Як музичні фестивалі й тури шкодять довкіллю та що з цим можна зробити

Наприкінці минулого року гурт Coldplay ошелешив світ неочікуваною заявою – відмовився від туру на підтримку нового альбому.

Причина – в змінах клімату. Точніше в тому, що тури призводять до величезного забруднення довкілля.

Coldplay пояснили, що повернуться в дорогу тоді, коли знайдуть спосіб максимально знизити викиди вуглекислого газу під час туру.

На той момент ця заява виглядала провокаційною. Coldplay збирають стадіони в кожній країні, у яку приїжджають. А живі виступи досі залишаються головним джерелом прибутку музикантів.

Станом на 2018 рік доходи від живих виступів сягнули рекордних $30 мільярдів. Хто ж знав, що Coldplay виявляться візіонерами, і в 2020 у тур не поїде ніхто.

Проте навіть повна зупинка індустрії концертів і фестивалів не вирішила проблему екологічності масових заходів.

Coldplay – далеко не перші, хто звертає увагу на те, наскільки сильно фестивалі й тури шкодять довкіллю, особливо в умовах глобального потепління.

Разом із проєктом "Це не тільки про музику" від Інша освіта та агенції INSHI ми розібралися, яким чином концерти шкодять довкіллю та що з цим можна зробити.

Що саме шкодить природі?

Найбільшою проблемою є викиди діоксиду оксиду вуглецю в атмосферу.

Загальна кількість складається з викидів самого фестивалю (робота генераторів та транспорту) та, найбільше, викидів від транспорту глядачів, які приїжджають на фест.

Ці дані проаналізовані у дослідженні щодо британської фестивальної галузі The Show Must Go On станом на 2015 рік.

Другий фактор ризику для природи – сміття.

Згідно того ж дослідження 70% сміття, яке залишається після фестів у Великій Британії – непридатне для переробки. Це 16 тисяч тонн з 23, щорічно.

70% сміття, яке залишається після фестів у Великій Британії – непридатне для переробки. Фото OlegDoroshenko/Depositphotos

В Україні майже не проводиться досліджень на тему шкоди музичної індустрії довкіллю.

2011 року проєкт "Зелені Свята" проаналізував діяльність 4 великих фестивалів. Виявилося, що один фест генерує від 7 до 820 тонн CO2 за час проведення. Тобто близько 400 тонн в середньому.

Британські фестивалі на той час генерували близько 500 000 тонн на рік. Приблизно 2000 тонн на один фест.

За кілька років у Британії ситуація сильно змінилася. Згідно дослідження 2015 року, середньостатистичний британський фест викидав в атмосферу вже 480 тонн, у п’ять разів менше.

Ця тенденція продовжується. Фестивалі постійно намагаються ставати "зеленішими".

В Україні зміни також відбуваються, але поки немає можливості їх оцінити кількісно, бо дослідження не проводяться.

Як це змінити?

Першими проблему екологічності турів винесли на масовий рівень британці Radiohead. Фронтмен Том Йорк настільки переживав щодо того, що постійні перельоти та поїздки шкодять природі, що думав взагалі відмовитися від турів.

Але колеги вмовили його піти іншим шляхом. 2007 року гурт запросив до співпраці екологічну агенцію Best Food Forward, яка мала вимірювати, скільки викидів в атмосферу було зроблено в попередніх турах, та скільки буде зроблено в ході нової концепції "Нейтрально-вуглецевого всесвітнього туру".

Особливість туру зводилася до принципово нового підходу до логістики.

Radiohead прагнули зменшити кількість викидів як від своїх транспортувань, так і від переміщень шанувальників. Для цього вони:

всі концерти організовували в центрах мегаполісів, щоб людям не потрібно було далеко їхати;

просили фанів добиратися до майданчика публічним транспортом;

орендовували апаратуру на місцях замість того, щоб везти свою через океан;

намагалися уникати перельотів та зменшувати вагу багажу.

Заходи, які вжили Radiohead, стали базисом для гайду по "зелених турах", в якому прописані рекомендації для гуртів.

Що стосується фестивалів – зменшити відходи від транспорту глядачів доволі важко. Зате можна зменшити шкоду від самої події. Перш за все це стосується сортування сміття.

Далеко не все одноразове сміття підлягає переробці. Прозорі PET-пляшки, скляні пляшки, чистий папір і картон і алюмінієву тару від напоїв переробляють в Україні. Це за умови правильного сортування.

Натомість одноразовий пластиковий посуд, брудний папір і картон, залишки їжі та поліетиленові пакети переробці не підлягають.

Сортування сміття – перший крок в екологізації галузі. Але не головний. Основа – формування екологічної стратегії фестивалю.

Екологічна стратегія

Фестиваль Sziget, на який щороку їздить близько тисячі українців, постійно робить акцент на екологічності.

Палатки, побутові речі, іграшки, спальники, які залишалися після фестивалю, не викидалися, а передавалися на допомогу біженцям.

Пластик прибирався кожного вечора.

Вайфай на території можна було отримати безкоштовно, якщо здати два мішка пластику. Таких ініціатив було багато.

З 2019 року Sziget взяв курс на "безпластиковий фестиваль". Фест повністю позбувся одноразових келихів для напоїв. Їх замінили спеціальні багаторазові келихи з перероблюваного пластику. За повернення келихів фестивальники отримували певну суму грошей.

Раніше таку інновації запровадили багато інших європейських фестів, наприклад Opener у Польщі. Але вони менші. Для Sziget – фестивалю, який приймає 500 тисяч відвідувачів – це титанічний крок.

"У процесі екологізації ми стикаємося з багатьма неочевидними труднощами. Наприклад зі спонсорами. Один із наших головних спонсорів – Coca-Cola. Доволі важко вмовити відмовитися від пластику компанію, яка заробляє на продажу пластикових пляшок", – розповідав на спеціальній "зеленій" пресконференції СЕО фестивалю Тамаш Кадар.

Ще одна проблема, з якою стикаються фести – комунікація з підрядниками. Тобто торговцями на локаціях. Зазвичай вони платять певну суму грошей за оренду торгової точки й працюють самі на себе.

Таким чином загальна стратегія фестивалю їх особливо не цікавить. Натомість цікавить мінімізація видатків. А використання екологічних трубочок, сортування сміття та біопаливо для генераторів явно не сприяє додатковим доходам.

Робота з продавцями – ще одна складова екологічної стратегії фестивалю. Для того, щоб вона була реалізована, в каталозі музичних професій з’явилася ще одна – "фахівець із екоменеджменту". Такі менеджери вже працюють на найбільших фестивалях світу.

Чи це не занадто?

Підприємства Кривого Рогу 2015 року викинули в атмосферу 240 тисяч тонн оксиду вуглецю. Уся фестивальна індустрія Великої Британії – близько 120 тисяч. Із цього може скластися враження, що проблема перебільшена, а Coldplay та Radiohead просто піаряться. Але це не так.

"Проблема не перебільшена. Звісно, це не важка металургія.

Але в умовах кліматичної кризи всі галузі економіки мають пройти зелену трансформацію і значно зменшити свій вплив на довкілля", – пояснює консультантка з екоменеджменту, засновниця бренду екологічної студійної кераміки "Here and Now" Юлія Маклюк.

Українські фестивалі впроваджують екологічні ініціативи. Atlas Weekend наголошує на сортуванні сміття. Фестиваль Respublica робить акцент на інклюзивностіта екологічності. ZAXIDFEST закликає повністю прибирати після себе наметове містечко.

"Екоініціативи стають трендом. Великі фестивалі типу Atlas Weekend чи Kurazh їх впроваджують, а менші підтягуються. Відвідувачі вже очікують певного рівня – того ж сортування, наприклад.

Однак ці ініціативи часто точкові, поверхневі, зроблені більше для публічності. І вони частіше про сміття чи інформацію, ніж про те, що дійсно найбільше шкодить: перельоти, дизельні генератори, шумове забруднення тощо.

Системний підход, екоменеджмент поки рідко вдається побачити", – розповідає Маклюк.

Вона додає, що фестивалі стають вітриною для інших галузей. Культурні індустрії впливають на свідомість людей та формують нову реальність. Їхні практики та меседжи стають стандартами для інших індустрій.

Тому екологічна позиція навіть одного великого фестивалю або "зелений тур" популярного гурту можуть мати фундаментальний вплив на екологічну ситуацію країни загалом.

Олексій Бондаренко, музичний оглядач, засновник медіа про нову українську музику LiRoom, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина melis82/Depositphotos

