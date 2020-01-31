Мозок може зістаритися від надмірного споживання алкоголю та тютюну – дослідження

Надмірне куріння та вживання алкоголю негативно впливає на роботу мозку.

Такі результати дослідження оприлюднили вчені Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії.

Автории досліджень визначили відносний вік мозку понад 17 тисяч осіб віком від 45 до 81 років, дані яких були внесені до біобанку Великої Британії.

Куріння та вживання алкоголю негативно впливає на мозок. Фото macniak/Depositphotos

Вчені виявили, що з кожним зайвим грамом алкоголю мозок людини старіє на півтора дні (0,02 роки).

А додатковий рік куріння пачки сигарет в день збільшує вік мозку на 0,03 роки, цитує експертів видання The Daily Mail.

Варто зазначити, що в одній допустимій порції – вісім грам алкоголю.

При цьому пінта пива вищої міцності або великий келих вина містить три таких одиниці.

"Ми виявили, що щоденне або майже щоденне споживання тютюну та алкоголю суттєво пов'язане із збільшенням відносного віку мозку.

Ще наші результати свідчать про те, що із структурним старінням мозку пов'язані також екологічні та генетичні фактори", – пояснює доктор Артур Тога.

Експеремент показав – ті, хто вживали алкоголь протягом більшості днів, мали вищий відносний вік мозку, ніж ті, хто пив рідше або взагалі не пив.

"Цікаво, що у людей, які п'ють три-чотири рази на тиждень, вік мозку не відрізняється від тих, хто утримується. Тоді як ті, хто п'є щодня – мають помірно більший вік мозку.

Це може дати додаткові докази того, що пити в помірних кількостях цілком здорово, але пити щодня – небезпечно", – коментує дослідження Дерек Хілл, професор медичної візуалізації в Університетському коледжі Лондона.

Крім того, вченими було виявлено ключові області мозку, які скорочуються у відповідь на алкоголь та тютюновий дим.

Дослідження показало, що надмірне вживання алкоголю і тютюну може також призвести до зменшення кількості сірої речовини, що має важливе значення для передачі повідомлень у мозку.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.