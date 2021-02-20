Сіль: норма споживання, чому вона "біла смерть" та як солити менше. Пояснює кардіолог

лікар-кардіолог, завідуючий відділенням Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії

Коли кардіологи дають рекомендації по здоровому харчуванню, серед порад обов’язково присутня така: вживати менше або взагалі не їсти солі.

Чому? Як сіль впливає на судини? І як позбутися звички підсолювати їжу?

Пацієнти, що потрапляють в нашу клініку, часто не розуміють зв'язку між власними харчовими звичками та серцево-судинною системою, яка після 40 років починає збоїти.

В Україні, на жаль, не розвинена культура здорового харчування, систематичного фізичного навантаження та вчасних обстежень у кардіологів.

І це суттєво впливає на показник смертності від серцево-судинних захворювань, який в нашій країні, як відомо, найвищий.

Між тим, на здоров’я вашого серця впливає безліч дрібниць, які люди звикли не помічати.

Наприклад, щоденне вживання солі.

Сіль – це те, що в сукупності з іншими харчовими залежностями може провести людину від кухонного столу до хірургічного.

Добова норма солі для дорослих та дітей старше 11 років всього 6 г, тобто 1 чайна ложка. Перевірте себе: чи справді ваш щоденний раціон відповідає цій рекомендації? Якщо ні, ви маєте розуміти, на що наражаєте себе і що саме може відбуватися з вашим організмом.

Якщо ви додаєте багато солі у страви, то дуже швидко відчуєте проблеми з тиском.

Чому?

Все починається з нирок, які контролюють артеріальний тиск, виводячи зайву воду з крові. Натрій, що міститься в солі, потрапляючи в кров, навпаки, затримує воду в судинах і провокує набряки, ніби "втягує" її назад.

Отже: більше солі в організмі – більше води в судинах. Саме це призводить до підвищення тиску.

Що відбувається далі?

Згодом, при регулярному вживанні великої кількості солі, високий кров'яний тиск змушує кровоносні судини працювати інтенсивніше. Щоб впоратися із навантаженням, їхні стінки потовщуються, а простір всередині них зменшується.

Артеріальний тиск підвищується ще більше, і в результаті до органів потрапляє менше кисню та інших поживних речовин, які переносяться з кров'ю.

Коли до серця тривалий час поступає менше крові, це спричиняє біль, відомий як стенокардія. А може призвести навіть до інфаркту.

До слова, менша кількість крові, що поступає до мозку може спричинити інсульт або один з типів деменції.

Що робити, аби "непомітно" почати вживати менше солі?

Три правила обмеження солі: 🧂 Привчіть себе читати склад продуктів, які купуєте, і перевіряти не лише дату виготовлення, а й вміст солі. Завжди обирайте продукти з меншою кількістю солі. Увага! 75% солі, яку ми їмо, ховається в готових стравах та продуктах, які при цьому можуть навіть не мати соленого смаку. Наприклад: хліб або пластівці для сніданку. 🧂 Старайтесь мінімально використовувати сіль, коли готуєте вдома. Менша кількість солі у стравах не означає, що вони втратять смак. 🧂 Замість солі до страв можна додавати чорний перець або суміш перців, зелень, натуральні спеції та лимонний сік.

Будьте певні, ваші рецептори досить швидко звикнуть до змін і ви відчуєте справжній смак їжі.

А головне – ваші судини будуть вам безмежно вдячні, а серце ніколи не підведе.

Бережіть себе і будьте здорові!

Андрій Капталан, лікар-кардіолог, завідувач відділення Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спеціально для УП.Життя

Всі світлини від liudmilachernetska@gmail.com/Depositphotos

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