10 питань, на які варто відповісти до шлюбу

Звісно, що спочатку важливо отримати ствердну відповідь на те саме "Вийдеш за мене?" Тому навіть не будемо на цьому акцентувати.

Але ось перші емоції відвирували, і ви починаєте готуватися не тільки до весілля, але і до шлюбу.

Що ж таке треба знати, щоб зберегти щасливий союз на довгі роки?

Відповіді на які питання необхідно отримати партнерам, щоб не бути захопленим зненацька?

💍 Чи будемо реєструвати шлюб?

Останнім часом багато хто вибирає "цивільний шлюб", тобто живе однією сім'єю без фактичної реєстрації шлюбу.

Хтось вважає шлюбом тільки зареєстрований союз.

Проте, права власності партнерів у цивільному шлюбі та зареєстрованому подружжі – формально рівні. І в тому, і в іншому випадку придбана власність вважається спільною.

Питання тільки за тим, що в разі розпаду "громадянського" союзу, і конфлікту в частині загального майна, необхідно буде встановити той самий момент, коли ваші відносини зі спільним проживанням можна вважати однією сім'єю.

Щоб уникнути можливих проблем з розділом майна, для тих, хто шлюб реєструвати не готовий, але майно хоче розподілити справедливо, є аналог шлюбного договору для пар, що проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

У такому договорі можна і факт початку спільного проживання встановити, і приналежність майна визначити.

Права і обов'язки щодо дитини у вас теж зберігаються, не залежно від того в шлюбі ви чи ні. Це за умови, що в свідоцтві про народження ви обидва вказані як батьки.

Проблеми починаються в екстрених незапланованих обставинах, де права подружжя презюмують законом, виникають з моменту самого факту реєстрації.

Наприклад, в разі госпіталізації, якщо ви в силу фізичної неможливості не можете прийняти рішення необхідні для подальшого лікування, їх може прийняти за вас ваш чоловік.

Або ж в разі утримання в слідчому ізоляторі (а від цього в наших реаліях зарікатися не прийнято), для зустрічей доступ мають виключно подружжя і адвокати.

При розподілі спадщини ваш "цивільний чоловік" буде тільки в четвертій черзі успадкування, і то за умови, що зможе довести, що ви прожили разом 5 років до цього.

Якщо ж шлюб буде зареєстрованим, то другий з подружжя буде в першій черзі успадкування, і навіть якщо ви "відпишете" все комусь за заповітом, то йому буде належати обов'язкова частина в вашому майні.

Майно, яке було придбане до шлюбу, за особисті кошти, отримано в дар

або в спадщину не буде спільним.

Фото HayDmitriy/Depositphotos

💍 Взяти прізвище чоловіка або залишити дівоче?

Юридично від зміни прізвища користі ніякої. Дружина не перестане бути чоловіковою тільки тому, що у неї інше прізвище. Так що тут, як то кажуть, ні переваг, ні втрат.

Хоча ні, жінці не треба буде міняти паспорт, довідку про присвоєння податкового номера, водійське посвідчення і закордонний паспорт. Тобто, ще кілька чудових годин свого життя ви зможете провести разом.

💍 На кого записуємо нерухомість?

Права подружжя – специфічна площина. З моменту укладення шлюбу у вас з'являється спільна сумісна власність. І це презюмується.

У випадку з нерухомістю питання покупки або продажу обов'язково вирішується у нотаріуса. І в цьому випадку, якщо мова йде саме про спільну сумісну власність, для угоди необхідно отримувати дозвіл другого з подружжя.

Важливо, що до спільної сумісної власності не відноситься майно, яке придбане до шлюбу, придбане за особисті кошти, отримано в дар або в спадщину. На такі угоди додаткове дозвіл не потрібен.

Якщо у вас з'являються діти, то з'являються і додаткові питання з нерухомістю. Так, продати нерухомість батькам можна вже тільки з дозволу органу опіки та піклування. Змінити прописку дитини можна також тільки з дозволу обох з батьків.

Чи залишається власний острівець в морі спільної власності?

Безумовно. Вже згадане майно, яке було придбане до шлюбу, за особисті кошти, отримано в дар або в спадщину.

Що ще? Приватизована земельна ділянка, навіть якщо така приватизація відбулася під час шлюбу.

До особистої власності закон відносить ювелірні прикраси, виплати у вигляді страхових премій, відшкодування моральної шкоди.

Також до особистої власності належать нагороди і премії, але в разі судового розгляду, частина від такої премії може бути присуджена другому з подружжя.

Подружжя можуть піти в розріз із законом і визначити статус своєї власності самостійно шлюбним договором. При цьому важливо розподіл здійснювати так, щоб права жодного з подружжя не були порушені.

Хороший адвокат з питань сімейного права завжди зверне увагу на пункти про рівність часток подружжя, і за які кошти були проведені такі загальні придбання, що бажано прописати в контракті.

💍 Скільки дітей плануємо в шлюбі?

Питання продовження роду завжди були важливі. Сьогодні, як ніколи раніше, для відповідального і обдуманого батьківства важливо забезпечити своїй дитині якомога більше можливостей.

Обов'язок батьків – утримувати дітей до досягнення повноліття або й пізніше, якщо нащадок вирішив здобути вищу освіту. І хто б що не говорив, але діти – це витрати. І скільки дітей ви хочете в еру контрацепції залежить тільки від вас.

Інше питання, якщо завагітніти не виходить, то важливо також обговорити, які методи репродуктивної медицини для вас обох прийнятні.

В Україні існує багато пропозицій експокорпорального запліднення і сурогатного материнства. Важливо заздалегідь визначитися, на які заходи ви готові йти разом заради спільної дитини.

Питання продовження роду завжди важливі.

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💍 Чи готові ви до усиновлення/вдочеріння дитини?

Це питання випливає з попереднього.

І його важливо обговорити не тільки в ключі усиновлення дітей, якщо немає своїх. Питання також повинне зачіпати і можливість створення будинку сімейного типу або патронату над дитиною з інтернату.

💍 Хто піде в декретну відпустку?

Зовсім нещодавно в Україні прийняли закон, який дозволяє батькам обирати, хто з них йде в декретну відпустку.

Це великий крок для величезної кількості залучених батьків, у яких не було очевидного і незаперечного права на такий крок. Залучене батьківство тепер легальне.

💍 Чи станеться армія в житті сім'ї?

У наш неспокійний час неможливо бути впевненим, що буде завтра, але на сьогодні за бажанням чоловіка не підлягають призову ті, у кого дружина вагітна; є дитина до трьох років; двоє або більше дітей; дитині більше трьох років, але чоловік виховує його один; якщо ваша дружина або дитина інваліди.

💍 Як будуть відбуватися спільні покупки?

Вам потрібно буде домовитися ким, коли і яким способом будуть відбуватися спільні покупки.

А також, чий часовий і фінансовий ресурс при цьому буде використовуватися. Адже недалекоглядне придбання одного з подружжя може обернутися скандалом і розлученням.

А там і до поділу спільного майна рукою подати.

💍 Чи поточні фінансові зобов'язання і чи прийнятне оформлення позики у майбутньому?

Подружжю важливо знати, що тепер вони пов'язані не тільки спільною власністю, а й спільними зобов'язаннями. І всі зобов'язання вони теж ділять на двох.

Це стосується боргів, кредитів, поручительства і будь-яких інших зобов'язань.

При цьому, якщо сума договору не потребує нотаріального посвідчення, то згода другого з подружжя не обов'язкова, воно презюмується.

Щоб уникнути можливих кредитних сюрпризів, можна в шлюбному договорі заздалегідь обумовити відповідальність за будь-якого роду борговими зобов'язаннями.

В ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ: Як захистити свої права, якщо живете з партнером у цивільному шлюбі

💍 Як вести бізнес в шлюбі?

Якщо у вас є легальний бізнес, це означає, що в розумінні українського законодавства у вас є корпоративні права.

Для цього вам не потрібно володіти корпорацією, це може бути частина в ТОВ або ФОП.

І якщо такий бізнес у вас виник після шлюбу, ваші корпоративні права належать теж до спільної сумісної власності. Такі права можна також розподілити заздалегідь шлюбним договором.

Чесно відповідайте собі на ці питання, отримайте відповіді партнера.

Якщо відповіді утворюють гармонійне майбутнє, сміливо переходите до фінального етапу – закріплення домовленостей на папері у формі шлюбного контракту і свідоцтва про шлюб.

Або не переходьте, сподіваючись на долю.

Таїсія Белоцкая, адвокат, бізнес-партнер практики сімейного права Juscutum, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина OnPhotoUa/Depositphotos

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