальовувала дизайн і рухи – самостійно створювала свою гру на планшеті.

Можете уявити скільки захвату було в очах дітей, коли вони вперше запускали цю маленьку гру і персонаж рухався, стрибав, доганяв іншого героя. Ці посмішки, сміх і непідробну радість я не забуваю ще зі своїх перших занять.

А ще діти із захватом розповідають батькам про те, що самі створюють ігри: "Мам, а я сьогодні сам зробив рибку і акваріум, а ще вона там плаває і нею можна керувати, уявляєш".

Все це підсилює моє бажання допомогти кожній дитині усвідомити, що вона сама може створити гру і в її гру можуть грати інші діти, такі, як вона.

Вчити дитину створювати власні ігри і продукти з малечку – це інвестиція у майбутнє.

Дитина вчиться бути креативною, розуміє потім, що її історія це алгоритми дій, працює у команді і головне – не обмежує себе рамками, що можна створити, а що ні. Це найбільша перевага дітей у дорослих – відсутність рамок, яка і допомагає їм у майбутньому швидко адаптуватися до змін, бути гнучкими та проявляти креатив через технології.

І якщо наступного разу ваша дитина попросить у вас планшет погратися в ігри, покажіть їй альтернативу. Покажіть їй як створювати свої продукти і ділитися з ними на увесь світ.

Ваша дитина відчуватиме, що вона робить щось своє і це важливо, а ви будете спокійні щодо її розвитку у майбутньому, і звісно ж щодо вільного часу за планшетом зараз.

Валерія Дідик, спеціально для УП.Життя

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