Кількість смертей від COVID-19 може суттєво перевищувати офіційні дані. Дослідження

Кількість смертей через інфікування коронавірусною хворобою може на 60% перевищувати офіційні дані.
Такими є результати аналізу статистики смертності, проведені виданням Financial Times (FT).
|Кількість смертей від COVID-19 може суттєво перевищувати офіційні дані. ekostsov/Depositphotos
Під час дослідження було проаналізовано показники смертності у 14 країнах в різні періоди часу, зокрема під час пандемії.
За даними аналізу FT, загальна кількість смертей під час пандемії порівняно з аналогічним періодом попередніх років зросла на:
- 90% – Італія
- 60% – Бельгія
- 51% – Іспанія
- 42% – Нідерланди
- 37% – Велика Британія та Уельс
- 34% – Франція
- 29% – Швейцарія
- 18% – Швеція
- 12% – Австрія
- 10 % – Португалія
Загалом у всіх проаналізованих країнах, окрім Данії, кількість випадків смерті набагато перевищує кількість випадків загибелі від коронавірусу.
| Смертність у різних країнах світу під час пандемії. Фото Financial Times
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Крім того, для підрахунку "надлишкових" смертей у FT порівняли летальні випадки, спричинені різними факторами, у місцях, де відбувся спалах коронавірусу, в період березня-квітня 2020 року зі середніми показниками смертності за аналогічний період у 2015 - 2019 роках.
При цьому від COVID-19 в тих же місцях і періодах часу офіційно зареєстровано 77 тисяч. Статистика показує, що нормальні рівні в цих місцях перевищенні на 122 тиcяч смертей.
Автори не відкидають, що деякі з цих смертельних випадків можуть бути спричинені не коронавірусом, а наслідками інших недуг.
Проте надлишкова смертність найбільше зросла там, де були зафіксовані найактивніші спалахи COVID-19.
Аналогічні підрахунки були проведені по мегаполісах та окремих регіонах.
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Смертність у містах та регіонах світу під час пандемії. Фото Financial Times
У регіоні, прилеглому до італійського міста Бергамо, зафіксоване найгірше зростання на міжнародному рівні – рівень смертності перевищив нормальний рівень на 464%.
Згодом йде Нью-Йорк зі збільшенням на 200% і Мадрид з ростом на 161%.
Автори зазначають, що точність офіційної статистики смертності від вірусу обмежена тим, наскільки ефективно країна перевіряє людей для підтвердження випадків.
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