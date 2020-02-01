Чому в Україні потрібно заборонити виробництво фуа-гри, й це не забаганки

Щороку в Україні реєструється близько 300 кримінальних справ за ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Однак є тисячі тварин з якими поводяться дуже жорстоко, але за це нікого не судять – гуски та качки, які відгодовуються для фуа-гри.

Птиця піддається примусовому частому годуванню надмірною кількістю їжі за допомогою шлангу, котрий застромлюють у стравохід.

Отак виглядає качка, яка відгодовується для фуа-гри

Потік корму буває настільки потужний, а кількість їжі така велика, що стравоходи деяких гусок не витримують і рвуться.

В шлунку їжа не завжди встигає перетравитися і починає розкладатися.

Відгодовування у такий спосіб викликає жирову гіпертрофію клітин (цироз печінки). Завдяки цьому патологічному переродженню печінка тварини може збільшитись у 10 разів.

Внаслідок збільшення печінки:

птахам стає складно ходити та дихати, оскільки цей орган, разом із переповненим шлунком, тисне на легені та інші внутрішні органи;

зріст загальної анатомії тіла, зміна постави, складнощі в ходьбі (лапи розвернуті назовні, тому стояти вертикально чи бодай дістатись до води тварини часто не в силі), кісткова трансформація;

травми шиї, гортані, передньої частини голови та дзьобу, шлунку;

респіраторні інфекції, кандидоз, а стрептококи викликають розлади шлунково-кишкового тракту;

викид токсинів в організм, з якими печінка впоратись більше не може і тому спричиняє біль і ранню смерть тварини.

Саме з печінки таких гусок або качок і роблять фуа-гру.

З такої печінки гусок або качок роблять фуа-гру

При чому абсолютно не важливо в якій країні страждає тварина, процес виробництва завжди ідентичний.

Інформаційна служба із захисту тварин Кембриджського університету на чолі з професором Дональдом Брумом у 2017 році провела дослідження "Добробут качок під час виробництва фуа-гра".

Автори праці наголошують, що тварини змушені терпіти величезні страждання, щоб з них зробили делікатес, який зрештою шкідливий для людини через високий вміст жиру.

"Качине або гусяче фуа-гра містять амілоїдний білок, який може прискорити розвиток амілоїдозу (важкої хвороби, деякі форми якої, є невиліковними) в сприйнятливої людської популяції", – зазначають кембріджські вчені.

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Вчені із Національної Академії Наук США теж проводили дослідження щодо фуа-гри й зазначають, що специфічні глікопротеїни амілоїди, які накопичуються у печінці насильницьки відгодованої птиці, викликають порушення білкового обміну в організмі до якого потрапляють з їжею.

Білок бета-амілоїд для людського організму неначе часова бомба – він здатен викликати серйозні хвороби: Альцгеймера, Паркінсона, Гантінгтона, медулярний рак щитоподібної залози, атеросклероз, ревматоїдний артрит, мієломну хворобу, туберкульоз, лімфогранулематоз, нефротичний синдром тощо.

Чи заборонено виробництво фуа-гра в інших країнах ?

Через жорстоку практику годування в багатьох демократичних державах діє заборона на виробництво фуа-гри.

Наприклад, у Польщі в законодавстві прямо вказано, що не дозволяється відгодовувати гусок і качок для жирового переродження їхньої печінки.

У деяких країнах заборона прописана у складі загальних норм відносно годування тварин.

До прикладу, у Великій Британії нормативні акти зобов’язують надавати тваринам повноцінний раціон, щоб підтримувати їхнє здоров'я, та забороняють примусову відгодівлю, окрім як з лікувальною чи профілактичною метою.

Подібні заборони існують у Австрії, Чехії, Данії, Норвегії, Польщі, Швеції та багатьох інших країнах.

Фуа-гра – дань традиціям ?

Прихильники делікатесу часто зазначають, що фуа-гра є традиційною справою французької кухні, а відгодівля птахів у насильний спосіб розпочалась ще 4 тисячоліття тому в Єгипті.

В той же час, у самій Франції виробництво фуа-гра допускається лише як виключення від загальних правил ЄС, й загалом у країні шириться рух проти сумнівного делікатесу.

У 2019 році було опубліковано відео зі "зразкової" французької ферми Дюрбан Коб’єр, що була відзначена багатьма нагородами впродовж останніх 10 років та слугувала базою для тренування працівників інших ферм.

Кадри все одно вражають своєю жорстокістю та нехтуванням мінімальних потреб птахів.

Винятки у Франції та 4 державах-членах ЄС (Угорщині, Болгарії, Іспанії та Бельгії) базуються на змісті рекомендації Ради Європи від 22.06.1999 року.

Нормативи дозволяють виключення лише там, де на момент надання рекомендацій це існуюча практика, і лише у відповідності до стандартів, встановлених національним законодавством, доки не будуть доступні нові наукові докази щодо альтернативних методів та їхніх аспектів у частині добробуту тварин при виробництві фуа-гра.

Як щодо України ?

Щодо України відсутні ствердні належні дані, що на її території до 1999 року застосовувались методи примусового годування тварин для виробництва фуа-гра.

А отже країна з наближенням своїх норм до стандартів ЄС не зможе скористуватись рекомендаціями Ради Європи і має якнайшвидше відмовитись від виробництва продукту примхи та жорстокості.

Цікаво, що спроби ввести заборону на виробництво фуа-гри в Україні вже були.

У лютому 2010 року було прийнято проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"" № 1264 від 17.12.2008, який зокрема пропонував заборонити відгодовування гусок та качок для виробництва жирної печінки.

Але президентом України Віктором Ющенком на нього було накладено вето.

А у 2011 році Ющенко нагородив званням Героя України Юрія Косюка, власника холдингу МХП ("Миронівський хлібопродукт"), якому належить ТМ "ФуаГра".

Щороку десятки тисяч тварин в Україні піддавалися катуванню.

Матеріали з України, опубліковані на початку 2019 року "Відкритими клітками", привернули увагу усього світу до проблеми насильницького годування тварин для виробництва фуа-гра.

Звернення українських зоозахисників до урядів Великої Британії та Данії з вимогою заборони імпорту опублікували міжнародні видання різних країн.

Наприкінці 2019 року у штаті Нью-Йорк зоозахисники домоглися заборони на продаж фуа-гра. Їх кампанія великою мірою базувалась на українських матеріалах.

У липні 2019 року український виробник МХП, якому належить торговельна марка "ФуаГра" та найбільша доля у відповідному сегменті українського ринку, визнав жорстокість практики виробництва цього продукту.

Офіційно оголошуючи своє рішення про припинення виробництва, компанія повідомила, що виробництво фуа-гра не відповідає стратегії і політиці компанії у сферах захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності і турботи про тварин.

24 січня 2020 року п’ятеро депутатів Верховної Ради України зробили нову спробу припинити тортури під назвою "фуа-гра" і зареєстрували законопроєкт №2802 "Про внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо удосконалення захисту тварин від жорстокого поводження".

До складу підписантів увійшли представники профільного екокомітету та комітету з питань здоров’я нації.

Законопроєкт забороняє виробництво фуа-гра та жорстоке поводження з тваринами під час годування у відповідності до норм ЄС (обов'язкова цілодобова наявність свіжої питної води, заборона примусового годування, окрім як з лікувальною чи профілактичною метою, необхідність забезпечення відповідного повноцінного харчування тощо).

Україна знову має шанс заборонити на законодавчому рівні виробництво та продаж цього "делікатесу".

Світлана Руденко, активістка ГО "Відкриті клітки Україна", адвокатка, авторка законопроєкту, спеціально для УП.Життя

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