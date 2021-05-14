Чому коучинг – одна із затребуваних професій найближчого майбутнього

З 17 по 23 травня триватиме Міжнародний тиждень коучингу 2021.

Таке щорічне святкування проходить у всьому світі для того, щоб більше людей змогли познайомитися з цінністю професійного коучингу, а також для визнання результатів і прогресу, досягнутих за допомогою коучингу.

Мета кожного коуча – бути внеском в розвиток щасливого суспільства від окремих особистостей і невеликих компаній до глобальних корпорацій і цілих країн, щоб культура коучингу прищеплювалася з раннього дитинства і люди проживали своє усвідомлене щасливе життя, розкриваючи закладений природою потенціал.

Реклама:

Світ динамічно розвивається завдяки сучасним технологіям, роботизація вже не здається чимось незвичайним з футуристичних фільмів, тому затребуваність професій має схильність швидко змінюватися.

Професії, які були затребувані вчора, можуть виявитися зовсім непотрібними завтра. За даними Всесвітнього економічного форуму, до 65% сьогоднішніх учнів початкової школи будуть працювати за професією, якої ще не існує.

БІЛЬШЕ ПРО ПРОФЕСІЮ: Хто такий коуч та як визначається його ефективність: досвід викладача вишу з Нідерландів

Чому ж навчатися, щоб мати відповідні знання в майбутньому, які навички варто розвивати?

У зв’язку з розвитком сучасних технологій важливі цифрові і технічні навики, пов'язані з ними, проте надзвичайно важливими будуть soft skills, гнучкі навики. Це те, в чому роботи не можуть замінити людей.

Кілька років тому Всесвітній економічний форум визначив список цих навичок і вирішив, що вони будуть мати вирішальне значення на ринку праці в найближчі роки.

Реклама:

До них відносяться: комплексне рішення проблем, критичне мислення, креативність, управління людьми, співпраця, емоційний інтелект, розмірковування і прийняття рішень, переговори і когнітивна гнучкість.

Всі перераховані навики є предметною областю в коучингу. Відповідно коучинг – однозначно одна із затребуваних професій найближчого майбутнього.

Коучинг – основа навчання протягом усього життя. Професійний розвиток, перепідготовка – ці терміни стосуються однієї і тієї ж проблеми: заповнення розриву між вузівським освітою, професійною підготовкою і реальним світом.

Необхідна для спілкування і емоційного інтелекту у все більш автоматизованому світі, культура коучингу, що сприяє навчанню протягом усього життя, може підвищити залученість, утримання ключових співробітників і загальну задоволеність роботою.

Коучинг – основа навчання протягом усього життя.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Society for Human Resource Management (SHRM) визначає культуру навчання як "співтовариство працівників, створене з "мисленням зростання".

Люди не тільки хочуть вчитися і застосовувати те, що вони дізналися, щоб допомогти своїй організації, вони також відчувають необхідність поділитися своїми знаннями з іншими".

Далі SHRM повідомляє, що для створення культури навчання потрібно усунути перешкоди для процесу – его, страх і самозаспокоєність. Тобто створення простору глибокої довіри і присутності значно полегшує навчання.

Загальносвітові зміни показують, що бебі-бумери, мілленіали і поки невелика частина представників покоління Z знаходяться в центрі численних змін, які будуть визначати коучингову професію в найближчі до 2022 року.

Коучинг знаходиться на підйомі в кожному секторі. Згідно зі статистикою, опублікованою MarketResearch.com, ринок персональних коучів в США в 2017 році складав $1,08 мільярдів доларів, що на 6,5% більше, ніж в попередньому році.

Дослідження, опубліковані Міжнародною федерацією коучингу, повідомляють, що загальний обсяг ринку буде рости середньорічними темпами на 5,4% і може скласти $1,38 мільярдів до 2022 року.

Цікаво відзначити, що сприйняття коучингу змінилося: якщо раніше коучинг вважався розкішшю, доступною тільки для високопоставлених керівників, то тепер він сприймається як значний внесок в успіх організації, в якому можуть брати участь всі зацікавлені сторони.

Міжнародна федерація коучингу (ICF) виявила прямий зв'язок між навчанням коучингу, інтегрованим в управління ефективністю, і загальним успіхом компаній.

У своєму щорічному звіті за 2017 рік, ICF повідомляє, що "організації з сильною культурою коучингу показують доходи вище, ніж галузеві колеги (46% в порівнянні з 39% інших організацій-респондентів), і повідомляють про більш високу залученість співробітників (61% проти 53%)".

У тому ж звіті ICF повідомляє, що з 670 респондентів 44% вказали, що "коучинг і розвиток інших... є найціннішою компетенцією для починаючих менеджерів".

Досвід коучингу стане активом для перспективних компаній.

Навички передачі знань скоро стануть важливішими, ніж будь-коли. Оскільки бебі-бумери виходять на пенсію, а мілленіали виконують ключові ролі, досвід коучингу допоможе спростити передачу знань.

Набагато ефективніше, ніж просто говорити "що робити", досвідчені коучі починають з активного слухання, а потім використовують потужні питання, щоб допомогти новому співробітнику або керівнику самостійно пройти процес.

"Лідери навчання виявляють, що інвестиції їх організації в навчання набагато вище, коли лідери практикують і демонструють коучинг на всіх рівнях, – йдеться в статті Training Industry.

Майже 25% людей в організаціях, де практикується коучинг, заявили, що зусилля їхніх компаній з надання підтримки учням в збереженні змін в їх поведінці дуже ефективні, в порівнянні з 5% людей з організацій, де коучинг не використовується".

Перевага використання коучингового підходу до навчання полягає в тому, що воно залучає людину через дослідження, рефлексію і пряме спілкування.

Одержувачі втілюють в собі навички і, що ще важливіше, здатність самостійно вирішувати питання за допомогою самоінноваційних ефектів коучингу.

Розвиваючи культуру коучингу в компанії підвищується рівень довіри, підтримка в реальному часі, підвищення залученості та особистої відповідальності.

В успішних, орієнтованих на майбутнє організаціях фокус щоденного діалогу співробітників зміститься з акценту на тому, що не працює, на пошук рішень, які можуть сприяти майбутнього успіху.

Трансформація компанії – насамперед трансформація особистостей. Тому досвід коучингу в корпоративному світі буде мати величезне значення в найближчі роки.

Сучасний світ потребує адаптації мислення, нових переконань та поведінки, нових відносин та прийняття нової реальності. Новачок ви у коучингу або досвідчений професіонал, ваше майбутнє пов'язане із загальносвітовими змінами.

У міру того, як зміна поколінь і динаміка економіки продовжують впливати на наш світ, виклики будуть постійно присутні в професії коуча.

Аліна Святненко, PCC ICF, executive коуч, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина ivelin/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".