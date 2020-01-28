"Дякую" на сніданок, "спасибі" на вечерю, або За що живуть благодійні фонди

У сердечку Дем'яна одразу чотири вади, у Єлисея – дві, ліва частинка Михайликового серця просто не розвинулася, а у Єви аорта і легенева артерія переплутані місцями.

Їхні ліжечка в реанімації Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова стоять вряд, під вікном.

З ручок і ніжок діток стирчать катетери, хтось із них спить під апаратами життєзабезпечення, дехто дихає самостійно, але дуже важко.

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У реанімації в крихіток зазвичай сумний і змучений погляд…

Я заходила туди днями, і побачене ще довго рватиме моє серце.

Не дивуйтеся, хоча моє життя вже багато років – це допомога важкохворим діткам, підопічним фонду "Твоя опора". Я знаю всіх поіменно і всім серцем вболіваю за кожного.

Однак, мушу зізнатися, що свідомо уникаю потреби заходити в реанімації.

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Та й моя присутність жодним чином не впливає на результат: Дем’ян, Єлисей, Михайлик і Єва забезпечені витратними матеріалами та медикаментами.

Перед ними, у грудні 2019 року, все необхідне для одужання отримали семеро малюків.

У листопаді – 15.

А є ж іще Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, де народжуються немовлята із найважчими патологіями.

Листопад – 18 підопічних.

Грудень – 13.

Січень 2020 року – 9, двом із них допомагаємо досі, бо вони у важкому стані.

За понад шість років на потреби діток "Твоя опора" ми зібрали і спрямували 38 млн грн.

Це не просто сума з нулями, це – 3124 врятованих життя, не рахуючи придбаного обладнання, що допомагає тисячам маленьких українців.

Недоспані ночі, шалена напруга, нерви і відчай – це інший бік результату, про який я зазвичай не говорю, але який переживаю.

І саме тому все частіше мені важко себе стримати у відповідь на запити: "Ваші співробітники отримують заробітну плату? Хіба ви всі не волонтери? Це ж благодійність!"

Подібні слова – це не лише про зіпсований настрій, це – про значні перешкоди для розвитку благодійного сектору. Спробую пояснити чому.

Спочатку давайте з'ясуємо, хто такі волонтери та донори фонду, і що таке благодійний фонд.

Благодійним фондом є організація, що діє для виконання визначених статутом цілей; вона має учасників і управляється ними.

Зазвичай такі організації збирають не тільки цілу команду однодумців, а й мають співробітників, які забезпечують її функціонування.

Донори фонду – це люди та організації, які жертвують в благодійний фонд свої кошти на допомогу підопічним фонду.

У чому полягає робота благодійного фонду?

Благодійний фонд – це механізм, який включає в себе щоденну професійну роботу у сфері забезпечення потреб отримувачів благодійної допомоги, пошуку донорів, організацію документообігу і подачу звітності в органи фіскальної служби та донорам.

Простіше кажучи, фонд – це кваліфікований посередник, який знає як і де знайти кошти, надає допомогу і звітує перед донорами.

Наприклад, для того, щоб надати допомогу лікарні, потрібно зустрітися з керівництвом, зробити аналіз потреб, виявити нагальні, зібрати установчі документи і підписати договір з медзакладом.

Далі відбувається робота з постачальником, пошук необхідного обладнання; аналіз ринку, пропозицій, технічних характеристик, цін; проведення тендеру за необхідності.

Коли є обґрунтована потреба, ціна і пропозиція, починається пошук донорів, або відкривається публічний збір пожертв.

Обидва процеси трудомісткі.

Якщо знайшли донора, потрібно підготувати презентацію, провести зустріч, підписати договори.

Якщо відкривається публічний збір пожертв, потрібно правильно комунікувати його і домовлятися з інформпартнерами, щоб освітили його на різних майданчиках медіа.

Тоді як гроші зібрані, підписується тристоронній договір з постачальником і отримувачем допомоги, далі – закупка, поставка, оформлення всіх супровідних документів, гарантії, передача на баланс медзакладу і нарешті можна готувати звіт!

Але він не один! Звіт для донора, звіт для правління, звіт для сайту і соцмереж. Інформація одна і та сама, просто форма подачі різна.

Як вам такий алгоритм?

І це я ще коротко розповіла:)

Але за роботою наших юристів, менеджерів, бухгалтера та інших співробітників фонду стоять дитячі життя.

Вже більше 3000 важкохворих дітей отримали допомогу, лікування і як наслідок шанс на повноцінне життя!

Фонд, як будь-яка фінансова структура працює за механікою бізнесу, але наша діяльність спрямована не на отримання прибутків, а на допомогу дітям.

Де фонд бере кошти на свою діяльність?

Варто також врахувати дуже важливий факт: єдиний ресурс, завдяки якому фонд може допомагати своїм підопічним – це довіра.

Адже без неї ніхто не буде вносити пожертви і підтримувати проекти фонду.

Довіра – це звітність і прозорість.

Наш фонд "Твоя опора" щороку проходить аудит. Для того щоб його пройти, потрібно весь рік правильно вести бухгалтерський облік та весь документообіг, інакше все буде марно і аудитор не дасть позитивного заключення.

Аби правильно це робити, потрібні професіонали своєї справи, які працюють повний робочий день у фонді та несуть повну юридичну та кримінальну відповідальність за свою діяльність.

Відповідно це не аматори, що горять бажанням допомагати, це висококваліфіковані співробітники організації.

Як ви думаєте, це можуть бути волонтери, які приділяють цій роботі максимум декілька годин вільного часу на тиждень і то, якщо мають вільний час?

Ні. Такі люди повинні працювати в фонді full time, і такі люди не можуть не отримувати зарплати.

Чому операційну чи менеджерську роботу фонду не може виконувати волонтер?

Нагадаю, що волонтер – це людина, яка добровільно та безоплатно займається суспільно корисною діяльністю у вільний від роботи час.

Для того, щоб фонд працював у нормальному режимі, багато людей повинні виконувати всі свої обов'язки з 9:00 до 18:00, а інколи і 24 години на добу.

Навіть якщо знайдуться люди, готові жертвувати (волонтерити) 40 годин робочого часу в тиждень, на які кошти їм жити?

Поставте себе на їхнє місце. Ви приходите додому, де вас чекає чоловік, чи дружина і голодні діти.

Ви ж не скажете їм: "Пробачте, я сьогодні не змогла купити продукти, бо займаюсь волонтерством і не мала часу працювати. Повечеряєте завтра".

Звісно ні! Скоріше за все, ваша друга половинка запропонує вам перерахувати 100 гривень на рахунок того фонду і повертатися на роботу:)

Так само, якщо ми хочемо просувати проекти, потрібні дизайнери, рекламщики, редактори і т.п.

Професіонали вимагають за свою роботу відповідну плату. Тому якщо ми хочемо, щоб наші проекти були гарно оформлені, необхідно чимось теж жертвувати.

Саме це дає нам можливість зацікавити все більше і більше людей.

Я не кажу, що немає волонтерів. Є, і їх багато.

Дуже багато людей, компаній прагнуть допомагати, але ми не можемо покладатися лише на них. Вони виконують певну роботу за бажанням і покликом серця. Саме це відрізняє волонтера від співробітника благодійного фонду.

А що законодавство на це каже?

Для адміністративних витрат є певні нюанси.

Законом України встановлено, що фонд має право використовувати не більше 20% від суми благодійних внесків на свої адмінвитрати: оренду приміщення, комунальні послуги, сплату податків, придбання оргтехніки, канцтоварів, витрати на телефонний зв'язок, заробітну плату співробітників фонду та ін.

Звісно, це не стосується цільових пожертвувань. У такому разі усі 100% зібраних коштів повинні бути перераховані за призначенням.

З усього вище сказаного стає зрозуміло, що фонд навряд чи може існувати лише маючи 1-2 штатних працівника. І це цілком нормально!

Абсолютно адекватним є і те, що всі співробітники фонду отримують заробітну плату за свою роботу.

Якщо благодійна організація має постійного спонсора, що може покривати витрати, є можливість не користуватись цими 20-ма відсотками. Але конкретно в нашої організації все здійснюється за першим принципом.

Звісно, кожен фонд намагається скоротити ці відсотки. "Твоя опора" на свої адмінвитрати в рік використовує близько 6%.

Це пояснюється тим, що якщо виникає потреба, наприклад, в меблях чи оргтехніці, ми в першу чергу шукаємо донорів, які можуть подарувати нам їх б/у в хорошому стані.

Шукаємо орендодавців, які готові надати нам офіс за мінімальною ціною чи безкоштовно і т.д. Однак, ми все одно мусимо сплачувати податки і виплачувати зарплату.

Будь-який керівник бізнесу вам скаже, що, якщо організація може вміститися в 20% адмінвитрат – це супер! Для бізнесу це були б надприбутки!

Тому нам набагато легше вести мову з комерційними структурами, які це розуміють і зі свого внеску залишають нам відсоток на адмінвитрати, щоб ми могли повноцінно виконувати свою роботу і допомагати важкохворим дітям.

Оскільки наше суспільство ще не готове сприймати благодійність як професію, фонди здебільшого бояться показувати витрати на забезпечення своєї діяльності, тобто, говорити про них вголос.

Це і породжує замкнене коло, бо, якщо не показувати свою якісно зроблену роботу, не пояснювати, який ресурс на неї спрямовано, не проводити паралелі між благодійниками і іншими професіями – то ми ніколи не доживемо до тієї миті, коли співробітники фонду перестануть асоціюватися з волонтерами.

Людина будь-якої професії: продавець, лікар, адвокат, бухгалтер підприємства, інженер, водій, топ-менеджер – і цей список можна продовжувати до безкінечності – так само працює 40 годин на тиждень та несе відповідальність за якість своєї роботи.

Різниця між нею та співробітником благодійного сектору лише в тому, що перша "має повне право" отримати зарплату, премію та відпускні, а другій, через наші стереотипи – ні.

Замовчувати свої адмінвитрати через страх хейтерств – погана традиція. З нею необхідно прощатися.

Єдиний вихід: пояснювати суспільству і своїм донорам, що в благодійності також мають працювати професіонали.

Тоді ваші кошти завжди йтимуть за призначенням, а ви отримуватимете звітність і певність, що кожна копійка благодійного внеску спрямована на хороші справи!

Валерія Татарчук, засновник і глава БФ "Твоя Опора", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Rawpixel/Depositphotos

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