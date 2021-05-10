"Синдром святкового серця": що потрібно знати про передінфарктний стан і як його уникнути

Тривалі свята, як правило, тягнуть за собою збільшення кількості пацієнтів в багатьох медичних установах, і особливо, в кардіологічних центрах.
Чому так відбувається?
Серце далеко не завжди справляється з традиційним для наших широт способом "відпочинку". Часті переїдання і вживання великої кількості алкоголю за короткий період часу досить часто закінчуються викликом швидкої допомоги (існує навіть спеціальний термін – "синдром святкового серця").
Часто у "післясвяткових" пацієнтів діагностують або гострий коронарний синдром (ГКС), який часто називають передінфарктним станом, або інфаркт.
А все тому, бо багато людей живуть з непроявленою або вчасно не діагностованою ішемічною хворобою серця, нестабільною стенокардією тощо. І святкові "навантаження" на організм призводять до не дуже радісних наслідків.
Що потрібно знати про гострий коронарний синдром (ГКС), він же передінфарктний стан, щоб убезпечити себе?
ГКС – це раптове зменшення припливу крові до серця, яке загострює перебіг ішемічної хвороби серце і провокує інфаркт міокарда або раптову смерть.
Якщо предінфаркт вчасно виявлений (діагностований), він добре лікується.
В таких ситуаціях на рахунку кожна хвилина – потрібно терміново звертатися за медичною допомогою, щоб оперативно відновити кровотік в пошкодженій артерії.
Як розпізнати передінфарктний стан?
Один з головних симптомів прояву передінфарктного стану – сильний біль, печія, здавлювання або дискомфорт за грудною кліткою.
Також біль може виходити від грудей до плеча, руки, шиї, щелепи.
Другий важливий симптом – біль в животі, нудота, блювота або інші проблеми з боку шлунково-кишкового тракту.
Також можливі сильне потовиділення, запаморочення або непритомність, незвичайна незрозуміла втома.
Якщо такі симптоми не усуваються препаратами, а біль вщухає перед новим приступом, й нерідко починається з втрати свідомості – потрібно негайно викликати швидку допомогу.
|Один з головних симптомів прояву передінфарктного стану – сильний біль
Як розвивається передінфарктний стан?
На стінках коронарних артерій – кровоносних судин, що доставляють кисень і живильні речовини до серцевого м'яза, через накопичення жирових відкладень утворюється атеросклеротичні бляшки.
Вони ускладнюють живлення серцевого м'яза.
Коли подача кисню занадто низька, клітини серцевих м'язів відмирають, а це призводить до пошкодження м'язових тканин – інфаркту міокарда.
Як допомогти людині, якщо ви підозрюєте у нього передінфарктний стан?
Поки їде швидка, потрібно покласти хворого на ліжко, на спину, піднявши плечі та голову, розстебнути одяг і відкрити вікно, щоб людині було легше дихати.
Також кардіологи визначили чинники ризику виникнення ГКС.
У групі ризику знаходяться:
- чоловіки старше 35 і жінки старше 45 років;
- гіпертоніки;
- курці;
- люди, які зловживають міцними спиртними напоями;
- любителі кави, шоколаду, жирної їжі;
- діабетики;
- пацієнти, які мають близькі родичі страждали від серцево-судинних захворювань;
- страждаючі від порушення ліпідного обміну;
- люди, які ведуть малорухливий спосіб життя.
Якщо ви потрапляєте хоча б в одну з категорій, слід бути особливо уважними під час тривалих рясних святкувань.
Але більш гарантований спосіб уникнути важких проблем з серцем і судинами – піклуватися про себе, проходячи раз на рік кардіологічне обстеження.
Потрібна лише одна година вашого часу раз на рік, щоб проконсультуватися з кардіологом і зробити електрокардіограму та УЗД серця. Але ця година, цілком ймовірно, дозволить продовжити життя на роки.
Бережіть себе і будьте здорові!
Андрій Капталан, лікар-кардіолог, к.мед.н., завідувач відділенням Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спеціально для УП.Життя
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