Як зацікавити дитину географією: що почитати, подивитися та у що пограти

Колись у мене була книга, на обкладинці якої був розміщений знімок з космосу нашої планети.
Її побачила моя маленька сестра і запитала: "Що це?". Я пояснила, що це Земля. "Вау, яка вона гарна!" – почула у відповідь.
Так відбулося перше знайомство з географією маленької дівчинки.
У школі ми починаємо знайомитися з наукою про Землю з розповідей про мандрівників, відкривачів, мореплавців, і це прекрасно. Адже перш ніж говорити про території, будь-то материки чи країни, треба знати імена тих, завдяки кому ми їх вивчаємо.
На пробному ЗНО в минулому році тест з географії розпочинався із завдання розпізнати "земну адресу" України", і це, на мою думку, одне з найбільш вдалих запитань, адже важливо знати те місце, де ти живеш.
Ось кілька практичних способів зацікавити географією не лише дітей, а й самим полюбити цю прекрасну науку.
Як зацікавити дитину географією
Мотивувати до вивчення географії можна через те, що дітям вже подобається. Якщо це математика, пропонуйте географічні задачі, наприклад, на зміну температури і атмосферного тиску з висотою, на азимути, масштаби.
Ми в КМДШ часто поєднуємо навколо однієї теми декілька дисциплін, це набагато цікавіше та дозволяє дитині сформувати цілісну картинку світу.
Якщо це музика, запропонуйте пограти в асоціації: жанр музики – країна. Подайте тему ландшафтів через призму класичної музики: з яким композиціями асоціюються тайга, широколистяний ліс, лісостеп, а з якими степ? Запропонуйте згадати географічні об’єкти в картинах, якщо дитина художник.
|Фото andreyuu/Depositphotos
Ще один спосіб зацікавитися географією – подорожі. Прокладайте нові маршрути: містом, районом, країною, світом. Вивчайте карту разом з дітьми.
Більше часу проводьте спілкуючись з природою. Використовуйте для прогулянок екостежки, адже це про повагу до оточуючого середовища і екологічну грамотність.
Екостежки, як правило, облаштовані інформаційними стендами та мають інтерактивну складову. Знайомитися з географією легше і цікавіше через діяльнісний підхід.
Ось декілька стежин:
🧩 Екологічна стежка "Обличчям до джерел Пуща Водиці"
🧩 "Голосіївські схили біля Дідорівських ставків"
🧩 "Від Феофанії до Дідорівки"
🧩 "Китаївські ставки Голосієва"
🧩 "Перстень Мавки"
🧩 "Екостежка у Виноградарському лісі"
Географія є інтегрованою і практичною галуззю знань, вона супроводжує нас щодня: коли подорожуємо; вживаємо їжу, нетрадиційну для української кухні; споживаємо товари, що вироблені в інших регіонах світу, вивчаємо мови.
Межі географії важко окреслити шкільним підручником чи атласом, вона пов’язана з кожною наукою, тому так важливо допомогти дитині відшукати ці зв’язки та сформувати цілісну картинку цього прекрасного світу.
Як вивчати географію через фільми і книги
Фільми:
🎬 "Дім" – документальний фільм 2009 року, допоможе замислитися про важливість екологічних знань та свідомого ставлення до планети.
Цей фільм – результат творчості відомого фотографа дикої природи. За 18 місяців знімальна група побувала в 53 країнах світу.
🎬 "Король Лев". Після перегляду фільму діти можуть дати відповідь на запитання: яка природна зона показана у картині? Про які властивості географічної оболонки розповідає Муфаса Сімбі?
Це чудовий приклад, щоб показати африканську савану.
🎬 "У пошуках Немо" – планктон, нектон, бентос. Хто є хто у цьому мультику? Великий кораловий риф, який він? Чому вмирає?
До перегляду мультфільму можна також додати фрагмент із "Орел решка. Дива світу". Розказати про причини і наслідки глобального потепління.
🎬 "Експедиція Кон-Тікі". Цей фільм можна запропонувати учням середньої школи.
Книги:
📗 Дуже рекомендую прочитати опис пустелі з "Маленького принца" або "Планета людей".
"Чому автор заривав себе у пісок, коли його літак потрапив в аварію у Сахарі?", – відповідь на це запитання допоможе дітям зрозуміти, що таке амплітуда температури, і чому у пустелях її показники більші ніж в інших природних зонах.
📗 Усі ми знаємо Жуля Верна як автора пригодницьких романів, але інколи забуваємо, що він був членом географічного товариства. Можливо тому його твори представляють собою унікальний географічний нарис земної кулі.
В інтернеті є інформація: якщо розподілити романи за місцем дії, то виявиться, що в чотирьох романах описані навколосвітні подорожі, в 15 – країни Європи, в 8 – Північна Америка, в 8 – Африка, в 5 – Азія, в 4 – Південна Америка, в 4 – Арктика.
Чудово з дітьми прочитати "П'ять тижнів на повітряній кулі", "Подорож капітана Гаттераса", "П'ятнадцятирічний капітан", "Таємничий острів", "Двадцять тисяч льє під водою", "Діти капітана Гранта", "Подорож до центру Землі".
📗 "Навколо світу за 80 днів" ідеально підходить для вивчення теми географічних координат.
А ще можна спробувати разом з дітьми прокласти на карті маршрут героїв роману.
📗 Ще один автор, на якого варто звернути увагу М. Миклуха-Маклай. Мандрівник правдиво і точно в своєму щоденнику записував спостереження про Нову Гвінею, Тихий океан, Австралію.
Пізніше на основі щоденників з'явилася книга "Подорожі".
📗 Корисною у знайомстві з географією може стати народна творчість та міфи. Кожен народ здавна описував те, що бачив навколо себе, тобто свою географію, а перші наскальні малюнки взагалі порівнюють з першими географічними картами.
На одному з інтегрованих занять в КМДШ ми вивчали міф про виникнення Українських Карпат, і як виявилося, цей міф дуже близький до реальності.
Книги для дорослих:
- "Лабораторія Ісландія" Ярослава Куцай
- "The year of living Danishly" Гелен Рассел
- "Видобуток: всесвітня історія боротьби за нафту, гроші і влада" Деніел Єргін
- "Китайський шлях. Подорожі в майбутнє "Роб Гіффорд
- Ukrainer/ Країна з середини
Альона Макєєва, викладачка географії у школі повного дня КМДШ, спеціально для УП.Життя
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Титульна світлина ZaraMuzafarova/Depositphotos
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