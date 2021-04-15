Ковідна віза: як Україну ізолюють від цивілізованого світу

17 березня 2021 року Європейська комісія оприлюднила пропозицію щодо створення цифрового зеленого сертифікату для сприяння безпечному вільному пересуванню громадян в межах ЄС під час пандемії COVID-19.

Такий сертифікат буде містити інформацію про вакцинацію особи, результат тестування на коронавірус або інформацію про те, що особа нещодавно перехворіла на COVID-19.

Даний документ буде підставою для вільного пересування Європою – це стосується як громадян європейських держав, так і іноземців, які на законних підставах проживають на території однієї з країн Євросоюзу.

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Американский центр контролю захворюваності оприлюднив рекомендацію, згідно з якою повністю вакциновані особи мають право вільно пересуватися територією США без необхідності здачі ПЦР тесту та перебування на обсервації.

Аналогічні за суттю зелені паспорти були впроваджені також в Ізраїлі – документ, що підтверджує факт вакцинації або нещодавно перенесену коронавірусну хворобу дає право вільного відвідування громадських закладів, масових заходів, проживання в готелі тощо.

Окрім того, українська та ізраїльська сторони вже навіть обговорили можливість подальших подорожей та відновлення регулярного авіасполучення між між країнами, підставою для чого, є взаємне визнання сертифікатів про щеплення.

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Та чи зможуть українці за бажання найближчим часом отримати таке зелене світло?

Проаналізуймо актуальну ситуацію з доступом до вакцин в Україні.

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Офіційно на сьогодні укладено угоди про закупівлю вакцини трьох виробників: 2 млн доз вакцини CoronaVac (Китай), 2 млн доз Covishield (Індія) та 10 млн доз Novavax (Індія).

Однак, станом на початок квітня, наявною для застосування в Україні є лише одна вакцина – Covishield, що була ввезена в обсязі всього 500 000 доз, якими станом на 8 квітня було провакциновано майже 353 142 осіб.

Зауважуємо, що мова йде про отримання лише першої дози, у той час як для успішної імунізації необхідно здійснити повторне введення вакцини.

Вакцин для другої дози в Україні немає. Так, Індія припинила постачання Covishield закордон у зв’язку з необхідністю забезпечення національного попиту.

Натомість зараз Україна очікує поставку через міжнародний механізм Covax аналогу індійської вакцини від виробника з Південної Кореї в обсязі 360 000 доз, яка забезпечить можливість повторного щеплення вже вакцинованих осіб.

Однак варто відзначити, що поставки від Covax в Україну вже переносилися – так, ще у лютому МОЗ говорив про надходження вакцини виробника Pfizer, однак воно відтерміноване квітень-травень.

Поставки від Covax в Україну вже переносилися. Фото soniabonetruiz/Depositphotos

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов приголомшив надзвичайною новиною – МОЗ було укладено договір із компанією Pfizer про постачання 10 млн вакцин – однак цей договір є рамковим, і слугує лиш своєрідною угодою про наміри та не містить жодних чітких зобов’язань, у тому числі строків отримання вищезазначних доз вакцини.

Тобто наразі можна сказати, що вакцини в Україні майже відсутні – адже навіть декілька мільйонів доз, які сумарно держава може отримати до літа, є мізерною кількістю з розрахунку на загальну чисельність українського населення.

Попри невелику кількість вакцин та низькі темпи вакцинації (порівняно з більшістю держав) сам процес вкрай неналагоджений.

Запис на отримання вакцини здійснюється практично в ручному режимі – і не кожний бажаючий розуміє, як може її отримати.

Реальні показники вакцинації по охопленню кількості людей з першої черги, які отримали першу дозу вакцини, вкрай низькі – фактично, осіб, які отримали вакцину, втричі менше, аніж було визначено Дорожньою картою, яка й так передбачала можливість вакцинації лише 50% українського населення.

Поза тим для отримання невикористаних доз людям з наступних черг також доводиться пройти квест, у той час як найбільш логічним здається пропонувати залишкові дози людям, які, наприклад, записалися в чергу через додаток "Дія".

Тим часом 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року".

Згідно з ним Кабмін має протягом 7 днів розробити новий план вакцинації, що передбачатиме можливість імунопрофілактики більшості дорослого населення України.

І це у квітні, коли вже у всьому світі повномасштабно розгортається вакцинація.

При цьому яким чином буде забезпечуватись реалізація такого нового плану – невідомо, адже основної необхідної для цього складової – самої вакцини у достатній кількості.

Станом на середину квітня в Україні повністю провакциновано (отримали дві дози) всього 5 осіб.

Натомість у сусідніх Словаччині – 4,9%, Польщі – 5,5%, Румунії – 6,5 %, Угорщині – 9,4%, в Сербії – 16% всього населення вже повністю імунізовано.

Статистика по введенню однієї дози виглядає ще гірше. Ці показники досить очевидно дають зрозуміти, що за темпами вакцинації Україна лишається позаду європейських країн.

ПРО ТЕ ЯК МАЄ ВИГЛЯДАТИ ПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ розповідає Павло Ковтонюк

Спостерігаючи приклад Ізраїлю, який зараз є однозначним лідером імунізації населення від коронавірусної хвороби, завдяки чому поступово повертаєтся до звичного життя, можна очікувати, що при повній вакцинації більшості населення європейських країн, кордони Європи знову зможуть стати відкритими. Однак навряд чи скоро вони відкриються для України.

Таким чином, сценарій розгортання боротьби з коронавірусом у державі прямо відсилає Україну назад у часи до безвізу і фактично ізолює країну від розвинених країн – адже ми залишатимемося для них червоною зоною.

Так, за теперішніми розрахунками для повноцінної вакцинації населення України необхідно близько 10 років, якщо темп вакцинації не збільшиться.

Але є й інша біда: навіть за наявності вакцини готовність українців вакцинуватися вкрай низька. Потужна антивакцинаторська кампанія обернулася реальною гібридною війною.

Через потужний натиск організованої дезінформаційної пропаганди ставлення укранців до вакцинації дуже стрімко знизилося: лише близько 40% відсотків населення реально готові вакцинуватися проти коронавірусу. І це жахливий показник.

Умисна та систематична "демонізація" вакцин через цілі ботоферми (яскравим прикладом можуть слугувати інформаційні ресурси UNICEF, де майже 90% коментарів користувачів містять негатив або явну дезінформацію про якість, безпечність, доречність вакцинації) призводить лиш до більшого відриву України від Європи.

Так, якщо ситуація не зміниться, то наслідки для України як для гравця на міжнародно-політичній арені будуть вкрай невтішними: закриті кордони, "законсервована" економіка, яка далі страждатиме від повторних локдаунів, складнощі для роботи міжнародного бізнесу та неможливість України виконувати належним чином свої міжнародні зобов’язання – ось реальний сценарій подій на найближчі роки.

Але навіть не це найстрашніше. Протягом квітня Україна посідає перші місця за рівнем смертності від коронавірусної хвороби у Європі, рівень захворюваності щоденно досягає рекордних показників у майже 20 тис. осіб, а місць у стаціонарах вже просто не вистачає.

Єдиним порятунком є лише вакцинація. А бездіяльність держави зараз просто вбиває українців.

Сергій Дмитрієв, директор з політики та адвокації БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя

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