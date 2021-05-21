Як зацікавити дитину географією: що почитати, подивитися та у що пограти

Колись у мене була книга, на обкладинці якої був розміщений знімок з космосу нашої планети.

Її побачила моя маленька сестра і запитала: "Що це?". Я пояснила, що це Земля. "Вау, яка вона гарна!" – почула у відповідь.

Так відбулося перше знайомство з географією маленької дівчинки.

Реклама:

У школі ми починаємо знайомитися з наукою про Землю з розповідей про мандрівників, відкривачів, мореплавців, і це прекрасно. Адже перш ніж говорити про території, будь-то материки чи країни, треба знати імена тих, завдяки кому ми їх вивчаємо.

На пробному ЗНО в минулому році тест з географії розпочинався із завдання розпізнати "земну адресу" України", і це, на мою думку, одне з найбільш вдалих запитань, адже важливо знати те місце, де ти живеш.

Ось кілька практичних способів зацікавити географією не лише дітей, а й самим полюбити цю прекрасну науку.

Як зацікавити дитину географією

Мотивувати до вивчення географії можна через те, що дітям вже подобається. Якщо це математика, пропонуйте географічні задачі, наприклад, на зміну температури і атмосферного тиску з висотою, на азимути, масштаби.

Ми в КМДШ часто поєднуємо навколо однієї теми декілька дисциплін, це набагато цікавіше та дозволяє дитині сформувати цілісну картинку світу.

Якщо це музика, запропонуйте пограти в асоціації: жанр музики – країна. Подайте тему ландшафтів через призму класичної музики: з яким композиціями асоціюються тайга, широколистяний ліс, лісостеп, а з якими степ? Запропонуйте згадати географічні об’єкти в картинах, якщо дитина художник.

Реклама:

Фото andreyuu/Depositphotos

Ще один спосіб зацікавитися географією – подорожі. Прокладайте нові маршрути: містом, районом, країною, світом. Вивчайте карту разом з дітьми.

Більше часу проводьте спілкуючись з природою. Використовуйте для прогулянок екостежки, адже це про повагу до оточуючого середовища і екологічну грамотність.

Екостежки, як правило, облаштовані інформаційними стендами та мають інтерактивну складову. Знайомитися з географією легше і цікавіше через діяльнісний підхід.

Ось декілька стежин: 🧩 Екологічна стежка "Обличчям до джерел Пуща Водиці" 🧩 "Голосіївські схили біля Дідорівських ставків" 🧩 "Від Феофанії до Дідорівки" 🧩 "Китаївські ставки Голосієва" 🧩 "Перстень Мавки" 🧩 "Екостежка у Виноградарському лісі"

Географія є інтегрованою і практичною галуззю знань, вона супроводжує нас щодня: коли подорожуємо; вживаємо їжу, нетрадиційну для української кухні; споживаємо товари, що вироблені в інших регіонах світу, вивчаємо мови.

Межі географії важко окреслити шкільним підручником чи атласом, вона пов’язана з кожною наукою, тому так важливо допомогти дитині відшукати ці зв’язки та сформувати цілісну картинку цього прекрасного світу.

Як вивчати географію через фільми і книги

Фільми:

🎬 "Дім" – документальний фільм 2009 року, допоможе замислитися про важливість екологічних знань та свідомого ставлення до планети.

Цей фільм – результат творчості відомого фотографа дикої природи. За 18 місяців знімальна група побувала в 53 країнах світу.

🎬 "Король Лев". Після перегляду фільму діти можуть дати відповідь на запитання: яка природна зона показана у картині? Про які властивості географічної оболонки розповідає Муфаса Сімбі?

Це чудовий приклад, щоб показати африканську савану.

🎬 "У пошуках Немо" – планктон, нектон, бентос. Хто є хто у цьому мультику? Великий кораловий риф, який він? Чому вмирає?

До перегляду мультфільму можна також додати фрагмент із "Орел решка. Дива світу". Розказати про причини і наслідки глобального потепління.

🎬 "Експедиція Кон-Тікі". Цей фільм можна запропонувати учням середньої школи.

Книги:

📗 Дуже рекомендую прочитати опис пустелі з "Маленького принца" або "Планета людей".

"Чому автор заривав себе у пісок, коли його літак потрапив в аварію у Сахарі?", – відповідь на це запитання допоможе дітям зрозуміти, що таке амплітуда температури, і чому у пустелях її показники більші ніж в інших природних зонах.

📗 Усі ми знаємо Жуля Верна як автора пригодницьких романів, але інколи забуваємо, що він був членом географічного товариства. Можливо тому його твори представляють собою унікальний географічний нарис земної кулі.

В інтернеті є інформація: якщо розподілити романи за місцем дії, то виявиться, що в чотирьох романах описані навколосвітні подорожі, в 15 – країни Європи, в 8 – Північна Америка, в 8 – Африка, в 5 – Азія, в 4 – Південна Америка, в 4 – Арктика.

Чудово з дітьми прочитати "П'ять тижнів на повітряній кулі", "Подорож капітана Гаттераса", "П'ятнадцятирічний капітан", "Таємничий острів", "Двадцять тисяч льє під водою", "Діти капітана Гранта", "Подорож до центру Землі".

📗 "Навколо світу за 80 днів" ідеально підходить для вивчення теми географічних координат.

А ще можна спробувати разом з дітьми прокласти на карті маршрут героїв роману.

📗 Ще один автор, на якого варто звернути увагу М. Миклуха-Маклай. Мандрівник правдиво і точно в своєму щоденнику записував спостереження про Нову Гвінею, Тихий океан, Австралію.

Пізніше на основі щоденників з'явилася книга "Подорожі".

📗 Корисною у знайомстві з географією може стати народна творчість та міфи. Кожен народ здавна описував те, що бачив навколо себе, тобто свою географію, а перші наскальні малюнки взагалі порівнюють з першими географічними картами.

На одному з інтегрованих занять в КМДШ ми вивчали міф про виникнення Українських Карпат, і як виявилося, цей міф дуже близький до реальності.

Книги для дорослих:

"Лабораторія Ісландія" Ярослава Куцай

"The year of living Danishly" Гелен Рассел

"Видобуток: всесвітня історія боротьби за нафту, гроші і влада" Деніел Єргін

"Китайський шлях. Подорожі в майбутнє "Роб Гіффорд

Ukrainer/ Країна з середини

Альона Макєєва, викладачка географії у школі повного дня КМДШ, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина ZaraMuzafarova/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".