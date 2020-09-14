Могут ли родители в Украине позволить себе отдать ребенка в частную школу

Государственные школы в Украине перегружены.

В 2019 году 30% школ обучали больше детей, чем способны были принять.

При этом в частных школах учится всего 3% учеников. Хотя количество частных школ постоянно растет.

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Почему тогда родители не пользуются услугами альтернативного образования? Проблема в стоимости или в чем-то другом?

Частные школы лучше?

Частные школы очень разные. Далеко не все из них можно считать альтернативным образованием. Не во всех есть инновационные подходы к обучению. Но есть принципиальное отличие от государственных – уровень учителей.

Главный фактор успеха учеников – это хороший преподаватель, как подтверждает доклад Education and Training Monitor.

При этом профессия учителя находится в числе самых дефицитных в Украине. Мониторинг 2018 года показал, что учителя в возрасте от 41 до 60 лет составляют большую долю во всех областях Украины. Около 20% преподавателей государственных школ работают на пенсии, а в 15% школ вообще нет преподавателей математики.

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Молодые, квалифицированные преподаватели попросту не заинтересованы идти работать в условиях государственной школы, если есть альтернатива.

Частные школы – выход для учителей, которые хотят получать достойную зарплату и работать в гибкой среде. Благодаря платному обучению их зарплата может превышать бюджетную в два, а то и в три раза.

"Средняя ставка преподавателя после адаптационного периода – 300 грн/урок, – рассказывает Роман Божок, основатель школы RoboCode..

Большинство локаций работают на выходных. В один выходной в среднем проходит 4 урока. То есть за месяц только по выходным (32 урока) преподаватель в среднем получает 9-12 тысяч гривен".

Учитель средней общеобразовательной школы получает от 6 до 10 тысяч гривен в месяц за полный рабочий день. Не считая времени на подготовку к урокам и проверку домашних заданий.

Частные школы стоит сразу разделить на два базовых типа: школы полного цикла и факультативные.

Первые предлагают полную альтернативу стандартному образованию – в их программу включены обязательные академические предметы – они нужны для аттестата.

Факультативные предлагают обучение конкретному направлению – например, по музыке, робототехнике или дизайну, куда можно отдать ребенка в выходной день или после уроков. Они не дадут стандартного "образования", но позволяют освоить отдельные специальности на принципиально другом уровне, сравнительно с обычной школой.

Кроме того, есть конкретный фактор, который отличает частные школы от государственных – это техническое оснащение.

Такие школы оборудованы новыми компьютерными классами, интерактивными досками, материалами для практических занятий: лабораториями, реактивами, техникой.

Тут модернизированы классные комнаты, актовые и спортивные залы.

Если это альтернативная школа с углубленным изучением иностранного языка, то предусмотрены учебные программы обмена за границу.

Все это создает возможность для школьника научиться практическим навыкам, а не привыкнуть зубрить материал из страха перед семестровой контрольной.

Стоимость обучения

С 2014 по 2018 год количество частных школ в Украине выросло на 37,5%.

Стоимость обучения в каждой из них очень сильно варьируется.

К примеру, частная школа "Афины" обойдется родителям от 135 до 175 тысяч гривен в год, плюс взнос при поступлении в размере 15 тысяч гривен.

Альтернативная школа MAIN SCHOOL, которая специализируется на обучении программированию с первого класса, будет стоить от 10 до 15 тысяч гривен в месяц.

Обучение технологиям в Future School of Technology обойдется в 12 тысяч гривен в месяц.

Экстернат с 5 по 11 класс в KITERRA будет стоить родителям от 5400 до 7000 гривен в месяц.

Факультативное обучение робототехнике и программированию и проектной работе в Robocode – от 990 гривен в месяц.

Помимо высокого уровня подготовки учителей и инновационного подхода к образованию, такие цены связаны с тем, что в частных школах классы намного меньше, чем в общеобразовательных. В среднем один класс – до 20 человек.

Количество зависит от условий аренды помещения для занятий и позиции самой школы: чтобы повысить эффективность образования – нужно меньше детей. Только тогда учитель может каждому уделить внимание и помочь.

Образование в государственной школе, согласно Конституции Украины, бесплатно. Хотя, на деле, зачастую от родителей просят добровольно-принудительные взносы на модернизацию классов, закупку техники, новые окна и прочее.

Согласно исследованию DoZorro в государственных школах 9 из 10 родителей ежемесячно делают взносы до 200 гривен. Это не сравнимо со стоимостью обучения в частных школах, однако не учитывают побочные траты на обучение ребенка.

"Репетиторы, закупка методического материала, родительские комитеты (ненавижу их), дополнительные школы иностранных языков, еда и снеки которые нужно покупать в супермаркете за день и носить с собой, поскольку в школе все ужасно. Цена вопроса – 700 грн в день. Просто посчитайте, – рассказывала телеведущая и основательница частной школы Даша Малахова в своей колонке.

Я ничего не буду вам доказывать, но если ваш бюджет на ребёнка превышает 500 грн/день (считайте такси, переезды, няню, ваше время вне работы), вы можете себе позволить искать частную школу".

Кто может позволить себе частную школу

Статистически, образование в частной школе для обычной украинской семьи – это дорого.

В марте 2020 года средняя зарплата штатного работника предприятий составила 11446 гривен.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.

В среднем по Украине доля расходов на образование в структуре денежных затрат семьи составляет лишь 1,4%, то есть около 200 грн. Самый большой процент в Киеве – 3,3% – это примерно 378 грн, исходя из средних показателей.

В Киеве сконцентрировано больше всего частных школ в Украине. 24% детей, получающих частное образование, делают это в Киеве. Это еще один фактор, который снижает возможность получать альтернативное образование.

Сами школы хорошо понимают, что география может играть принципиальное значение для родителей, поэтому учитывают этот фактор при запуске новых заведений.

"При открытии новой школы, мы оцениваем средний доход семей в городе, далее смотрим на локации в спальных районах для того, чтобы находиться ближе к детям, чтобы родители могли экономить время.

Да и дети часто приходят в школу сами, но это уже, в основном, о старших курсах в основном", – рассказывают в RoboCode, которые специально размещают свои учебные заведения в спальных районах города.

Неочевидный фактор роста популярности частных школ – активная застройка. При жилых комплексах часто строятся частные школы и детские садики. Это удобно для жителей комплекса.

"По нашим данным сейчас в Киеве строится около 10 крупномасштабных жилых комплексов, в каждом из которых предусмотрено создание от 3 до 7 детских садиков в зависимости от количества строящихся квартир", – рассказывала сооснователь и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

Таким образом, популярность альтернативного образования и частных школ неустанно растет и, судя по всему, будет расти.

Несмотря на то что, сугубо статистически, украинцы пока не "тянут" частное образование, при пересчете всего необходимого для качественного обучения в государственной школе, разница оказывается не такой уж разительной.

Особенно, если речь не о полном образовании, а о факультативах, которые могут сыграть принципиальную роль для ребенка и выбора его профессии.

Чем раньше родители определят специализацию ребенка, тем дешевле получится обучение, поскольку не будет необходимости платить за предметы, которые не так важны.

Алексей Бондаренко, экономический обозреватель; Tia Horrel, журналистка, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина karenr/Depositphotos

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