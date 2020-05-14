Зрозуміти іслам: як підійти до вивчення Близького Сходу

До 2050 року стануться глобальні зміни у "релігійному профілі" світу.

Протягом наступних десятиліть християни залишаться найбільшою релігійною групою, натомість буддистів у світі стане менше – такими є прогнози дослідницького центру Пью.

Іслам, за прогнозами вчених, стане тією релігією, яка буде постійно розвиватися. Вона вийде за звичні географічні межі поширення і у Європі мусульмани становитимуть 10% від всього населення.

За таких умов саме ісламо-християнський діалог визначатиме майбутнє світу.

Поясню, як у ісламі переплітаються релігія, політика та культура, про спроби пізнати представників інших релігій через їх Священні Писання та про те, чому візит Дональда Трампа у Саудівську Аравію теж стосується віри.

Міжрелігійний діалог

Ще під час навчання в Українському Католицькому університеті я почав досліджувати ісламо-християнський діалог.

В Україні іслам майже не досліджений. Немає й дослідників (немусульман), які б ним займалися професійно.

Якщо для Нідерландів – це лише одна з актуальних тем, то в Україні вона так би мовити – екзотична.

Міжрелігійний діалог між мусульманами та християнами почав активно налагоджуватися після Другого Ватиканського Собору.

Протягом багатьох століть Католицька Церква вважала, що поза нею немає спасіння. На Соборі ж з'явилася думка про те, що людина має шанс потрапити в рай, якщо веде чесний і праведний спосіб життя. Однак, соборові рішення не зайшли далеко.

Про стосунки християн і мусульман вперше йшлося в декларації Nostra Aetate – найкоротшому з документів Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр).

Офіційні твердження Церкви і думка звичайних людей стосовно ісламу часто відрізнялася.

Майже першими налагоджували міжрелігійний діалог Папа Івана Павло ІІ і дещо вільнодумний богослов Ганс Кюнг.

Часто Папа не міг сказати чогось офіційно через свій статус в Церкві. Через це Кюнх критикував його, виступав проти позиції Ватикану.

Коран і повсякденне життя Сходу

Неможливо зрозуміти іслам, жодного разу не побувавши в країнах, де його сповідує більшість громадян.

Там ви просякнуті ним одразу, як виходите з літака. Вже в аеропорту є невеликі кімнати для молитви. Митники зустрічають вас у традиційному одязі і вітаються теж традиційно.

Неймовірне враження справляє азан – заклик на молитву.

У цій частині світу ви не можете сказати – це політика, вона мене не стосується. Там вона тісно переплітається з культурою та релігією.

Неможливо зрозуміти, чому жінкам не можна було до цього року водити машину в Саудівській Аравії, не знаючи релігійне, культурне та політичне підґрунтя цієї заборони.

Так само – традиційний жіночий закритий одяг – символ свободи для них, який описаний в Корані.

Одним з можливих контактів представників різних віросповідань можуть бути саме Священні Книги. У теперішньому дослідженні я послуговуюся оксфордським методом Scriptural Reasoning.

Українських досліджень на цю тему поки немає, тому немає й українського аналогу терміну. Дослівно "роздумування над писанням", але для наукового методу такого перекладу недостатньо.

Християнство та іслам найбільш схожі релігії. Вони походять із семітських народів. Пророк Мухаммад знав про християнство, бо Мекка була містом перетину культур. У Корані та Біблії численна кількість схожих сюжетів. Відповідно до методу Scriptural Reasoning представники різних релігій збираються разом і читають кожен свій уривок на одну і ту ж тему.

Наприклад, створення світу. Кожна історія доповнює іншу, з іншими культурними особливостями чи акцентами.

У Корані сказано, що саме Диявол (Ібліс) спокусив Людину.

У Біблії йдеться просто про змія, але усі розуміють що це той же Диявол.

Звідки у християнстві з'явилася аналогія між змієм і Дияволом? Можливо, диявол увійшов в змія? Чи це окремі фігури?

Цікаво й з розповіддю про християнське свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

У Біблії про цю подію немає жодного слова, але свято вважається одним з 12 найважливіших.

У Корані – ця подія згадана досить детально.

Методологія Scriptural Reasoning змушує подумати про такі неявні зв'язки між віросповіданнями.

Аладдін, Дональд Трамп та стереотипи

Міжрелігійний діалог потрібен, але він має мати певні межі.

Представники різних релігій мають зрозуміти одне одного, а не перетягнути когось до іншої релігії.

Обидві релігійні парадигми не можуть повністю сконтактувати. Все ж якщо у світі не станеться глобальних змін від ісламо-християнського діалогу залежить майбутнє світу.

Вже зараз Дональд Трамп приїжджає в Саудівську Аравію і укладає договори про поставки нафти. Це його перший візит у статусі президента.

Те, що відбувається під час зустрічі лідерів ісламських країн з Трампом – не лише політика, але і релігія, і культура.

Під офіційним приводом боротьби з ісламським екстремізмом, ховається значно більше приватних і державних інтересів, але це вже окрема історія.

Останні заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про відкриття кордонів для сирійських біженців – це теж один з проявів ісламу.

Європейці не приязно ставляться до мусульман саме тому, що асоціюють їх із стереотипами.

Для мусульман європейський спосіб життя теж чужий, вони прагнуть жити серед "своїх" і зберігати традиції.

В Україні тема ісламу на слуху з 2014 року. Тоді мусульмани поруч з представниками інших релігій вийшли на Майдан.

Минулого року в УКУ тривав курс "Несподіваний іслам". Йшлося про пророка Мухаммада, традиційний жіночий одяг, навіть про мультик "Аладін" і те, які стереотипи через нього Disney утвердив в суспільстві.

Ми часто розглядаємо цей мультик з дитячої точки зору, насправді ж тут треба оперувати дорослими ідеями. Аладдін наділений негативними рисами. При цьому інші головні герої мультиків Disney – позитивні персонажі.

Він обманює Султана, Джина, Жасмін. До слова, бажання останньої зовсім не беруть до уваги впродовж всієї історії. Вона не дає згоди на шлюб, та її сприймають як "елемент переговорів" з майбутніми кандидатами на одруження.

Натомість, іслам говорить, що якщо жінка не згодна – не можна примусом спонукати її до шлюбу ("нікях" в ісламській традиції).

Місто Аграба – образ "типового" міста. Там багато тих, хто хоче обдурити, панує несправедливість, небезпека, підступ, усе підпорядковано Джафару (головний злодій), а правитель – недолугий, як дитина. Ми зазвичай не дивимося цей мультфільм з такої перспективи.

Зараз в Україні відбувається багато проектів для знайомства з "арабським світом". Частина з них культурні – наприклад, футбольні турніри між представниками різних релігій в УКУ, частина – для українського бізнесу та ІТ.

У будь-якому разі – вивчення ісламу – це про поширення нестереотипних суджень та просвітництво.

Роман Назаренко, докторант Тілбурзького університету, спеціально для УП.Життя

Записала Олена Лаущенко

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.