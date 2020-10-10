5 фільмів, які допоможуть відрізняти фейки та менше наступати на граблі соцмереж

За 2019-2020 з'явилося кілька хороших фільмів, які на пальцях пояснюють важливість інформаційної гігієни.

Після їх перегляду глядачу стане зрозуміло, чому це проблема кожного з нас і чому тільки ми самі зацікавлені в її вирішенні.

Вже понад 10 років ми живемо в новій цифровій реальності. В ній кардинально інші закони споживання інформації. Інший рівень інформаційного шуму. Інша динаміка поширення інформації. Інша концентрація фейків.

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Все це ускладнюється тим, що кожен має своє маленьке медіа в соціальних мережах.

Блогери впливають на думки мільйонів. Проте не завжди перевіряючи інформацію на достовірність чи, бодай, на нешкідливість.

Ботруми паразитують на алгоритмах соціальних мереж і масово змінюють думки мільйонів.

Алгоритми цифрових платформ надійно фіксують нас у інформаційній бульбашці та роблять все, щоб ми її надовго не залишали.

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Ця підбірка з 5 фільмів – один з способів, показати цю нову реальність.

Рекомендую дивится їх у послідовності наведеній нижче.

Особливо вони будуть корисними для людей не пов'язаних з комунікаціями та людей поважного віку.

After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News / Після правди: дезінформація і ціна фейкових новин

Документальний фільм, який досліджує феномен фейкових новин в США.

В ньому наглядно показано, як дезінформація впливає на пересічну людину. Як вона змінює її мислення та поведінку. Як невинний фейк руйнує долі людей.

Одна з ліній фільму – Pizzagate. Він привів до того, що озброєний чоловік під впливом фейкньюз поїхав рятувати дітей від педофілів. Звісно, нікого він не знайшов, проте своє життя зруйнував.

Все це суттєво вплинуло на президентські вибори в США в 2016 році.

А ще показано як Трамп використовує ярлик фейкньюз в боротьбі з конкурентами. І як це змінює правила гри в одній з найстаріших світових демократії. І як вивчення технології впливу росіян на вибори (боти), призвело до того, що самі американські політики почали їх використовувати. Їх вразила результативність.

Після перегляду фільму навіть людина, яка вперше почула про існування фейків, зрозуміє їх масштаб та шкоду.

Цей фільм – такий собі гайд по нових інформаційних реаліях.

The Social Dilemma / Соціальна дилема

Проте знати про існування фейків та їх руйнівний вплив – недостатньо.

Потрібно зрозуміти, як все це працює. Якщо людина не комунікаційник та немає навичок факчекінгу, то оптимально починати формувати її інформаційну гігієну з пояснення ціни інформації.

Якщо ти не платиш за товар, то товаром є ти. Ця фраза з фільму влучно пояснює квінтесенцію роботи цифрових платформ. А, отже, і ключових розповсюджувачів інформаційних вірусів.

В стрічці колишні співробітники Google, Instagram і Facebook розкажуть про те, як вони маніпулюють користувачами. За це відповідають постійно оновлювані алгоритми, які допомагають сайтам прогнозувати інтереси користувачів, щоб продавати їм більше реклами. Робота самих алгоритмів показана дуже ілюстративно. Зрозуміють всі.

А ще розробники та дизайнери технологій розповідають про те, як на глобальному рівні соцмережі використовують, щоб дестабілізувати ситуацію в країні і поширювати неправдиву інформацію.

Після перегляду фільму у пересічної людини не залишається ілюзії, що інтернет це територія безкоштовної інформації – споживай скільки зможешь, не плати. Плати та ще й як.

The great hack / Великий злам

Якщо вам здалося, що "Соціальна дилема" про прості технології, подивіться цей фільм.

Він показує їх в дії. Як розуміючи роботу алгоритмів та маючи злий геній можна перетворити їх на зброю, яка словом змінює світ. Буквально змінює.

Цей фільм про роботу компанії з Великої Британії Cambridge Analytica. Вона збирала інформацію про користувачів цифрових платформ в обхід їх самих.

Унікальне програмне забезпечення і досвідчені психологи Cambridge Analytica, розробили алгоритм підтримки потрібних кандидатів. Ці дані використовувалися для втручання у вибори по всьому світу.

В 2018-му році вибухнув гучний скандал щодо неправомірного використання даних 87 млн користувачів Facebook для впливу на думку виборців Великої Британії і США.

У фільмі на історіях реальних людей та фактах розслідувань розповідається про діяльність Cambridge Analytica. Про те, як вона функціонувала та як з її допомогою маніпулювали людьми.

Brexit / Брекзіт

Після "Великого зламу" рекомендую подивитися художній фільм "Брекзіт", заснований на реальних подіях. Власне він і показує інструментарій Cambridge Analytica в дії.

Це погляд "за лаштунки" британського референдуму 2016 року, коли було прийнято рішення про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Одним з головних пропагандистів, що вплинули на думку голосуючих, став політичний стратег Домінік Каммінгс.

В фільмі показана вся історія. Від виникнення ідеї брекзіту до її успішної реалізації. Він особливо буде цікавий тим, хто не знає як нами маніпулюють політики. Він здатен зняти рожеві окуляри навіть з найзатятіших оптимістів.

Цей фільм не менш цікавий для професійної спільноти. Деталями та показаними причинно-наслідковими зв'язками рішень.

Наочний посібник з сучасної політології вищої ліги. І бонус – чудова гра Бенедикта Камбербєтча.

The Politican / Політик

Щоб не впасти в депресію, але й не одягнути рожеві окуляри, варто після "Брекзіт" подивитися серіал "Політик".

Це якісний та веселий серіал, який реалістично показує політичне закулісся та його інструменти. Легко, з гумором, проте правду.

В першому сезоні головний герой, багатий студент Пейтон, бореться за пост президента у власній школі. Щоб виграти вибори, потрапити до Гарварду і потім претендувати на пост Президента США. На мікро комьюніті показана робота реальних прийомів політтехнологів та виборчого штабу.

В другому сезоні розмір і складність виборчого завдання збільшується. Пройшовши через типову для політика кризу поразки та зневіри, головний герой балотується в сенатори штату. На місце людини, яка займала посаду десятки років.

В серіалі показано як формується та шліфується образ "нове обличчя". Все це в постійних паралелях з роботою політиків старої генерації.

Цей серіал посібник з сучасних політтехнологій "для чайників". Він показує виборцю як ним маніпулюють – старі та нові політики. Як для цього використовують перевірені часом інструменти та цифрові платформи.

Якщо ви хочете показати своїм батькам, бабусям та дідусям, як ними маніпулюють популісти і не тільки, покажіть їм ці фільми. Або хочаб серіал "Політик".

Оксана Мороз, авторка книги "Нація овочів? Як інформація змінює мислення та поведінку українців" (Yakaboo Publishing), засновниця ініціативи "Як не стати овочем", спеціально для УП.Життя