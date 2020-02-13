Когда "вечнозеленый" – не значит хороший: почему трещит госбюджет на лекарства

Сергій Дмитрієв член координаційної Ради БО "100% Життя"
902
13 лютого 2020

Три года тому назад крупнейшая пациентская организация в Украине "100% Жизни" начала судебный процесс, который мог бы лечь в основу сценария настоящего триллера.

Немного вводных: лекарство для лечения ВИЧ "Алувия" является одним из самых дорогостоящих антиретровирусных средств в Украине, на закупку которого только в 2017 году было затрачено порядка $12,7 млн.

Реклама:

Это невероятная сумма для государственного бюджета на лекарства – но "Алувия" защищена так называемым "вечнозеленым патентом", который позволяет производителю наживаться на украинских налогоплательщиках.

На "вечнозеленых" патентах остановимся подробнее.

"Алувия" не является уникальным или инновационным препаратом: просто, как было сказано выше, у компании-производителя "Эббви" есть "вечнозеленый" патент на незначительное усовершенствование лекарства.

Понятие "вечнозеленый" означает, что на самом деле такая разработка не несет существенных изменений, достаточных для получения 20-летней патентной монополии на их использование, а предложенное "новшество" в реальности не имеет изобретательского уровня.

Такие патенты используются как средство продления монополии на препарат с целью получения сверхдохода фармкомпании.

Реклама:

Так, в составе "Алувии" есть действующие вещества, патентная охрана которых самих по себе уже давно закончилась. Но фарм-дельцы подсуетились и получили патенты на использование этих веществ в форме таблеток и на режим приема таких таблеток "без еды".

Эксперты по патентному законодательству БО "100% Жизни" уже три года бьются в судах за отмену этого патента.

И вот, наконец, дело выходит на новый виток!

Однако есть обстоятельства, вызывающие опасения насчет позиции, которую займет суд: учтет ли он интересы пациентов или же будет защищать доходы большой фармы.

Еще в июле 2019 года эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины в своем заключении подтвердили, что оспариваемый патент на "Алувию" не соответствует требованиям законодательства, а значит должен быть отменен.

Однако данное заключение не было подписано ранее привлеченным к проведению экспертизы по инициативе патентообладателя специалистом Алексеем Симуровым, который за целых полтора года – к июлю 2019 года так и не смог полноценно подготовить свою часть заключения.

Это существенно затянуло предусмотренные законодательством сроки проведения экспертизы и даже вынудило Научно-исследовательский центр просить суд о замене специалиста в связи с невозможностью своевременно осуществить исследование.

Суд отказал в данном требовании, и когда истекли все возможные сроки, Научно-исследовательский центр предоставил свое заключение, подписанное лишь экспертами Центра.

Суд в свою очередь решил не брать в счет все ранее предшествующие обстоятельства и снова отправил это заключение на доработку Симурову.

Только в конце декабря 2019 года Алексей Симуров наконец предоставил свое отдельное заключение по экспертизе, что сделало возможным дальнейшее рассмотрение дела в суде.

Однако неудивительно, что в своем заключении предложенный собственником патента специалист, который к тому же не имеет никакого отношения к инфекционным заболеваниям (Симуров работает в непрофильном Институте эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко), приходит к противоположному с Центром судебных экспертиз выводу – о соответствии оспариваемого изобретения всем требованиям патентоспособности.

Стоит отметить, что аналогичные патенты на "Алувию" (другое используемое торговое наименование "Калетра") не были выданы из-за отсутствия изобретательского уровня или новизны в Индии, Бразилии, Колумбии и даже Норвегии!

Отказ патентных органов этих стран в выдаче патентов зачастую основывался на поданных общественными организациями патентных оппозициях.

К сожалению, такого механизма сейчас в Украине нет, что и приводит к невзвешенной выдаче патентов и необходимости их бесконечного оспаривания в судах.

Несмотря на все, мы искренне надеемся, что все же суд займет справедливую позицию при дальнейшем рассмотрении этого дела и не поставит выгоду от получения сверхдохода фармкомпаний выше самой главной ценности – здоровья и жизни населения.

Ведь цена каждого года дополнительной монополии – это нагрузка на государственный бюджет, но самое главное – бесценные жизни пациентов!

Сергей Дмитриев, директор по политике и адвокации БО "100% Жизни", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина carusi/Depositphotos

Вас також може зацікавити: 

Патентная монополия, которая губит жизни

Світові виклики у питанні ВІЛ/СНІДу

Патентна реформа: як зробити ліки доступнішими?

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1141
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2392
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19767
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій