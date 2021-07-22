Між минулим і майбутнім: як фестиваль високого мистецтва переосмислює поняття давнього та сучасного

Ми сидимо в тіні двохсотрічного ясеня на подвір’ї "Софії Київської". Місто задихається від липневої спеки і автомобільних заторів, але тут, поміж давніх мурів, – приємна прохолода і тиша.

Це дивовижне місце, кожний сантиметр якого просякнутий історією, дає змогу усвідомити себе "тут і зараз" – гостро відчути життя у цьому конкретному моменті.

Зовсім скоро, у кінці серпня, цей простір наповниться мистецтвом – тут розпочнеться вже четвертий фестиваль Bouquet Kyiv Stage.

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У стінах "Софії" звучатиме джаз, сучасна класика, електроніка. Буде балет, театр і фешн-перформанс. На наших очах давнє переплететься з сучасним, створюючи щось абсолютно нове, а речі, які вже здавалися історією, набудуть неочікуваних форм і втілень.

Цього року "хедлайнером" фестивалю буде сама "Софія Київська", у давніх стінах якої з 27 серпня по 2 вересня ми всі разом будемо переміщуватись у часі.

Презентація четвертого фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Ми скучали за нашим фестивалем – за атмосферою, за спілкуванням, за відчуттям легкості та свободи, за красою взаємодії людини з людиною, людини з мистецтвом. Тому вже з перших днів цього року розпочали роботу над четвертим Bouquet Kyiv Stage.

Звісно, ми були щасливі провести Bouquet Kyiv Stage торік. В умовах обмежень і невизначеності, він став голосом, який сповіщав: попри все – життя триває! Його роль була неоціненною – бути опорою в час, коли звичне життя виявилося занадто крихким.

Водночас, драматичні події 2020-го не дозволили провести його на повну силу, скасували частину програми, обмежили спілкування. Тому ми з особливим натхненням і ентузіазмом готуємося до цьогорічного – повнокровного – фестивалю.

Тема четвертого Bouquet Kyiv Stage – "МИ. Між минулим і майбутнім " – виникла невипадково. Разом із командою ми думали над тим, що сьогодні є важливим для кожного з нас, для інших людей, для міста. І зрозуміли, що найбільше відчуття невизначеності й тривоги викликає тема майбутнього.

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Минулий рік зруйнував чи докорінно змінив чимало звичних моделей і алгоритмів нашого життя, захитав землю під ногами. Про довгострокове планування взагалі довелося на деякий час забути. Нам стало важче уявляти власне майбутнє, але без цього неможливо рухатися далі.

І тоді ми з командою вивели для себе "формулу" написання картини майбутнього: це переосмислення нашого минулого і усвідомлення дня сьогоднішнього, нас "тут і зараз".

І мова мистецтва є ідеальною для цього, бо саме мистецтво здатне передбачати та передчувати майбутнє і передавати його у своїх формах.

Але не минуле і не майбутнє є ключовими словами у цьогорічній темі. Таким є слово "МИ". У ньому – суть нашого фестивалю: спільна творчість, яка об’єднує. Вона закладена і в символі букету, подарованому нашому фестивалю художником Олександром Дубовиком.

Букет – як гармонійна композиція, цілісність, що складається з багатьох окремих елементів. Це відчутно і в нашому підході до програми, коли ми об’єднуємо різні види мистецтва, стилі, формати тощо.

Тому МИ – це компонент, який дає початок усьому. МИ – це відповідальність: кожного з нас, і наша спільна, за майбутнє.

Важливо усвідомити, що минуле завжди присутнє у нашому теперішньому. Ми не можемо змінити минуле, але лише від нас залежить ставлення до нього: можна назавжди залишитися у минулому, а можна взяти його з собою у теперішній час і рухатися далі, і це надає нам відчуття цілісності.

Презентація четвертого фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Під час фестивалю ми будемо подорожувати у часі та створювати картину майбутнього мовою музики, літератури, театру, візуального мистецтва.

Змінюватиметься форма, але наповнення лишається універсальним. Історичне, давнє може бути абсолютно сучасними, якщо знайти для нього саме ту "мову". Програма цьогорічного Bouquet Kyiv Stage – саме про це.

Розпочнеться четвертий Bouquet Kyiv Stage з надзвичайної прем’єри. Як передчуття фестивалю, 11 серпня ми відкриваємо виставку "Катарсис". Це буде поєднання дерев’яних скульптур Іоганна-Георга Пінзеля, його учня Францишека Олендського, а також сучасного митця Олександра Животкова.

А на відкритті фестивалю 27 серпня ми винесемо експозицію "Катарсис" за межі виставкової зали і зробимо це мовою музики концертною програмою "Пінзель- Животков. Поєднані музикою". Відеопроекції барокового Пінзеля і сучасного Животкова поєднаються із звучанням дитячого хору "Щедрик" та дивовижною електронною музикою Антона Дегтярьова з гурту Ptakh_Jung. І тоді масивні дерев’яні роботи здаватимуться невагомими – їх "підніме" над землею музика і дитячі голоси.

При створенні програми фестивалю ми запрошували митців, близьких нам по духу, щоб разом творити неочікувані проекти і колаборації.

Це театральна режисерка Тамара Трунова, яка представить виставу "Говорить Софія", що після прем'єри трансформується у інтерактивні екскурсії.

Це Алла Загайкевич, яка представить проект "Місто", в якому вона досліджує київський футуризм 1920-х років.

Це Наталія Половинка з музично-поетичною програмою "Барвінський. Повернення в Україну".

У межах спеціальної програми "Присвята Данте" Валентин Сильвестров представить новий музичний цикл на тексти дантівського "Раю" – і це теж приклад поєднання сучасного і минулого.

Як і виступ польського гурту Andrzej Jagodzinski Trio, який гратиме Шопена в неймовірній джазовій обробці.

Це Аксель Кольстад, віртуозний норвезький піаніст, виконавець класичної музики у неочікуваній харизматичній манері.

А ізраїльський мандолініст Аві Авітал готує програму "East meets West" з Тетяною Калініченко і New Era Orchestra. Мандоліна – інструмент старовинний, але музику виконає сучасну. Приїзд Аві Авітала – наша давня мрія.

Натхненнику нашого фестивалю, художнику Олександру Дубовику у 2021-му виповнюється 90 років. З цієї нагоди ми готуємо перформанс "Босоногі Боги", пов’язаний з його образами, роботами, текстами та філософськими міркуваннями. Музику для нього спеціально написав потужний авангардний композитор Сергій Пілютіков.

Вперше буде балет – "Дзеркало" на музику Вікторії Польової.

Повертається наш "Кінобукет", який завжди пропонує потужну програму. Мені здається, українське кіно переживає хороший етап – воно піднімається і починає впевнено робити кроки в напрямку світового кіно. І "Кінобукет" – це можливість поринути на кілька вечорів у найкраще українське кіно.

Цьогорічна літературна програма про "тут і зараз" теж дуже резонує з нашою історією. Куратор Євгеній Стасіневич запланував розмови про поезію, репортажистику, літературу про війну й екстремальні досвіди довкола неї і нон-фікшн.

Серед учасників літпрограми – Олег Сенцов, Тамара Горіха Зерня, Петро Яценко, Олена Герасим’юк, Наталка Гуменюк, Марічка Паплаускайте та інші.

Заплановані й традиційні бесіди під ясенем, які щороку проводить співзасновник фестивалю Євгеній Уткін.

І величезна дитяча програма, яка у цьому році буде також мультидисциплінарною: музика для дітей, література, кіно, художні та перформативні мистецтва – все для дітей.

І особливо дорога для нас програма – для літніх людей.

Закриє Bouquet Kyiv Stage фешн-перформанс Федора Возіанова "Заручена з часом". Він – про відчуття часу, про відчуття вічності. Зазвичай, закриття фестивалю – це оркестр, потужний фінальний акорд. Але цього року ми відчули, що закриття фестивалю має бути на такій філософській ноті, ноті роздумів. Своєрідне закриття фестивалю – внутрішнє відкриття.

Мені дуже хочеться, щоб цьогорічний фестиваль підсилив внутрішнє світіння, яке є у кожній людині. Щоб цього світіння було багато під час і після Bouquet Kyiv Stage. Хочеться, щоб ми дивилися у майбутнє з надією, з мрією і без страху. Не заплющували очі, не відверталися, а дивилися упевнено. І цьогорічний Bouquet Kyiv Stage надихає на це.

Зустрінемось у серпні на четвертому Bouquet Kyiv Stage!

Ірина Буданська, ідейна натхненниця та організаторка Bouquet Kyiv Stage, спеціально для УП.Життя.

Титульна світлина Bouquet Kyiv Stage.

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