"Синдром святкового серця": що потрібно знати про передінфарктний стан і як його уникнути

Андрій Капталан лікар-кардіолог, завідуючий відділенням Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
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10 травня 2021

Тривалі свята, як правило, тягнуть за собою збільшення кількості пацієнтів в багатьох медичних установах, і особливо, в кардіологічних центрах.

Чому так відбувається?

Серце далеко не завжди справляється з традиційним для наших широт способом "відпочинку". Часті переїдання і вживання великої кількості алкоголю за короткий період часу досить часто закінчуються викликом швидкої допомоги (існує навіть спеціальний термін – "синдром святкового серця").

Часто у "післясвяткових" пацієнтів діагностують або гострий коронарний синдром (ГКС), який часто називають передінфарктним станом, або інфаркт.

А все тому, бо багато людей живуть з непроявленою або вчасно не діагностованою ішемічною хворобою серця, нестабільною стенокардією тощо. І святкові "навантаження" на організм призводять до не дуже радісних наслідків.

Що потрібно знати про гострий коронарний синдром (ГКС), він же передінфарктний стан, щоб убезпечити себе?

ГКС – це раптове зменшення припливу крові до серця, яке загострює перебіг ішемічної хвороби серце і провокує інфаркт міокарда або раптову смерть.

Якщо предінфаркт вчасно виявлений (діагностований), він добре лікується.

В таких ситуаціях на рахунку кожна хвилина – потрібно терміново звертатися за медичною допомогою, щоб оперативно відновити кровотік в пошкодженій артерії.

Як розпізнати передінфарктний стан?

Один з головних симптомів прояву передінфарктного стану – сильний біль, печія, здавлювання або дискомфорт за грудною кліткою.

Також біль може виходити від грудей до плеча, руки, шиї, щелепи.

Другий важливий симптом – біль в животі, нудота, блювота або інші проблеми з боку шлунково-кишкового тракту.

Також можливі сильне потовиділення, запаморочення або непритомність, незвичайна незрозуміла втома.

Якщо такі симптоми не усуваються препаратами, а біль вщухає перед новим приступом, й нерідко починається з втрати свідомості – потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Один з головних симптомів прояву передінфарктного стану – сильний біль

Як розвивається передінфарктний стан?

На стінках коронарних артерій – кровоносних судин, що доставляють кисень і живильні речовини до серцевого м'яза, через накопичення жирових відкладень утворюється атеросклеротичні бляшки.

Вони ускладнюють живлення серцевого м'яза.

Коли подача кисню занадто низька, клітини серцевих м'язів відмирають, а це призводить до пошкодження м'язових тканин – інфаркту міокарда.

Як допомогти людині, якщо ви підозрюєте у нього передінфарктний стан?

Поки їде швидка, потрібно покласти хворого на ліжко, на спину, піднявши плечі та голову, розстебнути одяг і відкрити вікно, щоб людині було легше дихати.

Також кардіологи визначили чинники ризику виникнення ГКС.

У групі ризику знаходяться:

  • чоловіки старше 35 і жінки старше 45 років;
  • гіпертоніки;
  • курці;
  • люди, які зловживають міцними спиртними напоями;
  • любителі кави, шоколаду, жирної їжі;
  • діабетики;
  • пацієнти, які мають близькі родичі страждали від серцево-судинних захворювань;
  • страждаючі від порушення ліпідного обміну;
  • люди, які ведуть малорухливий спосіб життя.

Якщо ви потрапляєте хоча б в одну з категорій, слід бути особливо уважними під час тривалих рясних святкувань.

Але більш гарантований спосіб уникнути важких проблем з серцем і судинами – піклуватися про себе, проходячи раз на рік кардіологічне обстеження.

Потрібна лише одна година вашого часу раз на рік, щоб проконсультуватися з кардіологом і зробити електрокардіограму та УЗД серця. Але ця година, цілком ймовірно, дозволить продовжити життя на роки.

Бережіть себе і будьте здорові!

Андрій Капталан, лікар-кардіолог, к.мед.н., завідувач відділенням Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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