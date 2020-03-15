Політики гонять: навіщо депутати взялися за "самогон"

У листопаді 2019 року у Верховній Раді було зареєстровано два законопроєкти, якими депутати вирішили дозволити "самогоноваріння", як зазначають автори – лише для власного споживання.

Проектом закону №2371 пропонується скасувати в Кодексі про адміністративні правопорушення відповідальність за домашнє виготовлення самогону, а також зберігання оковитої та самогонних апаратів вдома.

Автори альтернативного, за змістом практично на 90% ідентичного попередньому, тексту проекту закону № 2371-1 пішли далі. Вони хочуть, крім вищезазначеного, скасувати й штрафи за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв.

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Народні депутати Підласа Р.А. й Наталуха Д.А. пропонують вивести з-під дії закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" виробництво, в т. ч. і будь-яких слабоалкогольних та алкогольних напоїв, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

Напрочуд швидко – у грудні 2019 року – зазначені законодавчі ініціативи були розглянуті профільним комітетом – Комітетом з питань правоохоронної діяльності, а також Головним науково-експертним управлінням (ГНЕУ) парламенту.

І якщо профільний комітет, по суті, без жодних обґрунтувань у своїх висновках по обох проектах законів рекомендував прийняти 2371 за основу, а 2371-1 – відхилити, то у ГНЕУ надали ґрунтовне пояснення того, чому обидві ініціативи потрібно відхилити (!).

Вже за тиждень, на пленарному засіданні з 17 по 20 березня, Верховна Рада планує розглянути обидва проекти законів.

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Дивний поспіх з прийняттям цих ініціатив насторожує, не кажучи про їх зміст. Далеко не кожна законодавча ініціатива так швидко проходить увесь процес розгляду у комітетах і виноситься в зал на голосування, якщо тільки за нею не стоїть чийсь шкурний інтерес.

Чому народні обранці вирішили взятися за самогон?

Невже усі інші питання, що стосуються підвищення соціально-економічного добробуту населення в країні вирішені?

Чи можливо за цими ініціативами стоять виробники самогонних апаратів?

В чому проблема?

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить домашнє виготовлення алкоголю до поняття "неврахованого алкоголю", яке також включає нелегальне його виробництво, контрабанду, сурогатний алкоголь, що офіційно не призначений для споживання людиною (рідини для полоскання рота, парфумерія тощо).

У Європейському плані дій зі скорочення шкідливого споживання алкоголю у 2012-2020 роках, ВООЗ звертає увагу на те, що вживання алкоголю, виробленого незаконно або в неорганізованому секторі може мати шкідливий вплив на здоров'я через більш високий вміст етанолу або наявності домішок, що мають більш токсичну дію, ніж безпосередньо етанол.

Саме тому, у Глобальній стратегії ВООЗ рекомендує державам запровадити дії направлені на зменшення впливу на здоров’я населення алкогольних напоїв, виготовлених незаконно або неорганізованим сектором.

Фахівці ВООЗ справедливо зазначають, що алкоголь, який виробляється в домашніх умовах, становить загрозу здоров'ю через його нижчу вартість і, таким чином, стимулює збільшення споживання, особливо серед молоді та неповнолітніх.

Вироблений "для власного споживання" алкоголь стає легкою спокусою для дітей, які живуть разом із самогонщиками.

Чинне законодавство передбачає покарання для продавця, який продав алкоголь дитині.

Але як можна покарати батьків, які тепер зможуть виробляти алкоголь для "власного споживання" і не виключено, що й їх власними дітьми?

Фактично, депутати спонукають українців неконтрольовано виготовляти та пити алкогольні напої в необмежених кількостях під формальним прикриттям "для власного споживання".

Логіка підходів та стратегій, пропонованих ВООЗ у сфері цінової політики полягає в тому, що алкоголь не має бути дешевим.

Як показують дослідження, зменшення доступності алкогольних напоїв убезпечує дітей та підлітків від початку раннього споживання.

Додатковою перевагою підвищення цін на алкоголь для країни є суттєві надходження до держбюджету від акцизних зборів.

Заохочення вироблення алкоголю в домашніх умовах суттєво зменшить надходження до держбюджету від оподаткування промислово виготовлених алкогольних напоїв.

Виглядає, що народні обранці свідомо збільшують ринок незареєстрованого алкоголю.

На практиці такий посил з боку держави з великою ймовірністю призведе й до нелегальних продажів саморобного алкоголю.

Можна також очікувати на появу міні-виробництв з формальним виправданням – "для себе", бо при виявленні в домі навіть тисяч літрів виробленого алкоголю можна заявити, що ці напої вироблені для власного споживання на найближчу N-ну кількість років.

Мізерні штрафи та, фактично, недієвий чинний механізм контролю за незаконним продажем саморобних алкогольних напоїв, спровокує масові продажі.

Безумовно, зростуть і продажі самогонних апаратів. Видається, що ці законодавчі ініціативи лобіюються тими, хто стоїть за цим бізнесом.

Дозвіл виготовляти алкоголь в домашніх умовах автоматично передбачає зростання рівнів його споживання, як особами, які його виготовляють, так і членами їх родини та іншими особами.

Це неминуче призведе до погіршення здоров’я та смертності, спричинених споживанням спиртних напоїв домашнього виготовлення.

Як наслідок – можна прогнозувати не лише збільшення рівня споживання алкоголю в цілому по країні, але й зростання рівня отруєнь, захворювань та смертності.

Більше того, розширення ринку незареєстрованого алкоголю у спосіб, пропонований авторами зазначених законопроектів, сприятиме повній беззахисності тих, хто купуватиме виготовлений в домашніх умовах алкоголь.

Чому? Бо довести, що людина купила в когось горілку й отруїлася буде практично неможливо. Ані чеків, ані будь-яких інших формальних підстав притягнути продавця до відповідальності за, скажімо, алкоголь зі шкідливими для здоров’я домішками.

Та й зрештою, хто буде проводити перевірку його якості? Продавець не нестиме жодної відповідальності, адже після ухвалення законопроекту, він зможе сказати, що виробляв алкоголь "для власного споживання" і не знає, чим саме отруївся потерпілий.

Що говорить ГНЕУ?

Юристи Головного науково-експертного управління, достеменно проаналізувавши обидва законопроекти, рекомендували їх відхилити.

Фахівці зауважили, що скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння не узгоджується з держполітикою охорони здоров’я.

На думку ГНЕУ, охорона здоров’я населення є важливим завданням, покладеним на державу.

Юристи підкреслюють, що масштаби негативного явища, такого як незаконне виготовлення самогону, потребують не скасування, а скоріше більш ефективної реалізації відповідальності за вказані правопорушення.

"Це, у свою чергу, негативно позначиться на стані здоров’я населення, кількості захворювань, пов’язаних зі зловживанням алкогольними напоями, стані здоров’я дітей, які будуть народжуватись від батьків, що зловживають алкоголем, а також може збільшити кількість правопорушень, які вчинятимуться у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, можна прогнозувати збільшення випадків вчинення насильства у сім’ї, порушень трудової дисципліни, які будуть пов’язані із вживанням самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення", – йдеться у висновку ГНЕУ.

Деякі депутати зазначають, що хочуть прибрати корупційну складову в діяльності поліції, яка при проведенні перевірок та фіксації порушень чинного законодавства нібито бере хабарі з фізичних осіб.

Виникає логічне запитання: скільки людей поскаржились цим нардепам, що вони варили вдома самогон, а поліцейський замість того, щоб накласти штраф узяв із них гроші?

Як багато випадків нібито хабарництва за самогоноваріння з боку поліцейських по країні і чи ці народні обранці збирали й аналізували відповідні дані?

Для розуміння: штраф за виготовлення самогону на сьогодні складає від 51 до 170 грн.

При цьому, за перше порушення людину штрафують мінімально – на 51 грн.

Тобто замість офіційної сплати штрафу порушник платить в кишеню поліцейському 30, 40 чи 50 грн? Про таку схему говорять народні депутати?

Якщо виходити з логіки деяких народних обранців про буцімто непрацюючу заборону і бажання поліції нажитися на самогоноварильниках, можна запропонувати скасувати вікові обмеження на продажі алкоголю і тютюну неповнолітнім.

Бо теоретично поліцейський може відправити неповнолітню особу купити цей товар і потім вимагати з продавця хабар.

Чи, як зазначили у ГНЕУ, наступним кроком законодавця може стати скасування відповідальності за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (стаття 44 КУпАП).

Законопроекти №№2371 і 2371-1 – це потужний сигнал від влади до громадян: "Купуйте апарати та варіть самогон" і, по суті, не що інше, як скринька пандори для всього українського суспільства.

Закони запроваджуються не лише для покарання порушників.

Хороші закони створюють суспільні норми, які виконуються переважною частиною громадян не через страх покарання, а через суспільну згоду про неприпустимість певних дій.

Наприклад, щохвилини десятки громадян України переходять вулицю на червоний сигнал світлофора. Проте всі розуміють, що не треба скасовувати ані світлофори, ані штрафи для порушників.

Аналогічно, виготовлення алкоголю в домашніх умовах навіть для власного споживання, жодним чином не повинно заохочуватись державою.

Юлія Солоха, експерт з питань захисту громадського здоров’я, спеціально для УП.Життя

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