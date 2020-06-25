В автомобілі, на балконах та просто неба. Яке майбутнє у концертів в Україні

Карантин в Україні триває, хоч і з послабленнями.

Більшість музичних фестивалів повідомили про перенесення на наступний рік, а онлайн-концерти за кілька місяців самоізоляції відверто приїлися.

Українські меломани зголодніли за живими концертами, але очевидно, що в умовах пандемії ми ще не скоро побачимо їх у звичному вигляді.

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Тому промоутери вже зараз вигадують нові формати концертів – з дотримання ефекту присутності та правил протикоронаврусної безпеки.

Що це за формати, наскільки вони життєздатні і коли старі-добрі концерти все ж повернуться?

Про це поговоримо далі.

Закордонний досвід

15 травня кантрі-виконавець Тревор Макріді виступив у клубі Temple Live, що в американському місті Форт-Сміт.

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Захід називають першим "соціально-дистанційним" в історії музики. Він дає приблизне уявлення, як відбуватимуться живі концерти в умовах коронавірусної пандемії.

З міркувань безпеки майданчик на 1000 місць зміг вмістити лише 200 глядачів. На вході людям міряли температуру і не пропускали їх всередину без масок та антисептиків.

У залі глядачів розсаджували невеликими групами. Дистанція між ними не перевищувала 2 метри.

Заходити до вбиральні дозволялося не більше 10 особам одночасно.

Схожих заходів безпеки на концертах під час пандемії рекомендує дотримуватися організація The Event Safety Alliance.

Організаторам живих виступів пропонують сповіщувати про них глядачів всіма можливими методами – на офіційних сайтах та сторінках клубів у соцмережах, через мобільні додатки, SMS тощо.

Місцевим організаціям охорони здоров’я просять дозволити відстежувати соціальні контакти глядачів на концертах, якщо відбудеться спалах хвороби.

Персонал клубів повинен носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції з глядачами (не менше 1,5 метра).

Що у нас?

У середині квітня український уряд оприлюднив план виходу з карантину, що складається з 5 етапів.

Відкриття театрів, кінотеатрів, розважальних та культурних закладів (до яких входять концертні клуби) був передбачений на 4-му етапі.

Попередньо міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомляв, що питання про відновлення концертів буде розглядатися після 22 червня.

24 червня мер Києва Віталій Кличко дозволив проводити в столиці культурні та мистецькі заходи кількістю до 10 осіб.

На найближчі місяці в деяких українських клубах заявлені концерти як українських, так і закордонних артистів.

Це переважно зали на 100-200 людей або літні майданчики просто неба, але є й більші локації. Частина подій – переноси з більш ранніх дат.

В столиці дозволили культурні та мистецькі заходи на 10 осіб. Фото luckyuran/Depositphotos

Ми поцікавилися у менеджерів клубів і артистів, чи відбудуться вони і чи дотримуватимуться на таких концертах заходів противірусної безпеки.



🎹 В одеському клубі ITAKA заплановані концерти Міши Романової (26 червня), Тіни Кароль (27 червня) та Макса Барських (10 липня). Вони відбудуться у "форматі ресторану": глядачі дивитимуться захід за сидячими столиками.

Адміністрація клубу запевнила "Українську правду. Життя", що дотримується норм карантинної безпеки. При цьому квитки на концерти продаються на сусідні місця біля барів та у партер.

🎹 Boulevard Depot (27 червня, Stereo Plaza, Київ). У клубі повідомили, що "всі концерти перенесені на осінь". При цьому продаж квитків на VIP-місця наразі відкритий.

🎹 Strichka Festival (3-5 липня, Closer, Київ). Цьогорічний фестиваль сучасної електронної музики перенесли на 12 вересня.

🎹 "Аквариум" (9 серпня, Зелений театр, Київ). Продаж квитків на концерт триває. Однак у коментарі "Українській правді. Життя" представники клубу зазначили, що виступ російського гурту можуть перенести на пізнішу дату або скасувати.

🎹 LATEXFAUNA (15 серпня, Зелений театр, Одеса). "Цей майданчик підходить для концертів в умовах адаптивного карантину. Його фан-зона дозволяє вмістити навіть більше людей, ніж ми очікуємо, – вважає менеджер гурту Борис Гінжук.

Можливостей дотримуватися соціальної дистанції буде достатньо. Ми навіть готові провести концерт зі стільцями, якщо буде потрібно.

Санітайзери, маски, термометри – на концерті буде все необхідне".

🎹 Патті Смітт (29 серпня, театр ім. І. Франка, Київ). Піар-служба концерту повідомила "Українській правді. Життя", що імовірний перенос концерту на весну. Точну дату організатори повідомлять пізніше.

🎹 "Пошлая Молли" (30 серпня, ЮБК, Київ). Концерт поп-панків перенесли на цю дату з 29 травня.

Засновник клубу Ростислав Русаков повідомив, що готовий перенести його і на пізнішу дату, якщо буде потреба.

За його словами, правил безпеки в клубі дотримуватимуться "у будь-якому випадку".

🎹 Foals (31 серпня, !FestRepublic, Львів). Концерт британських інді-рокерів перенесли на 27 травня 2021 року.

Які альтернативи?

Поки традиційні концерти в Україні все ще під питанням, музиканти та організатори вигадують нові, незвичайні і потенційно безпечні для здоров’я формати живих виступів.

7 червня гурт Green Grey до свого 28-річчя зіграв "вертикальний концерт".

Глядачі дивилися його з номерів готелю Bratislava. На одному балконі могло розміститися не більше чотирьох осіб. Шоу зібрало близько 600 людей.

Green Grey зіграв "вертикальний концерт"

Глядачі дивилися його з номерів готелю Bratislava. Фото karabas.live

"Стояли ми якось із нашим другом, продюсером Олексієм Артемчуком, біля готелю Bratislava, і думали, як же зробити живий концерт у карантинних умовах.

Варто було нам здійняти голови догори, як ідея з’явилася сама собою, – розповідає Diezel, гітарист і співзасновник Green Grey.

Проект не має закордонних аналогів, що підтверджують відгуки про нього у європейських і американських виданнях.

Скажу більше, зараз ми готуємося до номінації на премію Emmy як "перший у світі музичний проект у карантинних умовах" (американська телевізійна нагорода – ред.)".

Таким чином Green Grey запустили в Україні новий концертний тренд. Найближчим часом аналогічні виступи у Bratislava влаштують ТНМК (4 липня), "ВВ" (11 липня) та O.Torvald (18 липня).

"Цей формат не схожий ні на клубні, ні на стадіонні концерти. В ньому можна проводити не лише музичні заходи. Думаю, він буде розвиватися і після пандемії, – переконаний Diezel.

Зараз ми залишили майданчик для інших українських артистів, які виступатимуть тут щосуботи. Самі ж у середині липня вирушаємо у всеукраїнський тур.

Також на цей місяць плануємо великий рок-фестиваль із кількома сценами та масштабним лайнапом".

29 травня у Луцьку гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відіграв безпечний автоконцерт. Глядачі дивилися його із салонів автомобілів, на безпечній відстані один від одного.

Формат виявився успішним, тому наприкінці червня музиканти вирушать у всеукраїнський автотур.

Гурт виступить для автомобілістів у Тернополі, Вінниці, Полтаві, Рівному, Черкасах, Запоріжжі, Хмельницькому, Харкові, Сумах та Києві.

"Ідею такого концерту підказали обставини, – розповідає фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

У нас були заплановані 50 концертів, чотири з них – стадіонні шоу. І тут – карантин. Ми почали думати з партнерами, що робити далі, і вигадали такий автомобільний формат.

А буквально за кілька днів з’явилася інформація, що такі ж концерти плануються в Литві та Німеччині".

Автоконцерти Танчинець вважає життєздатними і після карантину: "Розстелити плед на капоті, всістися і насолоджуватися живою атмосферою улюбленої музики – чому б і ні?

Влітку такі виступи можна робити і після пандемії".

Що далі?

Великі надії на відновлення повнокровного концертного життя музиканти, організатори та меломани покладають на осінь.

Стінг, Пітер Догерті, Editors, Woodkid, Enter Shikari, Asking Alexandria, IAMX, Ghostemane, Джамала, "Дахабраха", "Один в каное" – це далеко не повний список артистів, чиї виступи заплановані на наступний сезон.

Максим Плахтій, засновник і керівник квиткового сервісу Karabas.com, цього оптимізму не розділяє: "Для мене очевидно, що концерти у звичному форматі повернуться не раніше весни 2021-го.

І навіть при цьому ринку знадобиться кілька років, аби відновитися повністю.

Що робити? Вигадувати альтернативні формати. В Україні їх на сьогодні три – концерти просто неба, автомобільні концерти та "вертикальні".

Виходить, що без концертів українські слухачі не залишаться. І це хороша новина.

Але якими вони будуть? І чи зможуть концерти у нових форматах замінити атмосферу живих виступів?

Запитання, відповіді на які доведеться шукати найближчим часом.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AllaSerebrina/Depositphotos

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