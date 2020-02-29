Як розвивати стосунки на відстані. Особистий досвід

Здається, любов на відстані стала досить звичним явищем, завдяки доступності засобів зв’язку.

В інтернеті можна познайомитись з людьми з різних куточків світу, а коло спілкування не обмежується людьми, які фізично знаходяться поруч.

Значного поширення набули платформи для знайомств, такі як Tinder, Badoo та інші.

А авіакомпанії магічним чином перетворюють тисячі кілометрів у всього декілька годин льоту.

Моя історія почалась на ресурсі для вивчення іноземної мови. Хлопець зачепив мене своїм розумом і тим, що позитивно відрізнявся від чоловіків, яких я знала раніше.

Розмовляли ми майже кожного дня до півночі, виявили безліч обом нам цікавих тем, і дуже швидко між нами виникла взаємна симпатія.

Було б дуже сміливо заявляти про любов до моменту першої зустрічі (хоча ви ж розумієте, що, напевне, саме любов я й відчувала вже...), й щоб перевірити свої почуття, ми вирішили зустрітись на нейтральній території, в Будапешті.

Там все одразу й закрутилось... Так промайнули два роки.

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За цей час я багато думала: а що ж допомагає підтримувати вогонь у стосунках на відстані?

Бо в мене не з’явилось бажання дивитись по сторонах, а він й досі пише мені любовні повідомлення.

Поділюсь декількома порадами, які можливо стануть у пригоді вам, або вашій подрузі чи другу. Хтозна, життя буває досить непередбачуваним, де ви знайдете своє кохання.

Не затягувати стадію стосунків на відстані

У стосунках на відстані є своя романтика, особливо спочатку.

Розмови по декілька годин, подорожі в нові країни, міста, прогулянки... Суцільний цукерково-букетний період.

Але з часом романтика подорожей втрачається, а планування зустрічей перетворюється на головний біль.

Доводиться викроювати час, брати чергову відпустку, знаходити міста, до яких літають рейси з ваших міст, а ще ж треба, щоб вони прибували приблизно в однаковий час.

І щоб це не коштувало усіх грошей світу, тому що вони знадобляться для наступної поїздки.

Тому, варто обговорити варіанти, як вам двом опинитись в одному місті й коли стадія стосунків на відстані має закінчитися.

Нереально спрогнозувати? Ну хоча б приблизно...

Пожити разом

Стосунки на відстані зазвичай розвиваються хаотично і динамічно: то ви не бачитесь якийсь тривалий час і по суті нічого не відбувається, далі довгоочікувана зустріч і хочеться втиснути в цей короткий період якомога більше.

Такий собі наполеонівський план: прожити три місяці за два тижні.

Водночас емоції вирують, ви ходите в стані ейфорії та безмежного щастя. Хочеться спокійно видихнути, зупинити час, зупинитись самим і нікуди не поспішати.

Нам пощастило пожити разом декілька місяців і зійтися в побуті. Буденні речі, як от прання, прибирання або готування їжі, не відбили бажання бути парою, а навпаки показали, що ми комфортно почуваємось і в життєвій рутині.

Довіряти

Довіра – це фундаментальна річ для будь-яких стосунків, особливо на відстані.

З об’єктивних причин ви не можете перевірити чесність партнера і треба вірити на слово. Інакше легко роздмухати з мухи слона і затіяти сварку на порожньому місці.

Змоделюю типові потаємні страхи: "Ось, він працює в офісі, там є незаміжні дівчата, він же може з ними фліртувати"; "А якщо він крутить роман одночасно з двома-трьома, а я не знаю?!" і т.д.

В мене такі думки вже не виникають, тому що ми обоє інвестуємо багато часу і зусиль, щоб наша пара відбулась.

Одного разу ми мали розмову на цю тему і домовились, якщо раптом виникне симпатія і бажання побудувати стосунки з кимось іншим, чесно в цьому зізнаємось і не будемо витрачати час один одного даремно.

Проводити час разом

Наразі є багато сервісів, щоб урізноманітнити дзвінки та переписування в месенджерах.

Наприклад, ми дивилися фільми й відео онлайн в поєднанні з відеодзвінком. У мене було відчуття, наче ми пішли на побачення в кінотеатр.

Також ми грали онлайн-гру, аналог морського бою. Це було весело, до тих пір, поки я почала постійно вигравати – у нього пропав запал до гри. Як ви розумієте, на цьому наші запеклі бої на морі закінчилися.

Можна читати одну й ту саму книжку і ділитись враженнями – в інтернеті дуже багато активностей, які кожному до вподоби.

При прощанні домовлятися про наступну зустріч

Емоційно дуже важко прощатись, особливо якщо незрозуміло, коли ви знову побачитесь.

Невизначеність породжує депресивні думки та апатію, а планування наступної зустрічі допомагає впоратись з прощанням.

Навіть якщо це мало статись через пару місяців, ми починали зворотний відлік і почувались більш впевнено щодо майбутнього.

Обмінюватись подарунками

У стосунках на відстані не вистачає фізичної присутності, часом складається враження, що ти закохана в абстрактний образ, який існує десь там, по той бік екрану.

Інша справа, якщо під рукою є речі, які нагадують про людину або пов’язані з нею.

Найкращий подарунок, який я отримала, – футболка із зображенням його улюбленої групи, яку він носив удома і яка зберегла його запах навіть після двох тижнів доставки поштою.

Я чула про подібну ситуацію від дівчини, яка на день народження відправила хлопцю футболку з принтом "Я твій найкращий подарунок" і ароматом своїх парфумів.

Предмети, які на виду, на кшталт браслета, сережок, фотографії в рамці теж хороші варіанти подарунків.

Ніхто не знає, де чекає кохана людина: чи ви зустрінетесь поглядами з незнайомцем в метро, закохаєтесь в колегу, або віртуальний флірт переросте в серйозні стосунки.

Де б це не сталось, кохання – це великий дар, який треба сприймати з вдячністю.

Вам справді пощастило на цій мільярдній планеті знайти когось особливого, завдяки кому очі сяють, а посмішка мимоволі з'являється на обличчі.

Тому, кохайте і будьте коханими, незважаючи на кілометри та кордони!

Марина Войткова, спеціально для УП.Життя

Титульне фото billiondigital/Depositphotos

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