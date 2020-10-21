Не фінансуйте шахраїв, які паразитують на благодійності

Наближаються зимові свята, а разом з ними активізуються аферисти, що збирають гроші "на лікування дитини".

Правда ж, коли в передноворічній метушні раптом заклик "ТЕРМІНОВО! РАК! ПОМИРАЄ ДИТИНА!", рука так і тягнеться допомогти?

Але не поспішайте, скоріш за все, це шахрайська схема.

Правоохоронна статистика шахрайства із зборами коштів на благодійність – відсутня, натомість інформація про крадіжки грошей з банківських карт абсолютно всюди: в соцмережах, стрічках новин і телеефірах.

Люди продовжують сліпо вірити емоційним закликам, не маючи жодних гарантій, що їхні гроші дійдуть до доброї мети.

Цікаві цифри

Щороку в Україні кількість благодійних організацій стабільно зростає.

За даними Держслужби статистики, станом на 1 лютого 2019 року було зареєстровано 18990 благодійних організацій.

В той час як за даними Державної фіскальної служби звіти про діяльність надали 6 649 благодійних організацій. Виходить, менше половини.

На думку експертів Українського форуму благодійників, більшість організацій існують лише на папері.

Що це за організації? Для чого вони зареєстровані? Куди йдуть зібрані ними гроші?

Все це питання без відповідей.

Додати до бюджетів організацій-привидів ще збори на особисті банківські кратки отримуємо величезний безконтрольний грошовий обіг. Хтось просто збирає гроші "на благодійність" та їх привласнює.

Наше завдання зробити так, щоб всі 100% коштів, зібраних на благодійність витрачалися винятково на благодійність. І без вашої допомоги тут не обійтися.

Як не стати жертвою шахраїв?

Торік аферист, що називався мамою дитини хворої на рак, зібрав 500 000 гривень!

Скопіював реальну історію померлої дитини з сайту фонду, замінив реквізити на приватну картку і розповсюджував заклики врятувати, поки таке повідомлення не потрапило в руки людей, що вирішили перевірити інформацію.

З’ясувалося, що в клініки "в Римі" немає назви, а телефони "мами" ніколи не відповідають.

Шахраєм виявився раніше судимий 27-річний чоловік з Дніпра, що витрачав зібрані кошти на ігрові автомати.

Отже, будьте уважнішими. Бачите прохання про допомогу, дивіться, вивчайте, читайте. Запитуйте про діагноз, методи лікування, користуйтеся пошуковими системами і перевіряйте достовірність інформації. Ваше критичне мислення –- це ваша безпека.

Підходити до пожертви потрібно так само, як і до будь-якої іншої витрати. Коли ви купуєте телефон, продукти або будь-який інший товар, ви вивчаєте інформацію.

Щоб зробити добру справу, а не поповнити рахунок шахрая, необхідно зробити найпростіші дії.

Перед тим, як перевести кошти, введіть у пошукову систему номер картки, рахунки або вказаний номер телефону.

Ви можете здивуватися, виявивши, що це дані шахрая, і він аналогічним чином вже збирав гроші.

Щоб зробити добру справу, а не поповнити рахунок шахрая, необхідно зробити найпростіші дії.

Фото Rawpixel/Depositphotos

Будь-яка мама (інший близький родич) завжди знає про діагноз своєї дитини не менше медпрацівника.

Це означає, ви можете і повинні запитувати деталі про діагноз в тих, хто збирає гроші: уточнити метод лікування і обов'язково дізнатися чи є рахунок медзакладу на оплату лікування.

Якщо людина починає замислюватися, тягне час, зникає зі зв'язку, повірте, вона сама пішла шукати, що ж вам відповісти.

Той, хто збирає, ніколи не соромиться скидати медичні виписки. Якщо ви бачите лише рахунок на збір, то це повинно вас збентежити.

Просіть скани паспортів батьків, свідоцтва про народження дітей. У шахраїв їх найчастіше немає. Якщо скажуть вони, що бояться надати документ, побоюючись шахрайства, попросіть захистити документ вотермарками (є купа безкоштовних ресурсів) і все-таки надіслати їх.

Слід перевіряти документи людини, що просить про допомогу так само, як і техпаспорт на техніку, яку ви купуєте в магазині.

Також звертайте увагу на призначення лікування. Воно часто пишеться, як рекомендація у виписці лікаря. Подивіться, чи збігається призначення з метою збору. Бувають ситуації, коли батьки панікують і відразу починають "везти" дитину закордон.

Ще перевірочним питанням стане: чи зверталися до фондів?

Найчастіше ви отримаєте відповідь: "Зверталися, нам всі відмовили". Так переважно відповідають люди, які нічого не зробили, або шахраї.

Щоб перевірити цю інформацію, попросіть переслати скріни листів-звернень. Можу вас запевнити, що це буде лист з одним реченням "Допоможіть, нам потрібна допомога" і все.

Якщо зміст звернення про допомогу складається з однієї фрази, очевидно, що співробітники фондів на такі листи не відповідають.

Співробітники фондів працюють з найбільш повними листами, де надана максимальна інформація про діагноз і необхідне лікування.

Найголовніше, що ви повинні пам'ятати, що у випадку, коли збір ведеться саме на дитину, то дуже дивно, що ВСІ фонди в країні відмовили у допомозі.

Мене така ситуація завжди насторожує, оскільки більшість благодійних фондів займається саме допомогою дітям.

Як перевірити документи?

Якщо ви не вмієте розбиратися в документах, то ідеальним варіантом буде:

👏 шукати в Google за картинкою (у пошукової системи є така опція), де цей документ був ще розміщений.

👏 уточнювати про наявність пацієнта в лікарні. У цьому вам допоможуть профільні фонди, які працюють в цих лікарнях.

За їхньою консультацією можна звертатися, вони часто знають всіх пацієнтів, які лежать у відділенні і яка допомога їм потрібна.

👏 включити фантазію і спробувати побачити в документі невідповідності у вигляді фотошопу (текст виглядає не так, як решта документ, не видно ПІБ підписувача).

Якщо людина збирає 120 000 євро на оплату трансплантації кісткового мозку, то ви маєте право попросити його сфотографувати ще раз документ, щоб в ньому було все чітко видно.

Часто шахраї користуються прийомом: "Терміново, вмирає дитина. Залишилися дні, години, хвилини". Це безумовно викликає сильну емоцію, але потрібно розуміти, що холодний розум – запорука успіху. Побачили, видихніть, розберіться. І ухвалюйте рішення про допомогу виважено.

Часто шахрайські оголошення написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ з безліччю знаків оклику!!!!!!

Часто це супроводжується закликом – краще не випий кави, а допоможи врятувати життя дитині. Пам'ятайте, що ви в праві вибирати самі, випити вам кави чи ні. Не поспішайте обмежувати себе і своє життя.

Ви заробили гроші і не повинні віддавати їх першому зустрічному, та ще й в інтернеті.

Часто шахраї переходять в особисту переписку і закликають до милосердя. Вони звертаються до вас особисто, пишуть багато повідомлень. Ви маєте право завжди попросити паузу і відповісти, що обов'язково допоможете, коли розберетеся у ситуації.

Якщо тиск тільки посилюється, блокуйте співрозмовника. Допомога – це добровільно і від чистого серця. Не потрібно страждати і вчиняти добро на шкоду собі.

Часто шахрайські оголошення написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ з безліччю знаків оклику!!!!!!

Найнадійніший спосіб допомагати – це обрати фонд, що гарантує збереження і цільове призначення вашого пожертвування.

Шукайте такий фонд, перевіряйте його роботу так само, вимагайте у співробітників документи, щоквартальні звіти, стежте за його роботою в соцмережах, тоді ви точно будете знати, куди йдуть ваші гроші.

Упродовж 9 років всеукраїнська он-лайн платформа dobro.ua об’єднує перевірені благодійні організації.

Діяльність платформи забезпечує Українська біржа Благодійності. Це понад 100 фондів-партнерів з усіх регіонів України, що надають звітність про свою діяльність.

За нашими правилами звітність – це не просто фотографії чеків та придбаного обладнання, повна звітність – це пакет документів по кожному благодійному проєкту опублікований на сайті.

Відкритий доступ до інформації – є чи не найважливішою гарантією прозорої благодійності, що є захистом від шахрайства. Разом з dobro.ua ви справді робите добро.

Але якщо все-таки вирішили допомогти зненацька на вулиці чи в соціальній мережі, бо "терміново", не чекайте нічого натомість (особливо звітності). В момент, коли ви відправили гроші на карту, вони стають подарунком, яким одержувач може розпорядитися на свій розсуд.

Тетяна Райкова, піар-директорка всеукраїнської благодійної платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Healing63/Depositphotos

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