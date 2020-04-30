Кількість смертей від COVID-19 може суттєво перевищувати офіційні дані. Дослідження

Дарія Поперечна УП.Життя
1656
30 квітня 2020

Кількість смертей через інфікування коронавірусною хворобою може на 60% перевищувати офіційні дані. 

Такими є результати аналізу статистики смертності, проведені виданням Financial Times (FT).  

 Кількість смертей від COVID-19 може суттєво перевищувати офіційні дані. ekostsov/Depositphotos

Під час дослідження було проаналізовано показники смертності у 14 країнах в різні періоди часу, зокрема під час пандемії.

За даними аналізу FT, загальна кількість смертей під час пандемії порівняно з аналогічним періодом попередніх років зросла на:

  • 90% – Італія
  • 60% – Бельгія 
  • 51% – Іспанія 
  • 42% – Нідерланди 
  • 37% – Велика Британія та Уельс
  • 34% – Франція  
  • 29% – Швейцарія 
  • 18% – Швеція
  • 12% – Австрія 
  • 10 % – Португалія 

Загалом у всіх проаналізованих країнах, окрім Данії, кількість випадків смерті набагато перевищує кількість випадків загибелі від коронавірусу.

 Смертність у різних країнах світу під час пандемії. Фото Financial Times
Для збільшення натисніть на інфографіку

Крім того, для підрахунку "надлишкових" смертей у  FT порівняли летальні випадки, спричинені різними факторами, у місцях, де відбувся спалах коронавірусу, в період березня-квітня 2020 року зі середніми показниками смертності за аналогічний період у 2015 - 2019 роках.

При цьому від COVID-19 в тих же місцях і періодах часу офіційно зареєстровано  77 тисяч. Статистика показує, що нормальні рівні в цих місцях перевищенні на 122 тиcяч смертей.

Автори не відкидають, що деякі з цих смертельних випадків можуть  бути спричинені не коронавірусом, а наслідками інших недуг. 

Проте надлишкова смертність найбільше зросла там, де були зафіксовані найактивніші спалахи COVID-19.

Аналогічні підрахунки були проведені по мегаполісах та окремих регіонах. 

 Смертність у містах та регіонах світу під час пандемії. Фото Financial Times
Для збільшення натисніть на інфографіку

Згодом йде Нью-Йорк зі збільшенням на 200% і Мадрид з ростом на 161%.

У регіоні, прилеглому до італійського міста Бергамо, зафіксоване найгірше зростання на міжнародному рівні – рівень смертності перевищив нормальний рівень на 464%.

Автори зазначають,  що точність офіційної статистики смертності від вірусу обмежена тим, наскільки ефективно країна перевіряє людей для підтвердження випадків.

Вас також може зацікавити:

Від 290 тисяч до 34 мільйонів: як українці хворітимуть на СOVID-19 протягом року. Прогнози вчених

40 мільйонів життів міг забрати СOVID-19. Вчені оцінили стратегії протидії

Лікарі вважають, що виявили новий симптом COVID-19: коронавірусні ноги

Що треба знати про коронавірус: оновлені дані про COVID-19

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 1707
Суспільство

Дитсадок дистанційно: що робити батькам, якщо вихователі зникли з радарів

Катерина Хорощак
 3355
Здоров'я

Що ви знаєте про вакцинацію? ТЕСТ

За підтримки Санофі
 7747
Здоров'я

Коли буде вакцина від коронавірусу та чи Україна її отримає

Наталiя Бушковська