День серця: інфаркти та інсульти значно "помолодшали"

Саме сьогодні, 29-го вересня, у всьому світі відзначають Міжнародний день серця (World Heart Day).
Він був заснований у 2011 році Міжнародною федерацією серця (World Heart Federation, WHF), яку підтримали ВООЗ, ЮНЕСКО та багато інших впливових організацій.
Цей день проходить під девізом "Серце для життя" і покликаний підвищити усвідомлення в суспільстві небезпеки, яка викликана епідемією серцево-судинних захворювань в світі, а також ініціювати всеосяжні профілактичні заходи щодо ішемічної хвороби і мозкового інсульту в усіх групах населення.
Особисто для мене цей день дуже знаковий і важливий, адже найбільша частина благодійної діяльності нашого фонду "Твоя опора" направлена саме на лікування дитячих сердець.
Але на жаль, проблематика серцево-судинних хвороб нині стосується не лише малят з вродженими вадами серця та людей похилого віку. Ця біда спіткає тепер і молодь. Інфаркти та інсульти значно "помолодшали".
Хто в зоні ризику?
Хвороби серця частіше за все вражають людей, які ведуть неправильний спосіб життя і часто просто недооцінюють усі ризики.
Найбільш впливовими факторами збільшення ризиків захворювання є підвищені кров'яний тиск, рівень холестерину і глюкози в крові, паління, недостатнє споживання овочів і фруктів, неправильне харчування та ожиріння, алкоголь, малорухливий спосіб життя, і лише в останню чергу стрес.
Наш організм накопичує весь шкідливий вплив. Тому і молодь, яка з самого дитинства не стежить за своїм здоров’ям уже в свої 25-30 років страждає від серцевих нападів.
Сумна статистика говорить про те, що 68% смертей в Україні – це наслідок серцево-судинних захворювань (ССЗ).
Тому абсолютно справедливо можна стверджувати, що кожна друга смерть в нашій країні – від серцево-судинних захворювань. Нехай не всі, але кожна друга – саме від них. І Всесвітній день серця - це привід ще раз всім нам задуматися про своє здоров'я.
Згідно з дослідженнями, проведеними World Heart Federation, від серцево-судинних захворювань лише за рік у світі помирає біля 17 мільйонів чоловік.
За даними Інституту метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я (IHME) при Вашингтонському університеті, серцево-судинні захворювання не лише займають перше місце за смертністю у світі. Кількість померлих від хвороб серця вдвічі перевищує смертність від онкологічних захворювань.
Лише в Україні щороку внаслідок хвороб серця помирає близько 460 000 людей.
Уявіть собі! Це як місто Вінниця, чи два міста Чернівці. Ціле місто зникає безслідно. І з кожним роком цифри ростуть.
Рівень передчасної смертності в 3 рази вище, ніж в країнах ЄС, а рівень дитячої смертності в 2,5 рази вище, ніж в "старих" країнах ЄС.
Середня очікувана тривалість життя – 70 років, що на 10-12 років менше, ніж в розвинених країнах.
Без перебільшення, це катастрофа.
Дитячі серця в небезпеці
Ситуація з дитячою кардіологією в Україні не менш катастрофічна. Щороку вроджені вади серця (ВВС) забирають життя 800 малюків.
Частина дітей з вродженою вадою серця в перші години і дні – асимптоматичні, тобто – ніяких видимих симптомів хвороби немає!
Тому 30% новонароджених виписуються з пологового будинку навіть без підозри на діагноз, внаслідок чого половина з них гине.
|Ситуація з дитячою кардіологією в Україні катастрофічна.
Фото t.tomsickova/Depositphotos
Запобіжним засобом є якісна пренатальна діагностика, що дає результати уже на перших місяцях життя. В такому разі лікарі знають як діяти, де найбезпечніше приймати пологи.
Нині в Україні розвивається акушерська кардіологія, що дозволяє присутність при пологах лікарів кардіологів. Ті в свою чергу готові надавати негайну хірургічну допомогу малюку, або мамі, за першої ж необхідності.
Але поки що на такому спеціалізується лише Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова.
І треба розуміти, що це стосується кожного, адже навіть якщо вагітність і пологи пройшли легко, та на світ з'явився абсолютно здоровий малюк, він все одно ризикує потрапити на операційний стіл.
Все дуже просто і від цього ще страшніше: хвороби серця можуть з'явитися абсолютно раптово. Варто малюкові лише перенести банальне інфекційне і/або застуду, на такі час від часу хворіють всі діти, з ускладненням.
Саме це ускладнення може підкосити здорове серце, результат – розвивається інфекційний міокардит. Це означає, що дитині терміново буде необхідна операція по заміні клапана серця.
Катастрофа? Ні, не чули
Щороку від серцево-судинних захворювань ми втрачаємо майже півмільйона людей в країні, в якій немає навіть державної програми по боротьбі з цими захворюваннями.
Для порівняння, коли в США статистика показників смертності від ССЗ виросла до 46%, в терміновому порядку був зібраний Конгрес, який виділив кілька мільярдів доларів для вирішення проблеми національного масштабу.
В Україні також була запроваджена державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. Але вона закінчилася ще в 2010 році, з тих пір високі показники смертності не дуже цікавлять уряд, тому на її продовження грошей наша держава не знаходить.
Вся ця кричуща статистика проявляється у нас на тлі катастрофічної недофінансованності медичних закладів, які здатні надавати допомогу кардіологічним хворим.
Для порівняння в 2019 році один тільки Інститут ім.Н.Амосова провів 4 619 операції та ще 3200 інтервенцій, а 33 кардіоцентри – 21508 операції. Тобто 18% кардіологічної допомоги в країні здійснює Інститут ім.Н.Амосова.
При цьому статистику летальних випадків вдалося скоротити в рекордно короткі терміни до 1,1%. Це показник краще, ніж у самих прогресивних кардіоцентрів Європи.
Можливо, є сенс профінансувати додатково національні медичні інститути, які фактично позбавлені фінансування?
Варто також відзначити, що, якби не підтримка благодійних фондів, донорів та меценатів, робота інституту ім.М.М.Амосова зупинилася б ще близько чотирьох років тому – адже найпотужніше медичний заклад зараз – на межі виживання, грошей катастрофічно не вистачає навіть на оплату комунальних послуг.
Що я можу зробити просто зараз?
Перш за все перегляньте свій спосіб життя, можливо все ж таки варто покинути шкідливі звички, щоб не потрапити в сумні цифри статистики?
Почніть більше рухатись, навіть просто ходити.
Не ігноруйте підвищений тиск і обов’язково раз на півроку сходіть на профілактичний прийом до свого сімейного лікаря.
Пам’ятайте, що спосіб життя формується в дитячому віці. 80% випадків передчасної смерті від інфарктів та інсультів можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя. Тому покажіть своїм дітям правильний приклад, цим самим ви вбережете їх від серцево-судинних захворювань.
І наостанок. Оскільки в цьому році COVID-19 вніс свої корективи у планування і проведення заходів, ми теж перенесли свої активності присвячені Дню серця в онлайн.
Тому саме сьогодні стартує благодійний розіграш. Зараз абсолютно кожен користувач за свій благодійний внесок може отримати новий Iphone і врятувати життя дітей з вродженими вадами серця!
|Робота фонду "Твоя опора" направлена саме на лікування дитячих сердець
Всі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для дитячої операційної інституту Амосова, а ваш внесок у 200 гривень автоматично робить вас учасником даного благодійного розіграшу.
Розіграш проходить з 00:00 29 вересня по 5 жовтня 18:00. Оголошення переможця буде 6.10.2020 о 12:00 в прямому ефірі на сторінці dobro.ua в Facebook.
Життя тисяч дітей залежить не лише від рук хірургів, а щей від якісного медичного обладнання, без якого неможлива жодна операція на дитячому серці.
Діти не мають помирати від хвороб, які можна вилікувати!
Валерія Татарчук, засновник і глава БФ "Твоя Опора", спеціально для УП.Життя
Титульна світлина BiancoBlue/Depositphotos
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