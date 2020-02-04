В інтернеті що 5 хв відбувається сексуальне насильство над дитиною. Як це зупинити

У березні 2019 року у Вінницькій області – кіберполіція затримала місцеву жительку.

Жінка знімала порнографічне відео за участю власного 2-річного сина.

За один ролик на спеціальних сайтах вона отримувала від 1500 до 3000 гривень.

У червні 2019 року в Запоріжжі затримали 23-річного хлопця, який ґвалтував 2-річну доньку своєї подруги і викладав усе в закриту групу в інтернеті.

В грудні 2019 року на Дніпропетровщині кіберполіція зупинила діяльність порностудії, яка створювала контент з неповнолітніми дітьми.

Якщо не знаєш або не замислюєшся про проблему – це не означає, що її немає.

Закривати очі на наявні ситуації та не займатись їх превенцією, навчанням дітей та дорослих, створенням відповідних сервісів – гарячих ліній, центрів підтримки та реабілітації, центрів навчання виявлення насильства, впровадженням в операційні процеси сервіси ідентифікації жертв, було б злочином.

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Саме тому наприкінці минулого року ми в Мінцифрі взялись за ще один важливий напрямок – онлайн-захист дітей.

Ми почали працювати в цьому напрямку спільно з Анастасією Дьяковою, експерткою, яка тривалий час працювала в офісі Уповноваженого з прав дитини та була чи не єдиним драйвером цієї теми в Україні, організувала рух #STOP_SEXтинг та ініціювала десятки експертних обговорень, круглих столів, конференцій і досліджень, а тепер є радницею віце-прем’єр-міністра.

Нашу роботу ми почали зі створення спільного онлайн-курсу для батьків "Онлайн-безпека дітей", до якого також долучилась Марія Єфросініна.

Курс доступний для всіх бажаючих на Національній освітній онлайн-платформі osvita.diia.gov.ua.

В жовтні 2019 року за ініціативою уповноваженого президента з прав дитини і за підтримки Міжнародного союзу електрозв’язку Україна провела перше всеукраїнське онлайн-опитування дітей і батьків про їхній досвід користування інтернетом. Відповідей було більше 12000.

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Згідно з опитуванням, кожна третя дитина погоджувалась на зустріч із незнайомцем.

70% дітей переконані, що знають інтернет краще і більше, ніж батьки, а 67% бачили те, що їх засмучувало – зображення або повідомлення.

80% дітей перебувають в інтернеті від години до шести годин, 30% – від трьох до шести годин.

25% батьків використовують сервіси моніторингу та фільтрації на пристроях дітей, а 42% опитаних батьків не знають, як це робити.

25% опитаних батьків повідомили, що знають, що у дітей були проблеми в онлайн середовищі.

Згідно з дослідженням, 85% батьків не знають, куди звернутися у разі виникнення у дітей проблем в інтернеті.

Проте 70% дітей впевнені, що в разі виникнення таких проблем зможуть звернутися до батьків.

Сьогодні в інтернеті на дітей чекає багато ризиків, про які часто не знають ані діти, ані вчителі та батьки. Давайте розберемось, що є що.

Кібергрумінг – налагодження довірливих відносин з дитиною з метою подальшого сексуального насильства в інтернеті чи офлайн.

Наразі в Україні не є (не вважається) злочином.

Злочинці з усього світу знайомляться у соціальних мережах та онлайн-іграх з дітьми в Україні та вимагають у них робити сексуальні дії перед камерою. Також це може бути підготовкою до злочину в оффлайн.

Як приклад – зґвалтування двох підлітків в Одесі в жовтні 2019 після знайомства в Instagram.

Секстинг – це обмін сексуальними повідомленнями, фото чи відео із використанням засобів зв’язку.

Тобто надсилання в месенджерах чи соціальних мережах, чатах онлайн ігор тощо.

Дуже часто діти стають жертвами секстингу, тому що не вбачають в цьому реальної загрози, а думають лише, що це цікавий та безпечний спосіб пізнати свою сексуальність, отримати компліменти на рахунок своєї зовнішності за допомогою схвальних коментарів чи "лайків".

Для підлітків це може бути способом виразити свою довіру та симпатію до того, кому вони надсилають свої повідомлення, проте іноді такі дії можуть бути результатом примусу або шантажу (іноді навіть від реальних хлопця чи дівчини).

З моменту, коли підлітки поширюють або надсилають в приватні повідомлення такі фото, вони втрачають над ним контроль, адже видалити зображення може бути технічно складно, а інші користувачі можуть зберігати їх та використовувати на власний розсуд.

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Внаслідок цього діти можуть зазнавати психологічних травм через відчуття провини, цькування з боку однолітків та засудження з боку громади.

Насправді, це явище стосується не лише дітей та підлітків, але й дорослих. Проте, це окрема тема.

Наразі статистики щодо секстингу в Україні немає. Але на діючу гарячу лінію в 2018 році потрапило понад 2 800 звернень, що

стосувались секстингу.

Сексторшен – налагодження довірливих стосунків з дитиною з метою отримання інтимних фото чи відео із подальшим шантажем розповсюдити ці матеріали.

Мета – отримати гроші від дитини чи більш інтимні матеріали для продажу.

У країнах з розвинутим законодавством у цій сфері вже є випадки і судових рішень, якими визнано факт згвалтування через інтернет.

Наприклад, ще 2017 року в Швеції засудили чоловіка, який таким чином зґвалтував 27 дітей, змушуючи їх виконувати сексуальні дії за допомогою веб-камери (записуючи відео або в прямому ефірі).

Дослідження Лінчепінзького університету Швеції показує, що діти, які постраждали від сексуального насильства, зазнають ще більшої шкоди, якщо знають, що зловживання було зафіксовано документально.

Травма ще сильніша, якщо їм відомо про розповсюдження зображення в інтернеті. Все подальше життя дитини проходить у страху, що її впізнають.

Український фотограф протягом багатьох років створював матеріали із сексуальним насиллям над дітьми 6-16 років. Знайомства починались у соціальних мережах, дівчатам пропонували зробити фотосесію та стати моделлю. Фактично зйомки були занадто відвертими та насильницькими.

А коли діти відмовлялися виконувати вимоги, фотограф шантажував їх матеріалами, створеними раніше. Діти боялися, що всі в школі побачать ці матеріали, і їм було лячно перед батьками.

Вони відчували провину та сором. Тому жодна дитина не розповіла, що з ними відбувалось.

Більше того, одна з жертв на вимогу фотографа навіть привела 6-річну сестру на еротичну зйомку.

Це реальна невигадана історія. Кіберполіція знайшла матеріали, ідентифікувала злочинця та врятувала дітей.

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Особливість сексуального насильства над дітьми в онлайні полягає в тому, що матеріали із насиллям залишаються в інтернеті та транслюються по всьому світу.

Кожен новий перегляд подібного відео – це нове ґвалтування дитини.

Все подальше життя дитини проходить у страху, що ці матеріали побачать і впізнають її.

4 лютого 2020 року в Верховній Раді почнеться виставка, присвячена "Захисту дітей в інтернеті від сексуального насильства".

Експонати виставки відображають реальні історії з усього світу – листування дітей зі злочинцями, які змушували їх надсилати інтимні фото та вступати з ними в "доросле" онлайн-листування.

Ця виставка має на меті звернути увагу депутатів та мотивувати їх надати найближчим часом підтримку на появу нових законів у сфері онлайн-захисту дітей чи внесення відповідних змін до існуючих нормативно-правових актів.

Це друга сторона медалі інтернету, який у руках злочинців став інструментом смертельних ризиків для дітей.

Держави на рівні інституцій лише відносно нещодавно почали випрацьовувати рішення для боротьби з цим явищем.

Саме тому дуже важливо обмінюватися досвідом і знаходити спільні рішення для боротьби з цієї проблемою.

Таким майданчиком став Глобальний саміт проти сексуальної експлуатації дітей онлайн у Аддис-Абебі (Ефіопія), організований WeProtect у партнерстві з Африканським Союзом і урядом Великої Британії.

Там зібралися прем’єр-міністри, міністри, лідери провідних технологічних компаній, представники найбільших міжнародних некомерційних організацій – практично всі світові лідери під одним дахом.

І мені випала честь від імені Міністерства цифрової трансформації розповісти світу, які кроки Україна вже впровадила та як планує боротись з проблемою сексуального насильства над дітьми.

Попереду в нас багато роботи. Ми суттєво відстаємо від того, що є в інших країнах – в Австралії, Британії, США. Так не може бути, коли мова йде про безпеку дітей та дорослих людей в інтернеті.

На організаційному рівні вже створюється координаційна рада, яка включає в себе заступників міністрів 6 профільних міністерств, представників IT-компаній, найбільших громадських організацій у цій сфері, а також міжнародних організацій.

А ще в Мінцифрі сформована окрема команда із захищеності дітей в Інтернеті.

Вже навесні буде створена стратегія "Безпечний інтернет для дитини 2020 – 2026" та спільний план до імплементації з усіма міністерствами та міжнародними організаціями.

Кожні 5 хвилин в інтернеті фіксується сторінка, що зображує сексуальне насильство над дитиною.

Кожне третє зображення зроблене дитиною власноруч, як наслідок шантажування та погроз.

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Інтернет – це безліч можливостей, але ж разом із тим – це безліч загроз. І лише об’єднавши наші зусилля ми зможемо уберегти дітей від новітніх загроз, які еволюціонують кожного дня.

Тому я дуже вдячна, що в цій важливій справі ми об’єднали зусилля Міністерства цифрової трансформації та уповноваженого з прав дитини і успішно та швидко змінюємо нашу систему.

У нас просто немає часу для зволікань, бо від цього залежить життя та психічне здоров’я дітей.

Найближчим часом буде прийнята національна стратегія із захисту дітей у цифровому середовищі і ми запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до її реалізації.

До речі, якщо ви розумієте, що можете допомогти та хотіли б взяти участь у обговоренні та внесенні конструктивних рекомендацій до документу Стратегії, її можна знайти за посиланням.

Залишити ваші коментарі дуже просто – заповнити анкету ось тут. Дедлайн подачі зауважень 07 лютого 2020 року.

Ще одним важливим кроком є видалення матеріалів, які зображують сексуальне насильство над дітьми для зменшення повторної травматизації постраждалих.

І вже 11 лютого 2020 року в Україні з'явиться портал для повідомлень про такі матеріали завдяки End Violence Against Children та Internet Watch Foundation.

Буде запущений окремий сайт, де будуть розміщені матеріали для відкритих уроків та чат-боти для вирішення проблемних ситуацій.

Крім того, вже найближчим часом мають бути запущені гарячі лінії від кібербулінгу.

В планах на рік створення сервісів психологічної підтримки жертвам та батькам, спеціалізовані курси для громадян, дітей та окремих спеціальностей, впровадження спеціалізованих сервісів з ідентифікації жертв – все це ми плануємо робити спільно з представниками різних профільних відомств.

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Насправді все це – лише верхівка айсбергу.

Враховуючи те, в якому турбулентному світі ми живемо, та швидкі зміни, що диктує нам світ онлайну, важливо знати та розуміти всі ризики, які чекають на дітей в інтернеті, проводити навчальні бесіди вдома та в школі, щоб захистити їх від усіх тих страшних речей, які можуть чекати на них в інтернеті.

А ми поки займемось створенням та впровадженням стратегії, ініціюванням необхідних змін в законодавстві, а також розбудовою необхідною інфраструктури, що займатиметься як превенцією так і вирішенням проблем, тобто наданням допомоги у складних ситуаціях.

Захист дітей в інтернеті – це наша спільна відповідальність.

Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина pazham/Depositphotos

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