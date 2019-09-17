Вперше в Україні: суд заборонив стаціонарному цирку експлуатувати тварин

Окружний адміністративний суд Одеси заборонив використовувати тварин в місцевому цирку, повідомляє Громадське.

Раніше такі рішення приймали тільки щодо пересувних цирків-шапіто.

Після того, як рішення суду набуде чинності, у виставах одеського цирку зможуть брати участь тільки люди.

Засідання суду в Одесі щодо заборони використання тварин у цирку. Фото: Громадське, автор Володимир Нечепуренко

Зоозахисники подали позов проти одеського цирку після того, як позапланова перевірка з екоінспекцією виявила порушення в утриманні диких тварин.

Активісти хотіли заморозити господарську діяльність цирку, доки не будуть виконані вимоги щодо заборони їх використання.

Після чотирьохгодинного засідання Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю.

Зоозахисники та екоінспектори кажуть, що таке рішення стало першим у країні та вбачають у цьому значний прогрес у "поваленні застарілої циркової системи".

Раніше цього року Окружний адміністравний суд міста Києва підтвердив законність рішення Київської міської державної адміністрації (КМДА) про заборону шапіто з тваринами в місті Київ.

Також гуманістичний рух UAnimals вже зміг добитись локальних заборон у десятках міст.

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