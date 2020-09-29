День серця: інфаркти та інсульти значно "помолодшали"

Саме сьогодні, 29-го вересня, у всьому світі відзначають Міжнародний день серця (World Heart Day).

Він був заснований у 2011 році Міжнародною федерацією серця (World Heart Federation, WHF), яку підтримали ВООЗ, ЮНЕСКО та багато інших впливових організацій.

Цей день проходить під девізом "Серце для життя" і покликаний підвищити усвідомлення в суспільстві небезпеки, яка викликана епідемією серцево-судинних захворювань в світі, а також ініціювати всеосяжні профілактичні заходи щодо ішемічної хвороби і мозкового інсульту в усіх групах населення.

Особисто для мене цей день дуже знаковий і важливий, адже найбільша частина благодійної діяльності нашого фонду "Твоя опора" направлена саме на лікування дитячих сердець.

Але на жаль, проблематика серцево-судинних хвороб нині стосується не лише малят з вродженими вадами серця та людей похилого віку. Ця біда спіткає тепер і молодь. Інфаркти та інсульти значно "помолодшали".

Хто в зоні ризику?

Хвороби серця частіше за все вражають людей, які ведуть неправильний спосіб життя і часто просто недооцінюють усі ризики.

Найбільш впливовими факторами збільшення ризиків захворювання є підвищені кров'яний тиск, рівень холестерину і глюкози в крові, паління, недостатнє споживання овочів і фруктів, неправильне харчування та ожиріння, алкоголь, малорухливий спосіб життя, і лише в останню чергу стрес.

Наш організм накопичує весь шкідливий вплив. Тому і молодь, яка з самого дитинства не стежить за своїм здоров’ям уже в свої 25-30 років страждає від серцевих нападів.

Сумна статистика говорить про те, що 68% смертей в Україні – це наслідок серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Тому абсолютно справедливо можна стверджувати, що кожна друга смерть в нашій країні – від серцево-судинних захворювань. Нехай не всі, але кожна друга – саме від них. І Всесвітній день серця - це привід ще раз всім нам задуматися про своє здоров'я.

Згідно з дослідженнями, проведеними World Heart Federation, від серцево-судинних захворювань лише за рік у світі помирає біля 17 мільйонів чоловік.

За даними Інституту метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я (IHME) при Вашингтонському університеті, серцево-судинні захворювання не лише займають перше місце за смертністю у світі. Кількість померлих від хвороб серця вдвічі перевищує смертність від онкологічних захворювань.

Лише в Україні щороку внаслідок хвороб серця помирає близько 460 000 людей.

Уявіть собі! Це як місто Вінниця, чи два міста Чернівці. Ціле місто зникає безслідно. І з кожним роком цифри ростуть.

Рівень передчасної смертності в 3 рази вище, ніж в країнах ЄС, а рівень дитячої смертності в 2,5 рази вище, ніж в "старих" країнах ЄС.

Середня очікувана тривалість життя – 70 років, що на 10-12 років менше, ніж в розвинених країнах.

Без перебільшення, це катастрофа.

Дитячі серця в небезпеці

Ситуація з дитячою кардіологією в Україні не менш катастрофічна. Щороку вроджені вади серця (ВВС) забирають життя 800 малюків.

Частина дітей з вродженою вадою серця в перші години і дні – асимптоматичні, тобто – ніяких видимих ​​симптомів хвороби немає!

Тому 30% новонароджених виписуються з пологового будинку навіть без підозри на діагноз, внаслідок чого половина з них гине.

Ситуація з дитячою кардіологією в Україні катастрофічна.

Фото t.tomsickova/Depositphotos

Запобіжним засобом є якісна пренатальна діагностика, що дає результати уже на перших місяцях життя. В такому разі лікарі знають як діяти, де найбезпечніше приймати пологи.

Нині в Україні розвивається акушерська кардіологія, що дозволяє присутність при пологах лікарів кардіологів. Ті в свою чергу готові надавати негайну хірургічну допомогу малюку, або мамі, за першої ж необхідності.

Але поки що на такому спеціалізується лише Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова.

І треба розуміти, що це стосується кожного, адже навіть якщо вагітність і пологи пройшли легко, та на світ з'явився абсолютно здоровий малюк, він все одно ризикує потрапити на операційний стіл.

Все дуже просто і від цього ще страшніше: хвороби серця можуть з'явитися абсолютно раптово. Варто малюкові лише перенести банальне інфекційне і/або застуду, на такі час від часу хворіють всі діти, з ускладненням.

Саме це ускладнення може підкосити здорове серце, результат – розвивається інфекційний міокардит. Це означає, що дитині терміново буде необхідна операція по заміні клапана серця.

Катастрофа? Ні, не чули

Щороку від серцево-судинних захворювань ми втрачаємо майже півмільйона людей в країні, в якій немає навіть державної програми по боротьбі з цими захворюваннями.

Для порівняння, коли в США статистика показників смертності від ССЗ виросла до 46%, в терміновому порядку був зібраний Конгрес, який виділив кілька мільярдів доларів для вирішення проблеми національного масштабу.

В Україні також була запроваджена державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. Але вона закінчилася ще в 2010 році, з тих пір високі показники смертності не дуже цікавлять уряд, тому на її продовження грошей наша держава не знаходить.

Вся ця кричуща статистика проявляється у нас на тлі катастрофічної недофінансованності медичних закладів, які здатні надавати допомогу кардіологічним хворим.

Для порівняння в 2019 році один тільки Інститут ім.Н.Амосова провів 4 619 операції та ще 3200 інтервенцій, а 33 кардіоцентри – 21508 операції. Тобто 18% кардіологічної допомоги в країні здійснює Інститут ім.Н.Амосова.

При цьому статистику летальних випадків вдалося скоротити в рекордно короткі терміни до 1,1%. Це показник краще, ніж у самих прогресивних кардіоцентрів Європи.

Можливо, є сенс профінансувати додатково національні медичні інститути, які фактично позбавлені фінансування?

Варто також відзначити, що, якби не підтримка благодійних фондів, донорів та меценатів, робота інституту ім.М.М.Амосова зупинилася б ще близько чотирьох років тому – адже найпотужніше медичний заклад зараз – на межі виживання, грошей катастрофічно не вистачає навіть на оплату комунальних послуг.

Що я можу зробити просто зараз?

Перш за все перегляньте свій спосіб життя, можливо все ж таки варто покинути шкідливі звички, щоб не потрапити в сумні цифри статистики?

Почніть більше рухатись, навіть просто ходити.

Не ігноруйте підвищений тиск і обов’язково раз на півроку сходіть на профілактичний прийом до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте, що спосіб життя формується в дитячому віці. 80% випадків передчасної смерті від інфарктів та інсультів можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя. Тому покажіть своїм дітям правильний приклад, цим самим ви вбережете їх від серцево-судинних захворювань.

І наостанок. Оскільки в цьому році COVID-19 вніс свої корективи у планування і проведення заходів, ми теж перенесли свої активності присвячені Дню серця в онлайн.

Тому саме сьогодні стартує благодійний розіграш. Зараз абсолютно кожен користувач за свій благодійний внесок може отримати новий Iphone і врятувати життя дітей з вродженими вадами серця!

Робота фонду "Твоя опора" направлена саме на лікування дитячих сердець

Всі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для дитячої операційної інституту Амосова, а ваш внесок у 200 гривень автоматично робить вас учасником даного благодійного розіграшу.

Розіграш проходить з 00:00 29 вересня по 5 жовтня 18:00. Оголошення переможця буде 6.10.2020 о 12:00 в прямому ефірі на сторінці dobro.ua в Facebook.

Життя тисяч дітей залежить не лише від рук хірургів, а щей від якісного медичного обладнання, без якого неможлива жодна операція на дитячому серці.

Діти не мають помирати від хвороб, які можна вилікувати!

Валерія Татарчук, засновник і глава БФ "Твоя Опора", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина BiancoBlue/Depositphotos

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