Визначили мінімальні бали ЗНО з географії та хімії, з якими можна вступати у виш

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для Зовнішнього незалежного оцінювання з географії та хімії.

З географії – 24 тестових бали з 90 можливих. Поріг "склав/не склав" не подолали 5,56% учасників. З хімії – 13 із 74. Поріг "склав/не склав" не подолали 10,15% учасників.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Кожне завдання має різну кількість балів. Подивитися, скільки можна отримати балів за правильно виконані завдання з географії – тут, з хімії – тут.

Нагадаємо, що 16 та 23 липня експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО з:

математики,

фізики,

української мови і літератури

історії України,

біології,

англійської мови,

німецької мови,

французької мови

іспанської мови.

Усі бали можна побачити тут.

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