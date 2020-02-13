Когда "вечнозеленый" – не значит хороший: почему трещит госбюджет на лекарства

Три года тому назад крупнейшая пациентская организация в Украине "100% Жизни" начала судебный процесс, который мог бы лечь в основу сценария настоящего триллера.

Немного вводных: лекарство для лечения ВИЧ "Алувия" является одним из самых дорогостоящих антиретровирусных средств в Украине, на закупку которого только в 2017 году было затрачено порядка $12,7 млн.

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Это невероятная сумма для государственного бюджета на лекарства – но "Алувия" защищена так называемым "вечнозеленым патентом", который позволяет производителю наживаться на украинских налогоплательщиках.

На "вечнозеленых" патентах остановимся подробнее.

"Алувия" не является уникальным или инновационным препаратом: просто, как было сказано выше, у компании-производителя "Эббви" есть "вечнозеленый" патент на незначительное усовершенствование лекарства.

Понятие "вечнозеленый" означает, что на самом деле такая разработка не несет существенных изменений, достаточных для получения 20-летней патентной монополии на их использование, а предложенное "новшество" в реальности не имеет изобретательского уровня.

Такие патенты используются как средство продления монополии на препарат с целью получения сверхдохода фармкомпании.

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Так, в составе "Алувии" есть действующие вещества, патентная охрана которых самих по себе уже давно закончилась. Но фарм-дельцы подсуетились и получили патенты на использование этих веществ в форме таблеток и на режим приема таких таблеток "без еды".

Эксперты по патентному законодательству БО "100% Жизни" уже три года бьются в судах за отмену этого патента.

И вот, наконец, дело выходит на новый виток!

Однако есть обстоятельства, вызывающие опасения насчет позиции, которую займет суд: учтет ли он интересы пациентов или же будет защищать доходы большой фармы.

Еще в июле 2019 года эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины в своем заключении подтвердили, что оспариваемый патент на "Алувию" не соответствует требованиям законодательства, а значит должен быть отменен.

Однако данное заключение не было подписано ранее привлеченным к проведению экспертизы по инициативе патентообладателя специалистом Алексеем Симуровым, который за целых полтора года – к июлю 2019 года так и не смог полноценно подготовить свою часть заключения.

Это существенно затянуло предусмотренные законодательством сроки проведения экспертизы и даже вынудило Научно-исследовательский центр просить суд о замене специалиста в связи с невозможностью своевременно осуществить исследование.

Суд отказал в данном требовании, и когда истекли все возможные сроки, Научно-исследовательский центр предоставил свое заключение, подписанное лишь экспертами Центра.

Суд в свою очередь решил не брать в счет все ранее предшествующие обстоятельства и снова отправил это заключение на доработку Симурову.

Только в конце декабря 2019 года Алексей Симуров наконец предоставил свое отдельное заключение по экспертизе, что сделало возможным дальнейшее рассмотрение дела в суде.

Однако неудивительно, что в своем заключении предложенный собственником патента специалист, который к тому же не имеет никакого отношения к инфекционным заболеваниям (Симуров работает в непрофильном Институте эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко), приходит к противоположному с Центром судебных экспертиз выводу – о соответствии оспариваемого изобретения всем требованиям патентоспособности.

Стоит отметить, что аналогичные патенты на "Алувию" (другое используемое торговое наименование "Калетра") не были выданы из-за отсутствия изобретательского уровня или новизны в Индии, Бразилии, Колумбии и даже Норвегии!

Отказ патентных органов этих стран в выдаче патентов зачастую основывался на поданных общественными организациями патентных оппозициях.

К сожалению, такого механизма сейчас в Украине нет, что и приводит к невзвешенной выдаче патентов и необходимости их бесконечного оспаривания в судах.

Несмотря на все, мы искренне надеемся, что все же суд займет справедливую позицию при дальнейшем рассмотрении этого дела и не поставит выгоду от получения сверхдохода фармкомпаний выше самой главной ценности – здоровья и жизни населения.

Ведь цена каждого года дополнительной монополии – это нагрузка на государственный бюджет, но самое главное – бесценные жизни пациентов!

Сергей Дмитриев, директор по политике и адвокации БО "100% Жизни", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина carusi/Depositphotos

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