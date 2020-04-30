Кількість смертей від COVID-19 може суттєво перевищувати офіційні дані. Дослідження

Кількість смертей через інфікування коронавірусною хворобою може на 60% перевищувати офіційні дані.

Такими є результати аналізу статистики смертності, проведені виданням Financial Times (FT).

Кількість смертей від COVID-19 може суттєво перевищувати офіційні дані. ekostsov/Depositphotos

Під час дослідження було проаналізовано показники смертності у 14 країнах в різні періоди часу, зокрема під час пандемії.

За даними аналізу FT, загальна кількість смертей під час пандемії порівняно з аналогічним періодом попередніх років зросла на:

90% – Італія

60% – Бельгія

51% – Іспанія

42% – Нідерланди

37% – Велика Британія та Уельс

34% – Франція

29% – Швейцарія

18% – Швеція

12% – Австрія

10 % – Португалія

Загалом у всіх проаналізованих країнах, окрім Данії, кількість випадків смерті набагато перевищує кількість випадків загибелі від коронавірусу.

Смертність у різних країнах світу під час пандемії. Фото Financial Times

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Крім того, для підрахунку "надлишкових" смертей у FT порівняли летальні випадки, спричинені різними факторами, у місцях, де відбувся спалах коронавірусу, в період березня-квітня 2020 року зі середніми показниками смертності за аналогічний період у 2015 - 2019 роках.

При цьому від COVID-19 в тих же місцях і періодах часу офіційно зареєстровано 77 тисяч. Статистика показує, що нормальні рівні в цих місцях перевищенні на 122 тиcяч смертей.

Автори не відкидають, що деякі з цих смертельних випадків можуть бути спричинені не коронавірусом, а наслідками інших недуг.

Проте надлишкова смертність найбільше зросла там, де були зафіксовані найактивніші спалахи COVID-19.

Аналогічні підрахунки були проведені по мегаполісах та окремих регіонах.

Смертність у містах та регіонах світу під час пандемії. Фото Financial Times

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Згодом йде Нью-Йорк зі збільшенням на 200% і Мадрид з ростом на 161%.



У регіоні, прилеглому до італійського міста Бергамо, зафіксоване найгірше зростання на міжнародному рівні – рівень смертності перевищив нормальний рівень на 464%.

Автори зазначають, що точність офіційної статистики смертності від вірусу обмежена тим, наскільки ефективно країна перевіряє людей для підтвердження випадків.

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