ТОП-5 вбивчих правок до антитютюнового законопроєкту №4358

В українському парламенті депутати мають звичку псувати хороші ініціативи. Особливо, якщо це прямо стосується чиїхось інтересів.

До прикладу, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за "брехню" в деклараціях. Під час розгляду законопроєкту однієї правки народного депутата було достатньо, щоб зруйнувати законопроєкт, виключивши з-під дії відповідальності декларування майно родичів.

На той раз пощастило, бо через вето Президента проєкт повернули до парламенту.

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Громадська організація "Антикорупційний штаб" проаналізувала поправки подані народними депутатами до другого читання до прогресивного антитютюнового законопроекту №4358 (Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну) і помітила, що подані поправки є очевидними інтересами конкретних тютюнових компаній.

Про який законопроєкт йдеться?

1 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні комплексний антитютюновий законопроєкт №4358.

Документ, який передбачає перш за все захист дітей від шкоди тютюну та електронних пристроїв для куріння, підтримали конституційною більшістю – 339 народних депутатів.

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданнях доопрацював цей законопроєкт та 15 липня рекомендував його ухвалити в другому читанні. Проте вже є низка небезпечних правок, які можуть ухвалити в залі засідання ВРУ, і ці правки можуть нівелювати його антитютюнове значення.

Що за небезпечні правки? Реклама:

Представляємо рейтинг ТОП-5 небезпечних правок, які вигідні тютюновим компаніям:

1️⃣ Вилучення із проєкту заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства пристроїв для споживання тютюнових виробів ("IQOS" від Філіп Морріс, "Glo" від British American Tobacco).

Це означає, що реклама пристроїв для паління "IQOS" та "Glo" продовжуватиметься на кожному кроці. Автор правок – Мар’ян Заблоцький (№ 334, 338, 366).

2️⃣ Відновлення прямої реклами тютюнових виробів.

Правки передбачають можливість розміщення інформації та реклами тютюнових виробів у місцях продажу тютюнових виробів. Автор правок – Мар’ян Заблоцький (№ 319, 444, 450).

3️⃣ Вилучення із законопроєкту заборони куріння пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння ("IQOS" та "Glo"):

на робочих місцях – усіх офісах;

у закладах ресторанного господарства;

у приміщеннях торгівлі;

у закладах розважального характеру.

Автор правок – Мар’ян Заблоцький (№ 288).

4️⃣ Відновлення куріння тютюнових виробів у заборонених вже чинним законодавством місцях:

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності (автор – Вадим Галайчук № 290);

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

на вокзалах (автор – Вадим Галайчук № 294);

у приміщеннях закладів ресторанного господарства (крім кальянів) (автор Євген Петруняк № 289).

5️⃣ Вилучення із законопроєкту заборони ароматизованих смакових рідини для е-сигарет.

Схожі правки внесли Шахов Сергій (№ 104) та Галайчук Вадим (№ 106). Проте вже 10 липня на засіданні Комітету за наполяганням народного депутата Артема Дубнова (Слуга Народу) виключена норма про заборону продажу ароматизованих смакових рідин для електронних сигарет.

З цього моменту народний депутат Артем Дубнов несе персональну відповідальність за кожну дитину в Україні, яка почне курити електронні сигарети зі смаком чи ароматом.

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданнях доопрацював цей законопроєкт та 15 липня рекомендував його ухвалити в другому читанні.

Регламент Верховної Ради дозволяє за наполяганням народних депутатів внести окремі пропозиції у зал під час розгляду законопроекту у другому читанні.

Тому є низка небезпечних правок, які вже розглядались на комітеті (деякі з них були комітетом відхилені), але можуть бути подані до розгляду в залі засідання ВРУ, і саме ці правки можуть нівелювати його антитютюнове значення.

Хто за цим стоїть?

Варто зазначити, що перші три правки – авторства народного депутата від Слуги Народу Мар’яна Заблоцького, організація якого (ГО "УТЕС") до роботи у парламенті отримала від Філіп Морріс понад 420 тис доларів.

За відновлення куріння тютюнових виробів у заборонених вже чинним законодавством місцях – у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності та на вокзалах – виступає депутат від Слуги Народу Галайчук Вадим, який до моменту обрання працював в приватній компанії.

А дозвіл куріння кальянів у закладах ресторанного господарства просить Євгеній Петруняк, який отримав антипремію "Золота Коса 2020" за "тютюнови лобізм".

Очевидно, під час подання поправок, які відповідають фінансовим інтересам тютюнових компаній, депутати порушили принцип державної політики щодо пріоритетності політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю, визначеній в статті 4 закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Чому важливо не допустити ухвалення цих правок?

У більшості Європейських країн (Фінляндія, Нідерланди, Люксембург, Естонія (крім ментолу), Угорщина (крім безнікотинових), Данія) та інших країн світу (в Ізраїлі, Канаді та більшості штатів США) заборонені ароматизовані сигарети. Також повністю заборонено продаж е-сигарет включно з рідинами (41 держава станом на 2020 рік).

Згідно з дослідженням ВООЗ "Глобальне опитування молоді щодо вживання тютюну" (GYTS 2017), в Україні 18,4% дітей у віці 13–15 років є курцями електронних сигарет. Якщо говорити в абсолютних цифрах – це понад 200 тисяч українських дітей.

Натомість з часу появи електронних сигарет через відсутність регулювання їхня поширеність серед дітей цієї вікової групи набула 18,4%.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку понад 8 млн людей в усьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну, а в Україні куріння забирає в середньому 85 000 життів. Тому у депутата під час голосування у парламенті є вибір: чи тиснути кнопку за здоров’я українця, чи "вбивати" його здоров’я.

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Сергій Миткалик, голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб", спеціально для УП.Життя

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