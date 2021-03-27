Весна – без мотлоху: які речі варто викинути з дому в березні

Почати весну без мотлоху і безладу в будинку?

Звучить, як мрія.

Насправді ж це просте завдання, яке під силу навіть Плюшкіну. І його можна виконати прямо зараз. За один день (якщо Плюшкін – це ви, тоді за два).

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Немає нічого складного, коли знаєш, що робити! Саме це і пропоную дізнатися.

Чому зайві речі в будинку особливо добре помітні навесні?

Здається, в березні неможливо позбутися зайвих речей.

Ось же нові колекції! Всі, хто тільки міг, нанесли подарунків на 8 березня. І взагалі давно треба було купити сумку, туфлі, нову каструлю, помаду і швабру-пилосос. О, ще й пуховики по знижці...

Яке позбавлення мотлоху?! Давайте всього, і можна по два.

Але це лише ілюзія.

Насправді початок весни – це зміна сезону та чудовий час для початку розумного мінімализму.

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В цю пору у нас "загострюється зір" і ми готові об'єктивно оцінювати: 👉 Зимові речі Ми ще добре пам'ятаємо, чи гарно вони нам служили. Мороз перестали передавати в прогнозах ось тільки вчора і ми зараз особливо точно можемо оцінити, чи була та куртка досить теплою, чи справді виручали нас ті чоботи. 👉 Весняний та літній одяг Коли ми складали їх на сезонне зберігання, нам здавалося, що вони непогані для майбутнього сезону. Але ось він настає, і нам дуже легко побачити, чи гідні вони зустріти весну разом із нами. 👉 Речі для затишку (пледи, подушки, постільна білизна) Що у нас тут перетворилося з м'якого пледа на жорстку ганчірочку? Яка з подушок стала схожою на папку з документами? Взимку ми особливо потребували комфорту, і зараз добре видно, хто так і не зміг нам його дати. 👉 Речі повсякденного користування (посуд, домашній одяг, скатертини, рушники) Зиму ми провели переважно вдома, особливо якщо врахувати майже місяць карантину, і ми чітко бачили, які речі були потрібні і допомагали жити, а які змушували спотикатися й захаращували шафи.

Зараз – саме час прибрати зі свого життя слабкі ланки і відправити їх подалі з будинку. Можна стусанами.

Звучить здорово, але абстрактно. Ще б пак, адже це теорія.

А тепер перейдемо до практики!

Рейд по зайвих речах

Ось список десяти місць, де може ховатися "березневий мотлох".

Роздрукуйте його, або перепишіть від руки, та пройдіться з ним по дому.

Пам'ятаєте, що з усім можна впоратися за день? Ну ось.

Побігли разом!

✅ Шухляда зі шкарпетками, колготками і теплими лосинами.

Рване, заношене до дірок, запране, без пари, просто те, що ви не любите. Точно ж не варто зберігати це до осені?

✅ Відділення з верхнім одягом для весни.

Пальто, яке повністю окупували ковтуни. Ще одне пальто, яке не зігрівало вас ще в минулому березні, коли вранці замість +10 раптово траплялося -1. А ще плащ, який плутався в ногах...

Все те, що дратувало минулої осені (та навесні), не стане фаворитом зараз, на жаль.

✅ Шафа або полиця з взуттям

Чоботи, яким позаздрить шарпей, – на них більше зморшок і складок, ніж у нього. Точно ще раз одягнемо це наступної зими?

А кросівки з пожовклою підошвою гідні відкрити сезон тепла?

✅ Полиця з сумками

Тут знайдеться ще один провокатор душевних мук шарпея. Та сама сумка, яка втратила форму, вигляд і, можливо, совість. Але зате знайшла заломи по всій поверхні.

Справді візьмете її до нового весняного образу?

У кожному будинку є така комора. Фото AndreyPopov/Depositphotos

✅ Поверніться ще до шафи із взуттям

Босоніжки! Ті самі, що в кінці серпня здавалися "ще нічого", але тепер точно видно, що тут вже "зовсім нічого". Не хочеться до літа зберігати їх, правда ж?

✅ Комод із домашнім текстилем

Чим там вже вечеряла міль? Гуманне ставлення до тварин – це прекрасно, але не настільки ж, щоб забезпечувати міль харчами ще на сезон.

✅ Все ще комод

Постільна білизна, яку соромно було дістати всю зиму. Думаєте, влітку буде краще?

✅ І знову комод

Рушник, який перетворився на наждачний папір. Якщо ви не плануєте ремонт, де потрібен наждак, то чи не час розлучитися з ним? А заодно і з пляжним рушником, який виглядає, як копалина (але не корисна).

✅ Косметичка

Тут залежався крем, який потрібен був для страшних зимових морозів, але практично скис, тому що ви так його і не дістали. Точно він доживе до наступних холодів?

А засіб для засмаги з минулого літа ще не розпався на молекули?

Передивіться дати придатності усього. Й не тільки в косметичці, а й в аптечці.

✅ Комора

А в ній варення, якому 18 років. Воно не винне, воно просто закотилося і там вмерло ще в 2015-му.

І сухі овочі для правильного харчування взимку – то вони відразу продавалися сухими, то чи просто зотліли. Ви точно ще ризикнете все це спробувати?

Що прямо все взяти і викинути?

Ага, скажете ви, шкода ж!

Це було куплене за кровно зароблену зарплату! А килим дістався від бабусі, це спадок! А каструлю привезла тітка Зоя із Жидачіва, і раптом вона перевірить, де її дар?!

А подумайте про це інакше: зайвим речам справді місце у вашому будинку?

Кровно зароблену зарплату ми витрачаємо ще й на оплату житла. Чи справедливо, що частину житлоплощі займають речі, які просто лежать (і, можливо, навіть дратують)?

Бабуся з її килимом явно хотіла, щоб про неї пам'ятали з теплом. А не з легким роздратуванням і алергією від килимового пилу. Якщо ця річ викликає більше обурення, ніж тепла, то нащо така пам’ять?

Тітка Зоя з вами не живе, а дурна каструля, в який навіть борщу не зварити, живе, ще й як. І чому раптом вона отримала права на ваші квадратні метри?

Позбавлення від зайвого – це звільнення будинку від того, що з'їдає частину простору, робить дім тісним та незатишним, ускладнює прибирання і заодно ускладнює наше життя.

Чи не час перестати мучитися від цього? Хіба весна – це не найкращий момент почати життя без зайвих речей?

Мотлох у будинку – то біда, якщо ми не знаємо, як підпорядкувати речі. Поговоримо наступного разу, як зробити в будинку порядок без нудного прибирання.

Ганна Гончарова, блогер-мінімаліст, автор anna.annyday/instagram, спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина pyotr021/Depositphotos

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