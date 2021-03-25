Чи стали українці толерантнішими: показове дослідження стигми

Незалежно від життєвих пріоритетів та потреб, гадаю, більшість з нас схильні обирати собі більш зручні умови життя, відмовлятися від поганого сервісу, прагнути розуміння та прийняття нас в суспільстві, уникати незручностей, тиску, засудження, цькування.
Якщо є вибір.
А якщо вибору немає?
Припустимо, в супермаркеті мене образили чи з осудом прокоментували мій кошик, я здатна обрати інший супермаркет.
Якщо водій таксі пожартував про мій втомлений вигляд, його послугами я більше не скористуюсь.
Але як бути, якщо тобі, наприклад, відмовляють в лікарні, а змінювати заклад занадто проблематично?
Як бути, якщо твою дитину не беруть в дитячий садок?
Як бути, якщо осуд та цькування йде від найближчих людей: партнера, батьків, родичів, сусідів, колег?
І чи правильно лише уникати випадків дискримінації та не протидіяти їм?
Попри те, що ми можемо існувати у відносно толерантних "кластерах" суспільства, в Україні є безліч людей, які щодня стикаються зі стигмою та дискримінацією.
Притому причиною дискримінації є ознаки, які люди або не здатні змінити, як то стать, вік, стан здоров’я, або не мають змінювати, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.
Оскільки сфера моєї діяльності – боротьба з епідемією ВІЛ в Україні, я буду говорити про людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ).
Стигма і дискримінація людей, які живуть з ВІЛ – це не художній вираз чи моє суб’єктивне уявлення, це реальні випадки порушення прав людини.
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Нагадаю, що ВІЛ – це хронічне захворювання, яке піддається лікуванню і є контрольованим.
А контролю захворювання не піддається тоді, коли люди не знають шляхи передачі, коли є бар’єри в доступі до лікування, коли тест на ВІЛ – це вже страшний вирок, а не рутинне піклування про своє здоров’я.
Вже вчетверте ми провели заміри різних форм стигматизації та дискримінації людей за ознакою ВІЛ-статусу – дослідження "Індекс стигми людей, які живуть із ВІЛ".
За 10 років, ми бачимо, що рівень дискримінації по відношенню до ВІЛ-позитивних українців впав майже в чотири рази.
Відсоток ВІЛ-позитивних українців, які стикаються з дискримінацією у вигляді пліток та погроз з боку соціального оточення з 2010 по 2020 роки впав з 30% до 8% і з 18% до 5%, відповідно.
Не може не тішити, що у багатьох сферах життєдіяльності ЛЖВ частота проявів стигми та дискримінації значно скоротилась. Але не зникла зовсім.
Кожна п’ята людина з ВІЛ протягом останнього року стикалась з незаконним розголошенням власного статусу: на роботі, в медичному закладі, будь-де в громаді.
Проблема стигматизації з боку соціального оточення також залишається актуальною: сюди відносимо плітки, осуд, погрози, аж до фізичного насилля, проблеми з працевлаштуванням тощо. Втім "градус" напруги поступово знижується у порівнянні із опитуваннями минулих років.
У медичній сфері маємо дуже успішні показники: за десять років відсоток випадків відмов людям із ВІЛ у медичних послугах впав з 22% до 4%.
Але ці 4% жахають своєю середньовічною дикістю та глухістю медичних працівників до доказової медицини.
Людей з ВІЛ досі може відмовлятись забирати швидка, їм відмовляють в операціях, стоматологічних послугах, відправляють в інші лікарні, примусово "лікують" та утримують в інфекційних відділеннях без необхідності.
І це там, де ти найбільше потребуєш допомоги, і найменше очікуєш, що допомога буде залежати від упереджень та міфів того чи іншого медичного працівника.
Сукупно це все породжує проблему, яка, на жаль, з роками не стала менш актуальною самостигма та самодикримінація.
Через негативні фактори у людей, які живуть з ВІЛ, стійко закріплюється відчуття провини та сорому, неможливість будувати близькі та романтичні стосунки, відторгнення своєї тілесності та сексуальності, конструювання негативної ідентичності – "не такий, як всі", "хворий", "нещасний", "сам винен у своїй хворобі", "небезпечний для інших".
Це замкнуте коло – суспільство не приймає групу людей, група людей не бачить себе в суспільстві. І попри те, що в Україні створено законодавчу базу, яка направлена на захист прав людей, які живуть з ВІЛ, обізнаність із законодавством, а отже і готовність захищати свої права в разі їх порушення, – залишаються недостатніми.
Ми часто навіть не усвідомлюємо, що наші права порушуються через необізнаність цих самих прав та механізми захисту.
Виходить, наша зброя проти стигми та дискримінації – це знання. Захищати себе значно продуктивніше, якщо знаєш, що закон на твоєму боці.
Застарілі міфи та порожні упередження перестають бути переконливими, коли є факти і актуальна інформація.
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Дані дослідження допомагають зібрати доказову базу, щоб впливати на політику відношення до людей з ВІЛ та впровадження програм із захисту їхніх прав.
Зменшення стигми і дискримінації по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ, – результат нашої щоденної праці та доказ того, що ми рухаємось в правильному напрямку.
У нас попереду ще багато роботи в боротьбі з упередженнями та дискримінацією, бо зафіксувати сам факт дискримінації – це лише перший крок у її подоланні.
Давайте пам'ятати, що конституція кожному з нас гарантує рівні права та свободи. А отже у всіх, незалежно від статі, кольору шкіри, орієнтації чи віросповідання, є право на здоров'я та життя, яке ніхто не здатен в нас забрати.
Ольга Петраш, заступниця директора проекту USAID HealthLink: Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні; провідний фахівець БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя
Титульна світлина Andreus/Depositphotos
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