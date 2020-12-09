Хочу поговорити про поведінкову психологію компаній будь-якого масштабу і людини будь-якої статі в період, який обов'язково настає кожного грудня і називається "Скоро новий рік – ми хочемо купити дітям-сиротам подарунки!"

Друзі, стоп!

Так, ми всі любимо дітей і особливо співпереживаємо тим, хто не зі своєї волі залишився без батьків, але, визнайте, що не всі з нас мають досвід на постійній основі опікуватися їх щоденними потребами.

І якщо відкинути "лірику" про те, що зима – це чарівний час віри в чудеса і сконцентруватися на істині, що набір цукерок в картонній коробці з дідом Морозом абсолютно НЕ здатний поліпшити життя дитини-сироти – можна прийняти більш раціональне рішення про те, як можна своє "хочу допомогти дітям" зробити дійсно корисним.

Давайте розберемося.

По-перше, якщо мислити глобально, дітям-сиротам потрібна сім'я. Мандарини ніяк не закривають цю потребу.

По-друге, дітям-сиротам потрібне світло, вода, опалення, засоби гігієни, сезонний одяг та трьох разове харчування в тому місці, де вони живуть щодня, незалежно від свят і пори року.

По-третє, дітям-сиротам потрібне шкільне приладдя, базова освіта та, в ідеалі, навички роботи з ПК.

По-четверте, хоча насправді це повинно стояти на першому місці, таким дітям дуже часто потрібна професійна психологічна допомога, щоб ті причини, з яких вони опинилися в цьому статусі не зіпсували, крім дитинства, все наступне їхнє життя.

І як на тлі таких не дитячих потреб ми, дорослі, вирішуємо, що саме ляльки/цукерки/мандарини можуть допомогти?

Що робити? Що зовсім нічого не купувати?

Так, дійсно, купувати не потрібно!

Все навіть простіше. Підпишіться на регулярний платіж тієї організації, яка забезпечує всім необхідним центри допомоги дітям-сиротам.

100 гривень щомісяця навіть від 100 небайдужих людей допомагають професіоналам піклуватися про них протягом всього року.

Зверніться до перевірених фондів і запитайте, які проекти допомоги сиротам активні в грудні та підтримайте їх будь-якою сумою.

Тому що я точно знаю, що у кожного фонду є напрямки допомоги, які складно піарити і збирати.

Якщо ви компанія і хотіли купити подарунки, наприклад, для 30 дітей – переведіть на рахунок профільного фонду їх грошовий еквівалент і будьте впевнені, що таким чином ви оплатили частину рахунку за комунальні послуги у тому місці, де вони живуть.

Якщо ви мислите масштабно – оплатіть рахунок на харчування всіх підопічних дитячого будинку, наприклад, за півроку.

Повірте, "сплатити комуналку/підписатися на регулярний платіж/перерахувати гроші на один день харчування навіть однієї дитини" – це теж про "врятувати їхнє життя"!

І взагалі, зробіть своїм новим правилом допомагати через фонди. Запитуйте у них, яка саме допомога потрібна і чим саме ви або ваша компанія можете допомогти.

Не думайте, що ви знаєте ринок благодійності або потреби дітей-сиріт краще, ніж люди, які займаються цим щодня. Прислухайтеся!

Так ви можете бути впевнені, що ваша благодійність точно принесла користь тим, кому ви хотіли допомогти.

І ще, спробуйте, заради різноманітності, допомогти дітям в березні чи серпні, а не тільки напередодні Нового Року. Бути добрим – теж звичка, тож не будемо прив'язуватися до дат.

Дякую кожному, хто допомагає нам створювати світ, де кожен робить добро.

Юна Чанківська, менеджер з корпоративно-соціальної відповідальністі благодійної платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина homunkulus28/Depositphotos

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