Відкриті дані держави: 6 сервісів, які одного дня знадобляться кожному українцю

Відкриті державні дані – основа для створення інноваційних продуктів, які вже сьогодні полегшують життя мільйонам українців.

Розповім про українські сервіси на основі відкритих даних, серед яких кожен знайде корисний ресурс для власних потреб: від пошуку ліків та перевірки надійності бізнес-партнера до контролю за будівництвом на власній вулиці.

Цей сервіс допоможе перевірити справжність медичних препаратів, їх наявність в аптеках, порівняти відпускні ціни та доступність за державними програмами реімбурсації.

Ідея сервісу перевірки медпрепаратів з’явилась у голови правління ГО "Ліки Контроль" Наталії Гуран, коли вона придбала в аптеці і принесла додому чергову упаковку ліків – одну з багатьох, що становить курс лікування препаратом.

Наталя поклала коробку поряд з попередньою і побачила, що вони відрізняються за кольором та за дизайном.

Ні лікар, ні пошук в інтернеті не змогли дати відповідь на питання, чи безпечно приймати ці пігулки. Тож довелось замінити препарат.

Щонайменше 10% фармринку країн, що розвивається, становить фальсифікат, підрахували у Всесвітній організації охорони здоров’я.

"Ліки Контроль" допоможуть перевірити справжність медичних препаратів

та наявність їх в аптеках

Сервіс "Ліки Контроль" пропонує покрокову інструкцію з перевірки ліків, що базується на рекомендаціях ВООЗ. Спочатку – вивчити упаковку, звірити маркування.

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За номером реєстраційного посвідчення можна дізнатись, чи препарат офіційно зареєстрований в Україні, а за серією – чи не є придбані ліки фальсифікованими.

Експертка рекомендує кожному перевірити домашню аптечку, а потім поставити її на контроль у сервісі. Це дозволить стежити за терміном придатності, вчасно поповнювати запаси, дізнаватись новини: про зняття препарату з реєстрації, появу нових, доступних аналогів.

До прикладу, на українському ринку є понад 200 аналогів парацетамолу з різними комерційними назвами.

У "Ліки контроль" можна разом з лікарем підібрати препарат відповідно до свого бюджету, взаємодії різних препаратів, протипоказань тощо.

Сервіс відображає інформацію про державні програми безоплатного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами. Це програма "Доступні ліки" та національний перелік лікарських засобів для стаціонарного лікування.

"Ліки Контроль" використовує відкриті дані Міністерства охорони здоров’я, НСЗУ і Держлікслужби, містить всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, не співпрацює з фарміндустрією і не віддає перевагу жодному виробнику.

Він безкоштовний, не містить реклами чи прихованих платежів.

За даними ООН, щороку забруднене повітря стає причиною сотень тисяч смертей по всьому світу.

Проблеми з чистотою повітря, на жаль, актуальні і для України. Чи не щомісяця Київ опиняється у лідерах світового антирейтингу з чистоти повітря.

Перевірити, чим ви дихаєте, допоможе цей сервіс-бот.

Всі чули вислів "У нас погана екологія". Ідеться, звісно, не про науку, а про забруднення довкілля, зокрема повітря.

"Державний моніторинг якості повітря в Україні складно назвати сучасним: Гідрометцентр збирає розрізнені дані і відправляє у центральний офіс, де вони фіксуються на папері і публікуються раз на квартал", – розповідає співзасновник SaveEcoBot Павло Ткаченко.

SaveEcoBot допоможе перевірити, чим ви дихаєте

При цьому державний моніторинг не враховує дрібнодисперсний пил. Це частинки діаметром менше 2,5 мікрон (для порівняння, діаметр людської волосини становить 50-70 мікрон).

З таким забрудненням повітря пов’язують зростання захворюваності на хронічні респіраторні захворювання, зокрема, ХОЗЛ і астму, злоякісних пухлин, загальне зростання смертності тощо.

Тож команда волонтерів з Дніпра вирішила доповнити державні дані інформацією з мереж громадського моніторингу. Кожен охочий може встановити в себе за вікном станцію моніторингу повітря, яка автоматично надсилає дані до онлайн-системи.

Нині у мапі SaveEcoBot використовують набір відкритих даних щодо дозволів на викиди забруднювальних речовин у повітря, поєднуючи державні дані з тими, що збираються з приватних, громадських або інших джерел.

Загалом це 600 станцій у різних куточках України: громадські станції, системи моніторингу якості повітря від органів місцевого самоврядування (КМДА, департаментів екології Донецької, Київської та Дніпропетровської ОДА).

Сервіс аналізує 15 відкритих джерел даних про стан забруднення повітря, 9 джерел про радіаційний фон, супутникові дані про пожежі за останні 24 години та дані камер відеоспостереження за забруднювачами.

SaveEcoBot обробляє їх і надає громадськості зведену інформацію у формі зрозумілих діаграм, індикаторів, а також передає їх через API.

Ні для кого не секрет, що дитячий садочок, за словами забудовника, згодом може стати багатоповерховим будинком. Або ще гірше – багаторівневим паркінгом.

Побачили високий зелений паркан на своїй вулиці чи на подвір’ї – не полінуйтесь і перевірте, що саме будують, та чи є в забудовника всі необхідні дозвільні документи.

Легко зробити це можна за допомогою цього сервісу.

Засновник стартапу UrbanData, юрист Юрій Брикайло, наводить гіпотетичний приклад: на новенькому будівельному паркані написано, що на огородженій території планується реконструювати теплові мережі, а от у Державному земельному кадастрі та реєстрі ДАБІ значиться, що там буде триповерховий ТРЦ.

Дізнатись такі деталі можна, оформивши письмовий запит або пошукавши на потрібному сайті – якщо знаєте, де шукати.

UrbanData дасть перевірити, що саме будують поряд з вашим будинком,

та чи є в забудовника всі необхідні дозвільні документи

Щоб зробити інформацію у сфері містобудування доступнішою, Юрій з партнером розробили сервіс UrbanData. На сайті можна обрати ділянку, перевірити дозвільні документи на будівництво, отримати характеристики майбутнього об'єкта.

Це може бути корисно, якщо ви плануєте придбати або довгостроково орендувати житло поблизу.

Сервіс використовує дані реєстру ДАБІ, Державного земельного кадастру, містобудівних кадастрів тощо.

Сьогодні на порталі UrbanData зібрано інформацію про понад 2,2 млн об’єктів.

Крім того, є мобільний додаток (наразі лише для Android), який за місцезнаходженням користувача показує інформацію по об’єкту, який там будується.

Також розробники представити телеграм-бота Dabi.bot, який надає зручний доступ до даних реєстру Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Перевірка бізнес-партнерів, захист від рейдерства та шахрайських дій можлива з використанням цього сервісу.

Для перевірки забудовника в пригоді стане і YouControl.

GR-менеджерка компанії Наталія Чорногуб розповідає історію подруги: жінка багато років збирала гроші на власну квартиру. В останній момент, коли вже мала вносити завдаток, зателефонувала Наталії і попросила перевірити забудовника.

Виявилось, що будівельна фірма в боргах, має судові справи по земельних питаннях, не має обов'язкових ліцензій. Квартира, яку пропонували до продажу, по суті, була бетонною коробкою, куди неможливо підключити світло, опалення і водопостачання.

Та частіше YouControl використовують для інших задач, зокрема, для перевірки потенційних бізнес-партнерів, постачальників та підрядників. Система використовує дані ЄДР, реєстру судових рішень, Антимонопольного комітету, санкційні реєстри різних держав – загалом 120 відкритих джерел інформації з України, країн ЄС, Великої Британії, РФ та Кіпру.

Вона створює досьє компаній, автоматично відстежує зміни в реєстрах та візуалізує поточні й історичні зв’язки.

У системі можна знайти судові документи, ліцензії та дозволи, виявити зв’язки з національними публічними діячами.

YouControl дозволить перевірити бізнес-партнерів, захиститися від рейдерства та шахрайських дій

Наталія розповідає про випадок клієнта YouControl, агрокомпанії з грошовим обігом понад 1 млрд гривень на рік. Вони отримали сповіщення, що у компанії змінився власник.

Керівниця юридичного департаменту зателефонувала у відділ підтримки YouControl, щоб повідомити про помилку в системі. Перевірка показала, що в Єдиному державному реєстрі дійсно вказано іншого власника. А це – явна ознака початку рейдерської атаки. Адвокатам компанії вдалось вчасно почати роботу і зберегти активи підприємства.

Сьогодні за допомогою системи перевіряють кандидатів на роботу та роботодавців, проводять розслідування, виявляють та попереджають корупцію.

Проєкт допомагає бізнесу уникати фінансових та репутаційних ризиків, а журналістам та громадським активістам – розслідувати суспільно важливі справи.

Якщо набридло бити автівку через ями на дорозі, якщо разом зі снігом на вашій вулиці зійшли латки минулорічного дрібного аварійного ремонту, то вам на портал відкритих даних про інфраструктурні проєкти "Прозора інфраструктура – CoST Ukraine".

Виконавчий директор проєкту Святослав Абрамов пояснює, що на сайті можна легко знайти інформацію про те, коли у вас має розпочатись черговий ремонт або хто несе відповідальність за неякісне виконання роботи.

Один з модулів системи – дорожній бот, який поки що працює в деморежимі, але яким вже скористалось більше тисячі активних громадян.

Приміром, одна з громад Київської області змогла домогтись аварійного ремонту дороги.

Такі дефекти дорожні служби мають усувати в першу чергу, але для цього потрібно знати, хто має контракт на утримання доріг і від кого можна вимагати ремонту.

Завдяки порталу громадськість змогла знайти відповідну інформацію і надіслати необхідні звернення до замовників виконання робіт. Успішні приклади є також в Херсонській, Львівський, Черкаській та Сумській областях.

CoST Ukraine дозволить моніторити інфраструктурні проєкти

"Загалом цей проєкт не тільки про IT, а насамперед про спільноту людей, які будуть використовувати відкриті дані для того, щоб отримати більш якісну інфраструктуру", –говорить Святослав.

Сьогодні реалізовано перший етап – систему моніторингу дорожнього господарства, яка збирає дані з відкритих джерел та систематизує їх за міжнародним стандартом CoST.

Портал орієнтований на різні цільові аудиторії.

Громадянське суспільство може отримувати в простій формі вичерпну інформацію про дорожні проєкти, статистику проведення дорожніх тендерів, тобто мати зручний інструмент для громадського контролю.

Влада має змогу комплексно моніторити стан справ, звітувати перед громадою про свої успіхи та налагоджувати ефективну взаємодію.

Важливий інструмент CoST Ukraine і для бізнесу, адже забезпечує прозорість ринку, рівні правила гри, можливість бізнес-аналізу та виявлення конкурентів у регіоні.

Не стати жертвою шахрайських дій, не пропустити судове засідання та своєчасно отримати належну правову допомогу допоможе цей сервіс.

Директор з розвитку компанії Pravosud Артем Москаленко розповів про чатбот VartaBot.

Він пропонує уявити звичайну родину, яка має будинок – єдине житло сім’ї. І раптом виявляється, що існує судова справа, в якій фігурує батько родини і один з власників нерухомості, Андрій. Чоловік не порушував закон, а провадження з’явилось через оборудку, у якій шахраї використали його документи.

Це ситуація, в якій ніхто не хотів би опинитись, та своєчасне звернення до кваліфікованого адвоката допомогло б її вирішити. От тільки Андрій не знає про судову справу, бо українські суди не завжди розсилають повістки відповідачам.

Знайомий Андрія, Іван, три роки тому потрапив у ДТП. Мав суд та виконавче провадження, оскільки його страхова збанкрутіла. Борг він виплатив, був впевнений, що питання закрито. Проте коли вирішив продати автівку, то з’ясував, що все ще значиться в реєстрі боржників, тож коли знайшовся покупець, вони не змогли укласти угоду, і Іван втратив гарну пропозицію.

VartaBot – функціональна система пошуку судових рішень

Або ось інший приклад: власниця невеликого бізнесу Світлана шукає бухгалтера. Вона розглядає кількох претендентів, і один з них здається найбільш надійною людиною, викликає довіру і всіляко підкреслює свою кришталеву репутацію, тож Світлана вирішує підписати з ним договір.

В останній момент підприємиця дізнається від подруги про VartaBot і вирішує про всяк випадок перевірити кандидатів. Виявляється, що її фаворит мав проблеми із законом, які від неї приховав. Тож вона змінює думку і бере на роботу більш надійну людину.

VartaBot – проєкт компанії "Правосуд", яка є розробником функціональної системи пошуку судових рішень. Бот розрахований на широку аудиторію. Він перевіряє наявність інформації про фізичну особу в Єдиному реєстрі судових рішень, реєстрі боржників та інших державних реєстрах, дозволяючи перевірити наявність судових справ, викликів до суду, виконавчих проваджень та боргів.

За додаткову плату можна підключити автоматичний моніторинг.Також є можливість зв’язатись з адвокатом з партнерської мережі.

Бот працює у Telegram і Viber.

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Мінцифра постійно працює над побудовою прозорої та підзвітної держави для громадян, які користуються сервісами на основі відкритих даних.

Україна розвивається в цьому напрямі. Яскравим доказом тому стала презентація open data проєктів у межах заходу "Open Data ТБ: відкриті дані для кожного", організованого за підтримки Міністерства цифрової трансформації в межах USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність в державному управлінні і послугах/TAPAS". Партнер заходу – 1991 Open Data Incubator.

Саме сервіси на основі відкритих даних щодня покращують життя людей, розвивають бізнес-середовище і роблять свій внесок у розвиток економіки та боротьби з корупцією.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AndrewLozovyi/Depositphotos

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