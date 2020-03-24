COVID-19 і туберкульоз. Потрібен чіткий план реагування на кризу

11 березня 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує пандемію у зв'язку з коронавірусом.

Європа стає епіцентром хвороби. Країни одна за одною вводять обмежувальні заходи.

В’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства припиняється. Уряд посилює карантинні заходи.

Така безпрецедентна політична воля і мобілізація зусиль у боротьбі з вірусом, безперечно, виправдана – вона має попередити швидке поширення захворювання, перш ніж ситуація вийде з-під контролю.

Останні події вселяють надію на те, що громадське здоров’я стане пріоритетом державних політик. Як результат, це допоможе спрямувати курс на подолання інших захворювань, що щодня забирають життя людей.

Одним з таких захворювань є туберкульоз – абсолютно виліковна хвороба, що і сьогодні залишається провідною інфекційною причиною захворюваності і смертності серед дорослих у всьому світі та щодня забирає життя близько 4 тисяч людей, 10 з яких – українці.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, у 2019 році у країні зареєстрували більше 21 тисячі хворих на туберкульоз, серед них 6 тисяч – ті, хто захворів вперше.

Більше того, у ВООЗ стверджують, що близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються.

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Попри те, що діагностика та лікування туберкульозу безкоштовні, в Україні щороку реєструють нові випадки мультирезистентного туберкульозу – запущенної форми захворювання, що не піддається лікуванню звичайними протитуберкульозними препаратами та є ознакою пізнього виявлення.

За січень-лютий 2020 року в Україні виявили мультирезистентний туберкульоз у 900 хворих.

І так, досі Україна займає чільне місце серед країн із найвищим рівнем захворюваності.

Пацієнт-орієнтований підхід – це про що?

У 2018 році на нараді високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу було презентовано стратегію з подолання туберкульозу до 2030 року.

Вона, зокрема, передбачає, що країни беруть на себе зобов’язання подолати туберкульоз та досягти високого рівня політичної уваги до проблем поширення цієї хвороби.

Упродовж останніх двох років було докладено колосальних зусиль для зміни парадигми щодо подолання туберкульозу та зниження рівня стигматизації пацієнтів.

Звідусіль лунали заклики впровадження пацієнт-орієнтованого підходу, метою якого було не лише медично вилікувати "випадок", але й створити належні умови лікування для кожного пацієнта.

Разом з тим, й досі існують фактори, що заважають впроваджувати такі умови.

Проблемою туберкульозу продовжують займатися переважно медичні установи та заклади Міністерства охорони здоров’я.

Що ж до інших сторін, то їхній інтерес до цієї проблеми обмежений.

Ми постійно боремося за доступ до діагностики, лікування, забезпечення новими препарами, впровадження змін у нормативних актах тощо.

Та й досі рівень стигматизації людей з туберкульозом настільки високий, що може ламати життя.

Лікування туберкульозу передбачає не лише медичне втручання, а й комплексну соціальну підтримку людини, яка хворіє на туберкульоз, дотримання її прав та розуміння проблем.

Для цього ми маємо системно змінювати підхід у лікуванні, орієнтуючись саме на людину та її потреби.

Опинившись у лікарняних стінах, люди позбуваються можливості працювати і заробляти, часто втрачають соціальні зв'язки, не можуть піклуватися про свої родини, зіштовхуються з дискримінацією.

Як показує особиста практика, більше 40% звернень від хворих на туберкульоз мають соціальний, юридичний, психологічний характер, що ускладнює комунікацію між лікарем та людиною, яка хворіє на туберкульоз.

Так не має бути, але механізмів допомоги людям, які зіштовхнулися з проблемою туберкульозу, в Україні немає досі.

Зважаючи на це, у 2019 році команда TBpeopleUkraine адаптувала для України мобільний додаток OneImpact (у App Store; у Play Market).

Він містить актуальну інформацію із розташуванням найближчих до людини закладів, що надають медико-соціальну допомогу в лікуванні туберкульозу, а також дозволяє пацієнтам та їхнім близьким звернутися до нас зі своїми проблемами і отримати кваліфіковану підтримку.

За відносно короткий час роботи додатку у тестовому режимі, він показав свою ефективність у допомозі пацієнтам, які постраждали від наслідків хвороби.

Вартість очікування

Мене, як лідерку спільноти людей, які перехворіли чи хворіють на туберкульоз, не міг не хвилювати той факт, що донедавна пацієнти з мультирезистентним туберкульозом в Україні були приречені на смерть.

Політичні баталії, необґрунтовані вимоги фармацевтивних компаній-монополістів, бюрократія та ще безліч факторів відтерміновували момент, коли пацієнти в Україні врешті отримають "Деламанід" – інноваційний препарат, без якого шанси на одужання пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом прирівнюються до нуля.

Серед переваг препарату можемо зазначити і те, що він є безпечним для пацієнтів із ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію, а також дітей від шести років.

Не буду приховувати: багатьом з нас доводилося шукати лазівки та альтернативні шляхи, щоб отримати цей препарат. Декому вдалося виїхати лікуватися закордон. Та багатьом так і не вдалося дочекатися "Деламаніду".

Уперше "Деламанід" для України закупила ПРООН. На початку 2020 року препарат доставили в Україну та розподілили між регіонами.

У Міністерстві охорони здоров'я переконані – цього має вистачити для забезпечення усіх зареєстрованих пацієнтів та створення річного запасу ліків.

Ми і надалі продовжуємо боротьбу із туберкульозом. І розуміємо: як і у боротьбі з COVID-19, якщо ми дійсно хочемо перемогти епідемію та зберегти соціальну активність людей, нам необхідно мобілізуватися та спрямувати на подолання епідемії усі можливі зусилля.

Настав час забезпечити постійну підтримку хворих на туберкульоз, подолати стигму та дискримінацію на державному рівні.

Уряд, державні органи, політичні структури та медичні установи повинні мати чіткий план дій, оскільки, на моє переконання, реформу творить не лише МОЗ, але і люди на місцях.

Оля Клименко, керівниця БО "TBpeopleUkraine", спеціально для УП.Життя

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