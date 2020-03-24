Не было бы счастья, или Положительный эффект коронавируса

Дмитро Шерембей голова БО “100% Життя”
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24 березня 2020

Представьте себе: вы едете на вашей машине по трассе со скоростью 120 км/час, наслаждаясь прекрасным видом.

И тут боковым зрением замечаете, как вам навстречу выезжает грузовик с очевидной потерей управления.

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В одну секунду вы стали перед выбором, когда от вашего решения будет зависеть жизнь всех тех, кто в вашей машине, и в автомобиле, который несется прямо на вас.

У вас ровно секунда для действия: справа у вас гуща деревьев, слева – обрыв, прямо грузовик.

Я знаю, что никто бы не хотел попасть в обстоятельства, где каждое решение приносит отрицательный результат.

Но в этой вероятной истории есть много смысла и возможностей, в котором наше решение заключается в том, чтобы снизить вред от любого действия, которое мы предпримем в следующие мгновение.

Любая новая эпидемия в мире – как грузовик, который вылетел навстречу мировой системе здравоохранения.

И то, насколько в ней развита система безопасности (как ремень в машине, воздушная подушка, прочный кузов) можно просчитать и предположить степень нанесенного неизбежного урона.

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Поэтому представьте себе автомобиль, в котором пассажиры не пристегнуты, подушки безопасности отсутствуют, потому что это устаревшая модель и конфигурация автомобиля не строилась с учетом возможного столкновения?!

Что произойдет со всеми в результате аварии, вне зависимости, куда они свернут?

У нас с вами незавидный выбор в Украине. Нашу систему здравоохранения не просто не меняли, а 30 лет без остановки растаскивали по кускам.

В нищенстве держали врачей и пациентов, построили целую систему поборов и политического крышевания этой грязной и низкой коррупции.

Нет смысла описывать всю унизительность положения, ведь и супчик, и простыню, и лекарства, и деньги за операцию – все это мы несли, чтобы выжить.

А медперсонал – как мог, так и помогал. Только те, кто сидел наверху в обитых кожей и шелком роскошных кабинетах, кормились с этой кромешной нищей системы.

Но два года назад у нас появилась надежда – и у пациентов, и у врачей.

Семейники начали получать 16 000 грн и больше в месяц.

Было уничтожено крепостное право в больницах, более 30 миллионов человек получили и право выбрать семейного врача, и гарантированный пакет услуг.

В медзакупках искореняется коррупция, и экономия превратилась в 50% дополнительных бесплатных медикаментов во всех программах лечения.

В общем, за полтора года перемен больше, чем за 30 лет в ржавом гараже, в котором стояла система.

Казалось бы, надо вкладывать и развивать, закончить реформу и увеличить объем финансирования.

Но вдруг политическая задумчивость и ностальгия за ржавым темным гаражом повисла в воздухе как приговор. Все могут остановить и вернуть на старые надежные рельсы бесконечного ремонта.

Но вот случилась мировая эпидемия, и вскрыла не только у нас, а и в мире такие системы здравоохранения, такую форму государственной политики, когда здравоохранение не модернизируется, и всегда катастрофически недофинансируется.

Эпидемия коронавируса стала этим очевидным краш-тестом для многих стран, которая проявила и показала уровень незащищенности и уязвимости людей, независимо от того, какой социальный статус у них был.

Эпидемия проявила, на каком уровне такие приоритеты, как здоровье и жизнь находятся в каждой стране, до того, как грузовик оказался на встречке.

Ведь не паника определяет нашу позицию и наши личные и политические ценности, а именно то, что делалось до этого момента!

Вкладывались ресурсы или нет, развивались ли технологии, выстраивалась ли система общественного здравоохранения, формировались ли безопасные модели поведения, инвестировались ли средства в науку – это и есть наши ценности.

Крик и паника, которые охватили всех, доказывают неготовность системы здравоохраннеиия.

Но именно эти доказательства игнорирования такой важной и приоритетной темы как здоровье, – должны стать той точкой отсчета, чтобы прекратить истерить, а начать действовать.

Теперь в момент столкновения жизнь и ее сохранность выходят на первый план, обретают свою ценность и показывают свою уязвимость, становясь важным положительным побочным эффектом эпидемии коронавируса.

Политика в области сохранения жизни и здравоохранения должна измениться. Мир не может нестись по трассе истории непристегнутым и без подушек безопасности.

Не мерседесы и красивые ремонты в государственных администрациях должны быть в приоритете финансовой политики государств, не помпезные приемы, не красивые ролики, не грамоты, не премии, а в первую очередь жизнь.

Мы теперь стали свидетелями последствий этой близорукой политики игнорирования проблем.

Сейчас проясняется, почему же более 30 лет в Украине бушуют эпидемии ВИЧ, туберкулеза, гепатита.

И пациентов с этими заболеваниями не замечают или откровенно игнорируют, а на борьбу с эпидемиями не выделяются средства, не прилагая достаточно усилий для спасения пациентов и защиты общества.

Эпидемия коронавируса вскрыла нарыв политической черствости и недостаточной ценности жизней украинцев.

Эпидемия видоизменила отношение к болезни и коллективной безопасности только по одной простой причине – коронавирус постучал в двери ко всем без исключения. И этот стук вызвал страх и заставил действовать.

Положительный побочный эффект эпидемии коронавируса – жизнь и здоровье людей обретают новую политическую стоимость.

Об этом начали говорит и оценивать иначе, понимая, что не у всех были ремни безопасности.

И это столкновение и его жертвы – результат не просто безответственного отношения к системам здравоохранения, а порой даже откровенно наплевательского. 

После того, когда эпидемия покинет мир и закроет за собой дверь, каждой стране надо на могилах погибших в ее результате написать: ЖИЗНЬ – это приоритет номер один!

Смена парадигмы отношения к системе здравоохранения – вот что будет положительным побочным эффектом эпидемии.

Дмитрий Шерембей, глава координационного совета БО "100% Жизни", специально для УП.Жизнь

Титульне фото Ельдара Сарахмана

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